Экономист Сергей Ясинский объясняет, почему не работает вертикаль власти:

«Власть стремится сохранить контроль над страной. Так как сама она ничего не умеет, то контроль выражается в запрете любой деятельности, которую она не понимает. Потому что, по её представлениям, это создаёт для неё угрозу. Каждый смотрит со своей колокольни и говорит о том, что у него болит, поэтому в любой деятельности власть, прежде всего, видит скрытую угрозу своему существованию.

Она боится всего, что превосходит её по компетентности. Она подозревает, что против неё, например, может возникнуть заговор, а она не сумеет его распознать. Что её переиграют на её собственном поле. Поэтому, когда ничего такого не видно, это её не успокаивает, а усиливает тревогу. Не опровергает подозрения, а подтверждает, что враги сильны и хитры: они могут подготовиться незаметно, а потом подкрасться и внезапно ударить.

Власть принимает меры, чтобы этого не произошло. Но она ничего не может, кроме как отдавать распоряжения. Она даже не в состоянии эффективно контролировать выполнение её приказов – не способна заставить исполнителей сделать то, что ей нужно. От них она получает фальшивые отчёты об успехах и фальшивые доказательства выполненной работы. Пока она не вдаётся в детали, всё выглядит прекрасно, но когда, например, она инспектирует объекты, чтобы увидеть реальное положение дел, результат в материальной форме, то обнаруживает, что ничего работающего нет – одни имитации, подделки, которые при попытке их использовать тут же ломаются.

Всё, что она получает как результат, фальшивое – несуществующее или неработающее. И поскольку ничего другого нет, то остаётся только пытаться «впарить» это населению в качестве доказательства своих успехов, а своим «заклятым друзьям» (западным партнёрам) – как угрозу. Именно к таким «достижениям» относятся танк «Армата», самолёт пятого поколения, новейший военных беспилотник, ракетные разработки, роботы, собранные из подручных материалов или китайского ширпотреба, а также всякие макеты и трёхмерные изображения оружия – в рисунках и видео. Ну, и просто всякие страшные и воодушевляющие слова.

Власть сама очень хочет верить в своё могущество, и, чем хуже ситуация, тем сильней это желание. В связи с этим представляется, что недавняя статья Суркова, наделавшая много шума («Долгое государство Путина») – это не программный документ построения национал-социализма в России, и не попытка автора вернуться во власть, а психотерапевтическое средство, призванное успокоить человека, впавшего в отчаянье, или близкого к этому состоянию. Уверить, что всё делается правильно, и, в конце концов, всё будет так, как хочется. Слова утешения и поддержки.

Потребность в этом есть: власть ищет и не находит доказательств своей прочности. Каждая попытка что-то такое обнаружить приводит к разочарованию и усиливает ощущение тревоги. Ей приходится довольствоваться иллюзией контроля и могущества, не обладая ни тем, ни другим. И она понимает, что иллюзия не есть реальность, поэтому увеличивает расходы на силовые структуры и создание вооружения. Она признаёт только силовые, военные методы противодействия опасности, и собственно, только это ей и остаётся.

Экономические меры, которые действительно могли бы помочь исправить ситуацию, в рамках текущей политики не работают и работать не будут. В экономике власть признаёт только один способ достижения результата (и тоже силовой) – ограбление. Но всем остальным это не выгодно, и постепенно даже самые безнадёжные оптимисты приходят к мысли, что работать, развивать своё дело в таких условиях бессмысленно и опасно. Предприниматели сворачивают бизнес или уходят в тень (с неизбежным снижением эффективности и увеличением риска), а экономика страны сокращается, финансовая система слабеет. В итоге положение самой власти только ухудшается.

Крупные компании, принадлежащие близкому окружению, тоже создают лишь иллюзию сильной экономики. На самом деле они накопили огромные долги, а значительная доля прибыли уходит на личные счета владельцев за рубежом, в тень, и эти деньги уже не будут работать на страну. Кроме того, немалая часть оборотных средств тратится не на профильную деятельность, а на обеспечение комфортной жизни верхушки компаний, топ-менеджеров и их приближённых, и это, конечно, отрицательно сказывается на состоянии производства и его конкурентоспособности. В результате, страна от этих компаний не имеет ничего или почти ничего, а их влияние на экономику по совокупности причин скорей разрушительное.

