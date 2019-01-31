Самые крутые слухи недели: рокировки, назначения и отставки

Бумаговодитель

Говорят, что уже к весне бывший челябинский мэр Тефтелев уйдет из администрации губернатора в ЗСО, где будет заниматься письмами избирателей и прочими бумажными делами. Его функционал поделят между уже имеющимися чиновниками – ибо все его обязанности, по большей части, носили формальный характер. Говорят также, что связано это с кремлевскими рекомендациями ввиду довольно сложной ситуации в регионе касательно взаимоотношения элит и неприятием многими важными персонами фигуры бывшего городского головы.

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Говорят, что кроме возможности уйти на руководящую позицию в ХК «Трактор», Станислав Мошаров рассматривается областными властями на пост мэра Копейска. Ибо нынешний руководитель Копейской администрации Владимир Можин с поставленными ему задачами явно не справляется, а проблем в этом городе не меньше, чем в бурлящих Миассе и Челябинске.

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А вот Владимир Елистратов, которого, якобы, страшно огорчает, что многие горожане в соцсетях кличут его не иначе, как Мэрр Paris, по слухам перейдет работать в областную администрацию, откуда, собственно, и пришел в город. Есть даже инфо, что он сменит Руслана Гаттарова, которому, вроде бы, в очередной раз присмотрели какую-то должность в столице в сфере партийной профилактики коррупции.

Что такое не везет и как с ним бороться

А еще говорят, что городскими перевозками, наконец-то займется региональная команда Валерия Гартунга (он за это бился, бился и добился). Якобы, госдеп заручился поддержкой влиятельных московских покровителей, а, кроме того, части из них (заинтересованной в этом бизнесе на Южном Урале) обещал обеспечить рынок перевозок (и не только в областном центре). По слухам, одним из его партнеров в этой сфере может стать Константин Жаботинский.

Увы и ах

Говорят, что Диану Циринг на посту ректора классического университета Челябинска сменит родственник Бурматова – брат Вячеслав, не так давно продавленный на позицию проректора ЮУрГУ. Во всяком случае, оппозиция нынешней ректрисе намерена поддержать любую, даже такую кандидатуру, лишь бы избавиться от нынешнего руководителя. Более того, многие сотрудники вуза полагают, что ректор, имеющий связи, как младший Бурматов, сможет сделать для университета куда больше, чем «топ- модель леди Ди», как иронично называют в ЧелГУ Циринг за любовь к шикарным неуместным нарядам в присутственных местах и пригламуренным фотосессиям.

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