«Здесь вам не Челябинск!» Власти Калининградской области отказались жертвовать экологией ради ГОКа

Одно из желаний южноуральских властей сбылось: Челябинск буквально стал мемом, да еще и в связи с экологической повесткой. Правда, слава города получила совсем не ту окраску, о которой мечтали власти: город, действительно, начали приводить в качестве примера – отрицательного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Калининградской области Антон Алиханов на заседании общественно-политического совета при губернаторе заявил, что регион не привлекает перспектива «стать Челябинском».

В ходе встречи обсуждались перспективы разработки калийно-магниевого рудника в поселке Нивенском Багратионовского района и строительства ГОКа. Инвесторы обещают, что реализации этого проекта принесет региону почти 1 тысячу 700 новых рабочих мест. Однако поддержать инициативу власти Калининградской области согласны лишь при условии соблюдения всех экологических норм и правил, подчеркнул глава региона Антон Алиханов. «Для нас экология – всегда приоритет. Мы не хотим сделать из Калининградской области – да простят меня наши коллеги – Челябинск. В каком смысле? Это не место для огромной металлургии. Потому что у нас есть рекреационный потенциал, туристический, которым мы дорожим. И на основании которого хотели бы строить большую часть нашей экономики», – подчеркнул губернатор.

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Можно заметить, что подобная позиция существенно отличается от позиции правительства Челябинской области по вопросу строительства Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания) в десятке километров от областного центра. Власти Южного Урала, несмотря на многочисленные протесты жителей, самоустранились от проблемы. В итоге, несмотря на обещание прислушаться к мнению южноуральцев, губернатор Борис Дубровский фактически проигнорировал результаты проведенного по его же поручению опроса общественного мнения, участники которого высказались категорически против строительства опасного производства. Сам же глава региона во время одной из пресс-конференций признал, что экономика для него важнее экологии, приведя в пример Верхний Уфалей, столкнувшийся с серьезным ростом безработицы после закрытия градообразующего «Уфалейникеля». При этом г-н Дубровский не стал возражать против того, что это предприятие, действительно, наносило серьезный экологический вред городу.

Интересно заметить, что, как и в Калининградской области, власти Южного Урала в качестве одного из наиболее перспективных направлений развития региона называют развитие рекреационной, туристической сферы. Однако в Калининграде, в отличие от Челябинска, видимо, понимают, что нельзя одновременно уничтожать экологию региона и продвигать его рекреационные возможности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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