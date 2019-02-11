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Среда, 13 февраля 2019, 23:58 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске начали сбор подписей под новым обращением к президенту России по поводу Томинского ГОКа

В Челябинске начали сбор подписей под новым обращением к президенту России по поводу опасности Томинского ГОКа. На этот раз речь идет не об общей опасности проекта РМК, реализуемого в 10 км от Челябинска, а конкретно о проблеме водоснабжения челябинской агломерации.

Напомним, на прошлой неделе правительство Челябинской области и РМК подписали соглашение, в рамках которого к 2020 году собираются достроить Долгобродский канал. Таким образом обещают решить проблему нехватки воды в единственном питьевом источнике челябинской агломерации – Шершневском водохранилище. Проект оценили в 1 млрд рублей.

Эта новость не понравилась общественности, решившей, что РМК пытается получить рычаг давления на город, пока еще сопротивляющийся строительству Томинского ГОКа.

Активисты экологических движений решили в очередной раз обратиться к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, а также генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину, пролномочному представителю президента РФ в УрФО Николаю Цуканову и начальнику департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО Борису Леонтьеву.

В обращении говориться о недопустимости реализации проекта Томинского ГОКа и повторения трагедии Ивдельского и Североуральского округов Свердловской области в Челябинской области:

«Уважаемые государственные служащие!

1. Краткая справка о месторождениях.

Расположение Томинского месторождения – проблемное: • На территории Томинского сельского поселения, в шаговой доступности от многочисленных поселков и СНТ (10 м – ЖК «Ковбойская долина»; 100 м – д. Томино; 320 м – СНТ «Дубровский»; 875 м – ж/д разъезд Томино; 890 м – пос. Шумаки; 1 140 м – пос. Томинский и далее: от границы земельного отвода) • В лесопарковой зоне миллионного промышленного гиганта – Челябинска, дающей сегодня городу 55% чистого воздуха, обогащенного кислородом, так необходимого в условиях постоянного смога. • Над Южно-Уральским гидрогеологическим массивом – источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и СНТ • Рядом с месторождениями подземных питьевых вод: Южным, Полетаевским, Западноприисковым (7-8 км) и НТС – Шеинским. Рядом с действующей муниципальной скважиной пос. Томинский. • Рядом с Шершневским водохранилищем – единственным безальтернативным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Челябинского промрайона (9 км.) • Рядом с миллионным Челябинском (12 км.) Геологические и гидрогеологические условия – сложные: Трещиноватость пород территории месторождения; два тектонических разлома: Тимофеевский пересекает Калиновский карьер и далее Шершневское водохранилище; Томинский проходит по западному краю хвостохранилища и далее – через р. Миасс. Томинский разлом является коллектором подземных вод, который через оперяющие трещины обеспечивает прямую гидравлическую связь разным геологическим структурам: Томинского месторождения и Шеинского месторождения подземных вод (МПВ). Путь загрязненных высокотоксичными веществами вод к Шершневскому водохранилищу через Тимофеевский разлом – еще короче. • На водосборной площади Шершневского водохранилища планируются техногенные образования – отвалы руд, склад окисленных руд высотой 50÷100 м.

В «Заключении государственной экспертизы….» даже не упомянут химический состав руд, его воздействие на окружающую среду; отсутствует объективная оценка проблемного месторасположения; не упомянуто Шершневское водохранилище.

Биргильдинский участок. Расположен на территории и в окрестностях пос. Витаминный Полетаевского сельского поселения в пойме р. Биргильда, притока р. Миасс. Большая часть участка находится во 2-ом поясе зоны санитарной охраны (ЗСО) Шершневского водохранилища. ФГУ «ГКЗ» запасы Биргильдинского участка отнесены к забалансовым, в связи с его расположением во 2-ом поясе ЗСО источника водоснабжения. Перевод запасов в балансовые возможен только с разрешения управления Роспотребнадзора по Челябинской области, который неоднократно давал категорический отказ (письмо регионального управления Роспотребнадзора будет приложено к обращению – прим. «НД»).

При выдаче лицензий ЧЕЛ 15898 ТР, ЧЕЛ 02841 ТР, при утверждении материалов к протоколу ГКЗ № 4298 нарушены требования статей 8 и 23 Закона № 2395-1 «О недрах», запрещающие: • пользование недрами на территории населенных пунктов и пригородных зон; • размещение опасных отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Воздействие планируемых объектов на окружающую среду.

