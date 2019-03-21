Самые крутые слухи недели: полнолуние

На кофейной гуще

Говорят, уход Дубровского и молниеносное назначение Текслера вызвали разные виды стресса у местного чиновничества. Гаттаров, якобы, проплыл в бассейне чуть не 20 километров. Тефтелев пригубил. Сеничев крепко выругался и тоже пригубил. Мошаров собрал остатки его и Юревича друзей и нацелил их на перезагрузку. Дубровин расстроился до слез. Пара нервных дам делала круги вокруг правительства (областного) в приступе панической атаки. Редин готовился к встрече и.о. А девицы из областной и городской администраций (иногда совместно с коллегами – мужчинами) стали изучать гороскоп варяга – земляка. Мол, Козерог, значит упертый. Бык – работящий. Ну, и параллельно сообразили: раз у супруги новенького и.о. куча фитнес-центров в Москве и парочка на родине мужа, нужно бы сменить модную в Че йогу на новое времяпрепровождение.

А зря

Приободрились и старички из областного парламента, особенно не магнитогорские: мол, мы не буйные, присягнем – глядишь, еще на полгода самосохранимся. А зря. Новому «антикризисному управляющему» региона, говорят, велено тех, кто по сто лет сидит в провинциальных парламентах, заменить на свежую кровь. Особенно, болтают, стоит беспокоиться Струкову, Карликанову и Поддубной.

Молодежный пул

Говорят, что в помощь новому губернатору в ЧО забросят еще парочку «бывших» челябинцев. Дмитрий Вяткин, возможно, возглавит ЗСЧО (хотя могут бросить на это дело и Редина), а Юрий Фишер – чем черт не шутит – станет мэром областного центра (при этом технаря Елистратова могут поставить как на экономику, так и на экологию). По слухам, могут вернуться в регион Евгений Рогоза (он что-то неудачно построил в Израиле) и Валерий Панов.

Кому гадко, кому сладко

По слухам, самая крепкая позиция (и не только на первые месяцы пребывания АТ в регионе) будет у минфина Пшеницына. Возможно, именно он станет правой рукой следующего губернатора. Ибо только о нем самые комплиментарные характеристики получил и.о. от федералов. А вот одним из первых, чья голова «полетит с плеч», называют Ивана Сеничева. Скорее всего, его на посту президента «трактористов» сменит Стас Мошаров. Сеничевеа же прежний босс обещал пристроить почетным «синайцем». Разумеется, если семейный бизнес Дубровских устоит в цунами перемен. А вот дедушка Тефтелев вернется доживать свой век на любимую малую родину – в город М.

Кстати, гордуму и ЗСЧО новая метла, как сплетничают, может отдать на откуп сразу четырем местным кланам – РМК, ЧЭМК, ЧТПЗ и Видгофам.

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