Таким образом, экономическая основа власти ненадёжна, а развитие и укрепление экономики невозможно. В подтверждение этого экономические показатели страны демонстрируют движение вниз, и даже статистические ухищрения уже не позволяют скрыть по-настоящему плохое положение дел.

Система управления страной живёт своей жизнью, ей невозможно доверять и на неё невозможно опереться. Вертикаль власти построена, но оказалось, что она не работает. И так это и должно быть: сложную систему нельзя сделать простой по своему произволу. Тот же непрерывный рост количества чиновников в последний исторический период говорит об усложнении всей конструкции, а вовсе не об её упрощении. Сделать из пирамиды вертикаль можно лишь тотальным её разрушением, а это самоподрыв.

Власть пытается контролировать систему, но это удаётся плохо и ненадолго. Дело уже дошло до придумывания способов заставить губернаторов выполнять распоряжения Центра, до создания новых методов проверки и наказания за невыполнение указов. Но, конечно, ничего из этого не получится, потому что дело не в губернаторах, а во всей конструкции. И замена губернаторов на своих приближённых положения тоже не спасёт: правила одни для всех. Исправить ситуацию можно только полной заменой системы управления, а на это власть не пойдёт, поскольку в этом случае её тоже полагается заменить.

Чиновничество занимается своими личными задачами, а выполнять служебные обязанности не хочет и не может. Собственная политика центральной власти только поощряет такое поведение, поэтому её требование представить положительные результаты деятельности на таком фоне выглядит для чиновников нелогичным, противоречивым. К тому же, в последние годы Центр всё время сокращает возможности региональных властей для продуктивной работы, в том числе, забирая себе всё большее количество поступлений от налогов и сборов с населения и бизнеса, и оставляя на местах всё меньше денег. И у местной власти в результате появляются веские основания для претензий к Центру (неважно, высказанных или нет). В системе власти растёт недовольство положением дел и увеличивается напряжение в отношениях ответственных лиц между собой.

В СМИ уже регулярно появляются сообщения о том, что силовые органы федеральной власти обнаруживают у кого-то из местных чиновников очень крупную денежную сумму, и по этому факту возбуждаются уголовные дела. Очевидно, что в таких случаях речь идёт не о личных деньгах чиновника, а о так называемых «общаках» – запасах средств местной администрации, из которых финансируются некие непредусмотренные Центром расходы. Эти случаи показывают, что региональные власти обособились от центральной, не доверяют ей, и решают свои проблемы, не согласуя это, и даже вопреки её воле. Центр теряет регионы.

Отношения с населением власть тоже испортила сама. Своими бесцеремонными действиями она уничтожила его поддержку. После того, как она залезла в чужие карманы, даже у самых верных сторонников не осталось никаких слов для её оправдания. А презрительные высказывания чиновников продемонстрировали подлинное её отношение к людям.

Недавнее выступление президента с Посланием к Федеральному собранию не помогло восстановить связь с населением: люди восприняли его лишь как очередную порцию пустых обещаний. Продолжающееся ухудшение материального положения влияет на сознание сильней. А от чиновников правительства люди слышат только безрадостные заявления о том, что в будущем станет ещё хуже.

Правительство ищет способы поправить свои дела, и всё время только за счёт населения. Оно стремится получить от него ещё больше денег, и одновременно сокращает расходы на социальную сферу, даже на самое необходимое для жизни. Интересы населения не учитываются уже откровенно. Людям предлагается больше работать, меньше зарабатывать, меньше потреблять, отказаться от лечения и умирать по-тихому, не мешая чиновникам наслаждаться жизнью.

Правящей верхушке в таких обстоятельствах действительно пора беспокоиться о прочности своего положения. Но исправить его можно только экономикой, а никакие эффективные экономические преобразования при нынешнем режиме произвести невозможно, и Минфин ничего, кроме опять взять деньги у населения, предложить не в состоянии. Поэтому всё, что остаётся власти, – спрятаться от реальности. Прикрыть глаза ладошками и надеяться, что как-нибудь пронесёт».

Челябинск, Сергей Ясинский

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