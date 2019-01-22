Меньше народу – больше кислороду. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В СМИ промелькнуло сообщение о том, что на 2020 год планируется проведение переписи населения. Это вызывало нехорошие подозрения у эксперта РИА «Новый День», экономиста Сергея Ясинского.

«В «майских указах» прошлого года правительству была поставлена задача сократить бедность в стране в два раза.

Если воспринимать эту цель в оптимистичном ключе, то напрашивается мысль о задаче повсеместного повышения уровня жизни населения. Однако необходимой предпосылкой для этого является экономический рост, а с этим у нас плохо. И более того: в последующие месяцы прошлого года была проведена серия мероприятий, которые обусловили ещё большее ухудшение экономического положения населения и страны, и сегодня мы уже видим неприятные последствия предпринятых шагов.

А год только начался – потенциал плохих решений далеко не исчерпан и аналитики уверенно прогнозируют дальнейший спад в производстве и обесценивание рубля. Своими действиями правительство ведёт страну к уменьшению покупательной способности населения и к экономическому кризису, а на этом фоне улучшения жизни не может быть просто в принципе.

Из этого можно сделать только такой вывод, что под сокращением бедности подразумевается физическое сокращение количества бедных, как сказано, в два раза. Падение доходов большинства населения, рост цен, увеличение фискальной нагрузки, а также продолжающееся ухудшение состояния здравоохранения – подкрепляют эту мысль.

В соответствии с этой логикой получается, что правительством этот год мыслится как переломный – в котором произойдут кардинальные изменения и решающие события, и после которых потребуется определить, сколько граждан в стране осталось в живых. Вероятно, у него есть некие данные и некие основания полагать, что разница между тем, что было и тем, что будет окажется существенной.

Например, если исходить из признанной цифры бедных в стране в 20 миллионов, то уменьшение этого количества наполовину означает минус десять миллионов человек. Огромная цифра, сопоставимая с потерями во время интенсивной войны.

Но вообще-то задача поставлена на срок до 2024 года – вряд ли такое уменьшение численности можно осуществить за один год, если исключить открытый геноцид. Но какое-то сокращение, видимо, всё-таки планируется, и каким оно в итоге получится, как раз и должна будет прояснить перепись. Правительство получит представление о том, насколько эффективны его инструменты «борьбы с бедностью».

Татьяна Голикова, которая сейчас занимает должность заместителя председателя правительства по социальной политике, недавно предложила свой подход к решению проблемы. Он состоит в том, чтобы изменить критерии, по которым определяется уровень благосостояния человека – отказаться от стандарта, основанного на представлении о прожиточном минимуме, и заменить его чем-то другим.

Чем именно она хочет заменить, пока неясно, однако понятно, что в результате тот же человек, который раньше считался бедным, после смены подходов больше не будет признаваться таковым. И поскольку дело ограничится только заменой критериев, то, естественно, быть бедным он не перестанет. То есть вместо решения проблемы Голикова предлагает отказаться признавать существование проблемы, а её активность направлена только на разработку обоснования этого отказа. Её идея – в сокращении числа бедных не физически, а формально, бюрократическим путём. Самим бедным лучше от этого не станет.

Председателем комиссии по проведению переписи назначен министр финансов Антон Силуанов. За этим назначением угадывается фискальный интерес государства. Министра интересуют доходы от населения и расходы на население – первых должно быть как можно больше, а вторых – как можно меньше. Следовательно, он заинтересован в изменении демографической структуры страны – в увеличении числа трудоспособных граждан и уменьшении остальных. Насчёт вторых меры приняты, и будут приниматься ещё. А по поводу первых правительству нужно сначала определиться, сколько их, где они и какие они, а затем обеспечить бесперебойное поступление от них доходов. Такой взгляд вполне соответствует сегодняшней политике режима, которую можно наблюдать непосредственно на практике.

Интересно, что они хотят задействовать именно перепись, которая сегодня в принципе является устаревшим способом учёта населения – ведь у них есть множество возможностей отслеживать численность граждан через свои учреждения и различные другие структуры, получая данные от них. Значит, эти возможности у них не работают, не дают достоверной картины – что неудивительно в насквозь коррумпированной стране, где за правдивую информацию наказывают (даже Росстат). Ну, или они предпочитают использовать это мероприятие для очередного распила средств, которые будут отпущены на его проведение. Или и то, и другое вместе.

Кажется, что задача сокращения населения ради уменьшения расходов на него – это преувеличение, что в реальности такое невозможно. Но ведь практика показывает, что это делается, и уже не первый год – и как итог этих действий даже официальная статистика отмечает превышение смертности над рождаемостью в 2018 году почти на 200 тысяч человек.

Тем, для кого эта правда неприемлема, кто всё ещё верит в благие помыслы правящей верхушки, можно напомнить, что с 2008 года в стране действует «Концепция социально-экономического развития России до 2020 года», разработанная тогда министерством экономического развития. Эта программа предполагает осуществление прорыва (нынешнего «рывка») за счёт внедрения инноваций и превращение страны в «великую инновационную социально ориентированную державу» (В. Путин).

Программа должна была осуществляться в три этапа. На первом из них, в 2008-2012 годы, планировалась подготовка к прорыву, состоявшая в расширении «глобальных конкурентных преимуществ в традиционных сферах – энергетике, транспорте, переработке природных ресурсов». Затем, на втором этапе, в 2013-2017 годы, должен был последовать сам прорыв – «рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу» – с использованием новейших технологий в информационной сфере, а также био- и нанотехнологий. И, наконец, в промежуток 2017-2020 годы Россия должна была стать одним из лидеров мировой экономики и сосредоточиться на «закреплении лидирующих позиций России в мировом хозяйстве».

В процессе «рывка» программа предусматривала создание высоких стандартов жизни для населения. Например, расходы государства на образование и здравоохранение должны были достичь уровня развитых стран, доступность высокотехнологичной медпомощи должна была вырасти с 10% – 20% до 70% – 80%, а смертность сократиться в 1,5 – 2 раза. Средняя зарплата граждан России к 2020 году должна была составить 2700 долларов в месяц (на сегодняшние деньги это 181 116 рублей), а семья из трёх человек – иметь квартиру площадью не менее 100 кв. метров.

С тех пор прошло 10 лет, и теперь очевидно и доказано, что ни одно из этих обещаний не выполнено и не будет выполнено. А новые «майские указы» снова обещают «рывок» на ближайшее десятилетие, хотя положение стало значительно хуже и в промышленности, и в социальной сфере, и в повседневной жизни населения.

Тогда средства на развитие страны предполагалось взять из Резервного фонда, но сегодня его нет – он в конце 2017 года благополучно почил в бозе. Теперь средства ищут в кошельках граждан, и из предыдущего опыта следует, что их ждёт такая же судьба – деньги исчезнут, и никакого развития не случится.

Челябинск, Сергей Ясинский

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