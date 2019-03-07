Самые крутые слухи недели: а мужик-то голый!

Перезагрузка в ЗСО?

Говорят, из-за череды репутационных скандалов с уголовным шлейфом в обеих палатах российского парламента кремлевские «смотрители» за регионами решили «почистить» и региональные думы и собрания.

Губернаторам, которые у нас в духе извращенной демократии курируют состав «всенародно избранных», велено убрать «отовсюду» непопулярных и, тем более, одиозных богатеев. В первую очередь тех, кто внаглую связан с криминалом (или им и является). И тех, кто, являясь работодателем, задерживает выплату жалованья сотрудникам. А также убрать откровенно одряхлевших и нездоровых депутатов. В партию «пилотов» попали и законодатели ЧО – просто потому, что область попала в зрачок ВВП.

Кстати, по этому поводу в элитах активно заговорили, что на одной из довольно давних встреч Кириенко понравился депутат Захаров, и мол, именно Константин Юрьевич сменит на посту (не вечном же, в конце концов) Владимира Викторовича.

Декриминализация в разгаре.

Кстати, о Мякуше. Не только спикер, но и ряд его ближайших сподвижников, как шепчут инсайдеры из силовых структур, «имеют неприятности» в связи с кучей дел, что расследуют люди в погонах относительно нарушений в бизнесе бывших и действующих депутатов ЗакСа. Поскольку при выявлении у действующих первых лиц совместного бизнеса с нарушителями российского законодательства, у следствия возникают подозрения в разного рода давлениях на оппонирующие партнеру, скажем так, главного депутата, стороны и даже, о боже, на следственные и судебные органы.

«Еще один сгорел на работе»

Говорят, один из старожилов региональной, в основном, миасской политики (единственный, кроме Игоря Войнова, не побывавший за решеткой мэр города) уходит из своей основной профессиональной сферы – юриспруденции. В связи с обострением, деликатно говоря, «болезни Юлия Цезаря». Удар, как говорят, настиг политика (левых взглядов) и частнопрактикующего юриста прямо в зале суда, когда он защищал (небезвозмедно) интересы некой бедной старушки. К счастью, жизни известного в регионе человека ничего не угрожает, но здоровье придется поправлять всерьез.

«Озонирование улицы Российской и Сталеваров»

Говорят, что угоревшие в родном (разнообразном) чаду челябинцы завалили администрацию президента прожектами и вполне вменяемыми проектами по очистке воздуха, почвы и воды региона. От запрета осваивать как туристические и коммерческие береговую зону Тургояка и Увильдов до сноса т.н. элитных поселков в зоне Шершневского водохранилища и организации «закрытой зоны» на Аргазях.

Есть еще предложения озонировать наиболее проблемные улицы города (вблизи промышленных предприятий) – Сталеваров, Комсомольский проспект, Российскую, которые для лучшего эффекта нужно превратить в закрытые ( хотя бы сверху) стеклянные туннели.

Есть предложения ссыпать весь региональный мусор в заброшенные шахты и разрезы ЧУКа. Очистить реку Миасса естественным способом – с помощью гигантских угольных фильтров (уголь брать из имеющихся запасов). И т.д.

Старожилы президентской администрации, пересылая эти пожелания и проекты в администрацию челябинского губернатора, только вздыхают: а ведь при Сумине нам приходило одно-единственное такое письмо в год: некий южноуралец с маниакальным упорством присылал президентам РФ схему вечного двигателя, которую каждый раз аккуратно отправляли на экспертизу в различные КБ региона: Ракетного центра, Усть- Катавского вагоностроительного завода, ЧТЗ, завода имени Колющенко.

Джентльмены – леди

8 Марта коллективы и корпорации отмечают в этом году аж с 23 февраля (не совмещая, потому что 23-е отмечали еще с 14 февраля, а 14 февраля – как получится).

И, как свидетельствуют сплетники, не все мужчины в кризис куркулятся – некоторые щедры и галантны, как в прежние, жирные времена. Так, экс-энергетики Вайнштейны выдали сотрудницам своих многочисленных предприятий абонементы на СПА- процедуры, стрижки – покраски и прочее ( в зависимости от желания дам) в свой же салон красоты. А Дмитрий Еремин «передовицам» своих производств организовывает и оплачивает ужин, конфетно – букетно – денежный набор и … мужской стриптиз.

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