Самые крутые слухи недели: новая оптика

«Качка. Каспий…»

Говорят, что нависшая тотальная смена властной парадигмы особенно растревожила мэра Троицка – члена семьи экс-губернатора Дубровского, как шутят недоброжелатели, «по женской линии». Молодой и симпатичный глава этого многострадального города как-то не глянулся электорату, а зря: трудится мэр на их благо, просто не щадя живота своего. Весь город который год подряд говорит о его ежедневных визитах в «Каспий» – самый шикарный ресторан Троицка, что является гастрономическим клубом местной, весьма состоятельной азербайджанской диаспоры. Какие важные вопросы и с кем он там обсуждает – доподлинно неизвестно. Но, видимо, что-то очень важное и тяжелое, так как после таких совещаний градоначальника ноги практически не держат.

А в последние дни груз ответственности в условиях неизвестности настолько усилился, что городского голову в буквальном смысле выносят – на импортных дорогих носилках к не менее дорогой иномарки.

А народ все равно не ценит, обсуждая, что Виноградов – первый кандидат на вылет из мэрской обоймы при новой административной метле. И, якобы, произойдет это еще до выборов следующего губернатора.

Что я рыжий что ли…

А вот Владимиру Елистратову, как говорят, сильно не нравится разнос его деятельности «молодым варягом». Он полагает, что его наметили на роль стрелочника, который будет виноват во всех просчетах прошлой команды региональных госменагеров и нынешней (той же самой по кадровому составу – во всяком случае, пока). Впрочем, как показывает практика, мутная вода – самая комфортная среда для Елистратова, усидевшего в чиновниках (с неизменным карьерным ростом) уже при трех губернаторах ЧО.

Восвояси

А вот главный кореш экс-губернатора экс-мэр Че Тефтелев вообще предпочитает не показываться на глаза новому начальнику региона. Он, по слухам, хлопочет, чтобы его взяли замом к председателю областного отделения пенсионного фонда РФ Виктору Чернобровину. Тот энергично сопротивляется и советует лоббистам Евгения Николаевича послать последнего в … Магнитку. Мол, новый и.о. правильно сказал: «Где родился, там и пригодился».

Руслан и его команда

Меж тем, столичные кураторы советуют Руслану Гаттарову подать в реальную отставку и увести с собой всех «гаттарят» с зиц-председательских постов из картонных структур а я ля «наноинвестиции», пока врио не уволил всю его камарилью, а силовики вторично не начали всякие неприятные действия в отношении этих «молодых реформаторов». И, говорят, все члены его клана приуныли. Что страшно радует вице Сушкова и Редина, которые давно недолюбливают это «слабое звено».

Иделогические зачистки

Но приуныли не только гаттровские кадры экономического блока. В грусти и продвинутый им в руководители ОТВ юрист – председатель ОП , и подстрахованная через «милдруга» директор филиала ВГТРК. Нервничает и академический протеже Гаттарова – ректор ЮУрГУ Шестаков, что буквально за месяц до ухода Дубровского договорился с последним на многомиллионное культурное (с продвижением идеи евразийства) идеологическое (с обоснованием миссии Южного Урала как Пупа Земли) и программное (в смысле айтишное) сопровождение грядущих саммитов. Беспокоится опытный администратор, что теперь не миллионы из бюджета, а дырку от бублика получит его вуз.

И, кстати: по слухам, рассматривая перестановки в идеологическом блоке, врио будет консультироваться по кадровым вопросам с супругой – журналисткой по одной из профессий. А той, но это, конечно, сплетни, из всего имеющегося в наличии корпуса говорящих и пишущих понравился пока только глава 31-го челябинского канала и парочка его ведущих, и категорически не понравились кадры госвещания. Мол, нафталиновые какие-то…

А кто-то в плюсе

Говорят, назначение на область врио в очках уже оживило экономику местных оптик. Мужчины – чиновники, что при Юревиче и Дубровском заменили очки на линзы длительного ношения, теперь снова пошли за старыми добрыми очками в стиле «Текслер». Опытные продавцы за неделю распродали годами пылившиеся золотые «Фреды» и «Картье», а также модные оправы от Тома Форда и французской дизайнерши Каролины Абрам.

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