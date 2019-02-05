По поводу Курил. Накапливается всё больше признаков того, что передача островов не состоится. Что настоящая цель заключается в том, чтобы выманить у них инвестиции, наладить деловое сотрудничество (или как бы наладить) и таким способом прорвать на Востоке санкционный режим, ограничивающий российскую деловую активность на Западе.

Изначально речь шла о заключении мирного договора на условиях, которые для Японии явно неприемлемы. Передача двух островов из четырёх не может устроить японскую сторону принципиально. Японское правительство, в соответствие с настроем своего населения, обязано настаивать на передаче (возвращении) всех островов – поскольку в глазах японцев они принадлежат Японии. Отказ правительства от этой обязанности вызовет сильное недовольство в стране и приведёт к его отставке, и, возможно, более неприятным последствиям для его членов, так как это может быть воспринято как предательство интересов Японии.

Российское руководство должно было знать и учитывать это, и, следовательно, оно рассчитывало на отказ японской стороны от заключения договора. У него был какой-то план на этот случай. Но японцы неожиданно согласились, вероятно, рассчитывая расширить тему переговоров и улучшить для себя переговорную позицию в дальнейшем. Действия японцев не вписались в российский план, и его понадобилось корректировать.

Сейчас российское руководство задействует пропагандистские инструменты, чтобы изобразить сильное недовольство своего населения перспективой передачи островов. То, что это не народная инициатива, видно, например, по тому, как организованы митинги недовольных: цель этих выступлений – против повышения цен и передачи островов. Очевидно, что эти две темы абсолютно далеки друг от друга и скреплены искусственно. Видимо, народ позвали выступить против цен, а затем – уже на митинге – добавили курильскую тему. Следовательно, всё это делается с подачи власти. Правительство хочет иметь аргумент, объясняющий, почему оно не может отдать острова (население против). А значит, оно и не собирается их отдавать.

Но оно собирается манипулировать интересами японцев: сначала речь зашла о передаче островов, затем на первый план вышла тема заключения мирного договора (острова как бы исчезли из обсуждения), а сейчас уже поднят вопрос об инвестициях и совместном экономическом развитии Курил – да ещё и при сохранении суверенитета России над этими островами. Что и проясняет картину. Обнаружилось, что последний, третий, этап переговоров показал истинные интересы российской стороны. Вероятно, японский премьер Синдзо Абэ ясно понял это на недавней трёхчасовой встрече с президентом РФ, и потому она закончилась безрезультатно. И наверняка он был сильно разочарован в своих ожиданиях.

Если это так, то российская дипломатия хитрит как-то по-простецки: её «коварный план» рассчитан на дурачка, а Абэ не дурак. Но даже если бы и был дураком – за ним стоит государство и страна, и они не допустят глупых поступков. Синдзо Абэ – только премьер, у него нет всей полноты власти, и он не может принять любое решение, какое ему вздумается. Даже если бы он согласился на предложенный Россией план, японцы не позволили бы ему подписать такой договор, и он был бы вынужден уйти в отставку – ещё и с позором. Естественно, он это понимает, и ни за что на это не пойдёт.

В таком случае получается, что либо российская сторона настолько некомпетентна, что не сознаёт этого, либо у неё уже нет никаких других вариантов, и ей приходится делать плохие ходы. Но как бы там ни было, уже видно, что план не удался: Япония отвергла российский сценарий и, значит, будет стоять на своём.

Изначально японская позиция заключалась в том, что всякое сотрудничество, в том числе инвестиции в Россию, возможно только после подписания мирного договора, а договор может быть заключён только после возврата островов. Абэ попробовал сманеврировать, чтобы продвинуться в этой теме, и ради этого частично (временно) отступил от неё. Но теперь Япония вернётся к ней, и будет настаивать на своих требованиях.

Вообще-то японцам спешить некуда – острова для них имеют больше символическое значение, и никаких срочных дел у них там нет. Поэтому они могут подождать ещё, пока ситуация не станет приемлемой. А вот российское руководство явно торопится, что говорит о дефиците времени, и, значит, для него эта проблема гораздо важней, чем для японцев.