В технологическом процессе добычи руд с применением взрывчатых и экскаваторных работ; транспортировки, дроблении, измельчении до фракций 0,071 мм, 0,0,37 мм; обогащении руд; размещении хвостов обогащения в хвостохранилище (гидротехническом сооружении), произойдет разнос неорганической многокомпонентной пыли, содержащей высокотоксичные вещества 1 и 2 класса опасности (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, молибден, бериллий, сурьма, цинк, хром, медь и др.), которая накроет окрестные земли, лесные массивы, сады, поселки, водные объекты, 2-ой пояс ЗСО, водосборную площадь Шершневского водохранилища и водохранилище. Находящиеся в составе руд высокотоксичные вещества в форме нерастворимых сульфидов в присутствии влаги и кислорода воздуха превратятся в водорастворимые сульфаты и серную кислоту, которые мигрируют, отравляя почву, подземные и поверхностные воды. Этот необратимый процесс остановить невозможно. Благодаря трещиноватости пород Томинского месторождения и Биргильдинского участка, тектоническим разломам на территории Томинского месторождения будут отравлены подземные питьевые воды Южно-Уральского гидрогеологического массива, месторождений подземных питьевых вод, Шершневского водохранилища.

Шершневскому водохранилищу угрожает осушение еще и за счёт притока воды в Томинский карьер (Н=540 метров). Высокотоксичные вещества 1 и 2 класса опасности из состава руд провоцируют тяжелые (в том числе онкологические) заболевания, отравления, летальный исход. Создается угроза здоровью и жизни более 1,5 млн граждан г. Челябинска и его окрестностей (краткая справка о воздействии высокотоксичных металлов и элементов на здоровье и жизнь граждан будет приложена к обращению – прим. «НД»).

Планируются риски глобальных, недопустимых экологических и социальных катастроф, которые необходимо своевременно предотвратить. Начиная с 04.02.2016 года специалисты, эксперты, представители научного сообщества г. Челябинска требуют, обоснованно доказывая, досрочного прекращения прав пользования недрами и отзыва лицензий ЧЕЛ 15898 ТР; ЧЕЛ 02841 ТР без права восстановления. Требования обоснованы законом № 2395-1 «О недрах»: • Пунктами 1 и 4 части второй статьи 20 – в случаях возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, возникновения чрезвычайной ситуаций. • Пунктом 11 статьи 23, запрещающей размещение отходов на водосборных площадях подземных водных питьевых объектов. В случае нарушения требований, право пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено.

3. Необеспеченность водой на производственные нужды.

Незаконно начаты: отработка Томинского месторождения, строительство отдельных, не автономных объектов (обогатительная фабрика) Томинского ГОКа, не обеспеченного водой на производственные нужды. Использование подземных пресных питьевых вод Северо-Шеинского участка Шеинского месторождения на технологические нужды обогатительной фабрики в объеме 3000 м3 в сутки по Лицензии ЧЕЛ 02943 ВЭ от 22.09.2017 возможно только на основании утвержденного технического проекта. Согласование и утверждение технического проекта с объемом водозабора более 500 м3 в сутки должно осуществляться на Федеральном уровне. Технический проект, материалы его согласования и утверждения отсутствуют.

Общая потребность Томинского ГОКа в производственной воде, в связи с корректировкой состава предприятия по рекомендациям Уральского государственного горного университета, возросла до 24,6 млн м3 в год. Однако, намерение АО «Томинский ГОК» произвести водозабор из реки Миасс в створе выше Шершневского водохранилища, перехватив воду у более 1,5 млн граждан и других водопотребителей, вызвала категорическое неприятие у специалистов, экспертов, граждан Челябинска и отказ управления Роспотребнадзора.

В настоящее время вопрос производственного водоснабжения предприятия 1 класса опасности не решен. При этом, объект строится и уже сегодня карьерные воды из Томинского карьера сбрасываются в р.Каменка→р. Чумляк →р. Миасс».

Авторы обращения заявляют, что реализация проекта Томинского ГОКа превратит окраины Челябинска в зону экологического бедствия, проект необходимо срочно закрыть во избежание повторения трагедии города Ивдель, и требуют привлечь к ответственности тех, кто допустил ивдельскую трагедию, в том числе и одобривших проект, по статье статье 358 УК РФ «Экоцид» – «для исключения подобных трагедий в любых регионах страны».

Под обращением планируется собрать не менее 100 тысяч подписей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.02.19

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