Предел прочности. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Власти время от времени заявляют о дедолларизации экономики, но, судя по законодательным инициативам, которые в последние месяцы регулярно выдвигаются, они стремятся к «дерублизации» – под любыми предлогами хотят отнять у населения все рубли. Депутаты выступают с многочисленными предложениями об увеличении налогов, акцизов, расширении сборов – а теперь вон ещё и Чубайс говорит о необходимости поднять плату за коммунальные услуги в разы – якобы для того, чтобы нормализовать ситуацию в ЖКХ. То есть они ведут речь о полном разорении населения страны. Ситуацию комментирует эксперт РИА «Новый День», экономист Сергей Ясинский.

«Зачем они это делают? Хотят всех напугать и заставить примириться с ростом расходов на жизнь, мол, могло быть и хуже (так, например, заявила В. Матвиенко по поводу «пенсионной реформы»)? Или действительно собираются оставить население без денег?

Но какой в этом смысл? Ведь очевидно, что без денег никто не сможет ничего покупать и ничего не заплатит в бюджет – денежный оборот остановится, и никаких обязательных платежей собрать не удастся, а государственная система превратится в мёртвый неподвижный механизм. Частью населения является огромная 6-миллионная армия чиновников, которые получают зарплату в рублях, и которые без денег просто не смогут работать. А без этой армии невозможна и сама власть. Или чиновники станут не нужны?

А экономика тоже не нужна? Ведь без денег развалятся торговля и промышленность, и наступит экономический коллапс – полноценный кризис, как в 90-е, которым власть привыкла пугать население. Всё вернётся в исходную точку – к остановке производства, кризису неплатежей, обесцениванию рубля, разрушению государственности. Отличие будет только в существовании сотни мультимиллиардеров и тысяч других богатых людей из верхов, которых в 90-е ещё не было.

И что, в этом и был их план? Украсть всё, что получится, и тихонечко удалиться, мол, мы тут не при чём, разбирайтесь сами, как хотите? Но из этой игры нельзя просто захотеть и выйти – это не казино. Каждый шаг оставляет след. И в данном случае – след криминальный. Такое безнаказанным не остаётся: либо по закону, либо без закона, но наказание будет. Единственное, что защищает от него – власть. И с её потерей придёт расплата. Значит, объективно их интерес состоит в сохранении своей власти, но они в последнее время действуют так, как будто хотят лишиться её.

Они предпринимают опасные действия и делают недопустимые заявления, провоцируя население на ответную агрессию. Делают ли они это сознательно или не понимают, к чему это может привести? Может, они видят ситуацию как-то по-своему и рассчитывают на какой-то другой результат? Невозможно представить, чтобы они хотели отказаться от власти – их устремления говорят о противоположном. Тогда чего они хотят достичь?

Можно попробовать объяснить их поведение тем, что таким способом они пытаются избавиться от всего неприятного, что связано с пребыванием во власти. В частности, от исполнения должностных обязанностей. Они создали для себя сверхкомфортные условия, при которых власть как работа их уже совершенно не устраивает. И, кстати, существующая в верхах идея создания неких «центров компетенций» говорит как раз о том, что они хотели бы иметь такие места, куда можно обратиться с поручением решить возникшую проблему, и чтобы там всё делалось само. Чтобы им самим просто царствовать-барствовать на должностях, не утруждая себя ничем – не омрачая своего существования никакими делами и заботами.

В таком их представлении власть не работа, а только развлечение и приятное времяпрепровождение. Но само это представление – следствие и признак нехватки компетентности. Неспособность исполнять должностные обязанности вызывает острую потребность не замечать проблем, а также желание, чтобы эти проблемы решались как-нибудь сами.