Например, в сложившейся ситуации могут иметь значение отношения с Китаем, который значительно усилился и экономически, и в военном смысле. Даже глядя со стороны, нетрудно увидеть, что за долгие годы сотрудничества России с Китаем не было ни одного заметного результата, который улучшил бы положение России – всё делается только в интересах Китая, причём с огромной выгодой для него.

Значит, российская дипломатия проигрывает китайской вчистую, и это уже становится опасным для существования России, а вместе с ней и правящей верхушки. И, видимо, ситуация в этой области зашла уже так далеко, что финал истории начинает просматриваться вполне отчётливо, и руководство РФ пытается что-то предпринять и даже срочно.

Тогда становится понятным его желание как-то исхитриться и укрепить своё положение на Дальнем Востоке, например, за счёт усиления связей с Японией. А поскольку российская верхушка кормится от торговли газом, то заодно хочет наладить и его поставки в Японию, и готова для этого проложить туда очередную ветку газопровода. Как говорится, чтобы два раза не вставать.

Но, действуя обманным путём, улучшить отношения невозможно. Эта авантюра только увеличит напряжение между двумя странами, и неизвестно до какой степени – учитывая, что Синдзо Абэ, кажется, пошёл ва-банк, поклявшись вернуть острова за время своего премьерства. Теперь, по идее, он должен принять какие-то экстраординарные меры для того, чтобы сдержать слово. И если он рассчитывал только на честность российского руководства, то это было крайне опрометчиво и наивно, и закончится это для него печально. Хотя, возможно, у него тоже есть «план Б», запасной вариант, который он сейчас начнёт осуществлять, но наверняка такой план отношения с Россией не улучшит.

Активность российского руководства на Дальнем Востоке говорит о плохой для него ситуации на Западе. Тема Курильских островов возникла внезапно и явно поднята искусственно: проблема с островами существует давно, и в отношениях с Японией ничего серьёзно не изменилось – не появилось никаких новых причин, из-за которых вдруг срочно понадобилось этим заняться. Вероятно, последовательное введение Западом всё новых и новых санкций всё-таки сыграло свою роль.

Руководство России всё сильней ощущает свою изолированность и ищет средство прорыва. Однако оно использует для этого те же способы, которые и привели его к изоляции. Те же самые методы и приёмы, из-за которых оно раз за разом терпит неудачу во внешней политике, оно использует в новой для себя ситуации, и надеется получить нужный ему результат. Предыдущий опыт, который состоит из провалов, ничему его не учит, и оно продолжает в том же духе.

Это многократное повторение, которое производит впечатление упорства, на самом деле говорит о том, что верхушка по другому не умеет, что у неё просто нет других способов добиваться своей цели, и она не хочет или не может учиться ничему новому. Следовательно, она так и будет использовать тот же самый непригодный набор средств, инструментов, которым пользуется всегда. А это гарантирует уже известный результат – очередной провал.

Крайняя ограниченность в выборе средств делает действия руководства полностью предсказуемыми, например, можно прогнозировать, что вместо прорыва оно достигнет лишь большей отчуждённости от других стран, и изоляция усилится. Исчерпав возможности для обнаружения новых направлений приложения сил, оно загонит себя во всесторонний тупик. Недавно возникшая российская активность в Африке может говорить именно об этом – в поисках выхода правящая верхушка лезет уже в такие места, которые не интересны никому в мире. И не интересны именно по причине своей полной бесперспективности. Поэтому стремление российской власти закрепиться там можно оценивать как акт отчаяния – раз она готова хвататься даже за призрачные шансы.

Ну а что ещё остаётся? Поражение на Западе, поражение на Востоке, поражение на Ближнем Востоке… Но, может быть, их методы сработают хотя бы в Африке? Иначе ведь придётся искать перспективы у пингвинов в Антарктиде.

Челябинск, Сергей Ясинский

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