Если это верно – если они действительно так думают – то это означает, что в стране кризис управления. То есть они не то чтобы сознательно создают себе проблемы – они просто вынуждены так действовать потому, что уже попали в этот кризис, и ничего не контролируют. Он ведь как раз и выражается в том, что никто не в состоянии ничего сделать, чтобы предотвратить движение событий в нежелательную сторону. И тогда их действия всего лишь отражают их состояние беспомощности, а также обнаруживают скрытое желание передать власть компетентным людям. Которое, конечно, противоречит желанию сохранить власть, но, тем не менее, показывает, что у них самих есть потребность в другой власти, которая всё решит за них. У них накопилась усталость, подсознательно они готовы уйти, что и выражается в разных странных действиях.

Сами они не могут решить ни одной задачи – невозможно вспомнить ни одного дела, в котором они достигли успеха. Их эффективность равна нулю, но это им неважно. Они получают доходы с экспорта углеводородов, но время паразитирования на нефтегазе уже заканчивается, а с ним заканчивается их финансовое благополучие. И вот это их беспокоит.

Теперь они хотят паразитировать на народе («люди – вторая нефть»), но не знают, как это делать. Чтобы паразитировать, нужно, чтобы народ где-то работал, выпускал продукцию, которая куда-то бы продавалась и приносила прибыль. И вот эту прибыль можно было бы отнимать и присваивать. Но если её нет, что делать?

До недавнего времени люди как раз и выстраивали такую модель экономики, в которой бизнес был нацелен на получение прибыли и создавал разные способы достижения цели – расширял производство, искал новые пути развития, конкурировал, привлекал покупателей и т.д. И это заодно давало населению возможность заработать. Однако правящие верхи, прибирая к рукам выгодный бизнес, разрушили эту схему, и сейчас заниматься бизнесом всё менее выгодно и всё более опасно. Прибыли падают до нуля, заработки, соответственно, тоже, все разоряются и всё больше зависят от государства и его монополий. А когда народ сидит без работы, и его даже нужно подкармливать доходами от продажи нефти и газа, то с него много и не возьмешь. А если возьмешь – получится только хуже.

Верхи, конечно, запросто могут сосредоточить у себя все рубли, но деньги имеют смысл только пока они в обороте: собранные в одном месте, выведенные из оборота, они превращаются в бесполезную бумагу. Другими словами, рубли имеют некоторую ценность только пока они у народа, и отнять их у него – значит разрушить финансовую систему страны. Разумная экономическая политика не может быть такой, поэтому то, что верхи пытаются сейчас осуществить, больше похоже на проявление хватательного рефлекса, чем на адекватную деятельность. Это просто невозможно назвать продуманной государственной политикой.

Они пытаются как-то рационализировать свои действия по отъёму денег, говорят о реализации масштабных инфраструктурных проектов, но это всё ерунда: инфраструктурные реформы бесполезны без активного развития экономики, а экономику уже почти всю уничтожили и успешно продолжают добивать. Поэтому в лучшем случае они будут имитировать полезную деятельность и под этим предлогом разворуют собранные деньги. У них нет никакой государственной цели, нет видения перспективы для страны, и они не стремятся его обрести. Фразы, вроде: «государство вам ничего не должно» – говорят именно об этом. У них не государственный подход – их представления слишком узки и ограничены. Поэтому какие бы проекты они не затевали, экономическая ситуация в стране не улучшится. Их действия – это некие конвульсии при отсутствии понимания, что нужно делать.

Вся их тактика состоит в том, чтобы вопреки всему упрямо настаивать на своём, в расчёте на то, что обстоятельства (и люди) подстроятся под их желания. Примеры такого поведения особенно хорошо видны во внешней политике – когда принимаются решения вопреки международному праву и общепринятым нормам, вразрез с обязательствами страны и с пренебрежением к сложившейся ситуации. А для внутренней политики это вообще традиционная модель существования российского государства, демонстрирующая величие, державность, незыблемость на века. Хотя в сегодняшнем положении это больше похоже на растопыренный павлиний хвост. И он, конечно, ни от чего не спасёт».

Челябинск, Серей Ясинский

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