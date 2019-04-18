Самые крутые слухи недели: оптический обман

Социологическая иллюзия

Говорят, что социологи из адекватных просто животики надорвали над данными ВЦИОМ о 53%-ной поддержке Текслера южноуральцами и о его электоральном потенциале в 75%. И дело даже не в том, что за месяц довольно дежурного и очень осторожного поведения врио народ не может полюбить чиновника – назначенца. А в том, что данные других исследователей свидетельствуют: ровно такой же процент населения вообще не в курсе, что Дубровский ушёл, а Текслер пришёл. Люди заняты в основной своей массе решением элементарных проблем выживания. Им нет дела до власти, они давно уже не верят региональным и местным чиновникам и силовикам.

А тот процент, что в курсе дела – это активная, не более 12% – 25% , часть населения, что не столько приветствует назначение Текслера, сколько радуется исходу магнитогорских. И эта часть, в которую входят и элиты, в том числе и сотрудничающие с социологами, тоже потешается над начавшейся с такого глобального социологического заблуждения (если не хуже) губернаторской гонкой Текслера. А некоторые из представителей элит, типа ААристова вообще успели навести справки, что за кадр АЛТ, и выяснили, что фигура номинальная, ничего не решающая, поэтому возобновили свои безумные выбросы в уик-энд и вновь задвинули в долгий ящик апгрейд очистных.

Кризис личности

Говорят, что очередная авария очередной автороскоши Аристова в Челябинске вызвала прямо-таки депрессию у короля колбасы, шампанского и ферросплавов. Изначально он не хотел вести «Лолиту», как ласково называет олигарх свою Ламборджини, в некультурный Челябинск из столицы. Но в Москве некто из влиятельных персон сказал ему, что ездить столь солидному человеку на машинке мажоров – моветон и даже хуже, колхозный стиль. Поэтому олигарх и поехал повыпендриваться на родину. Случившееся же ДТП заставляет его перевести весь крутющий автопарк в Лондон, где без всяких аварий гоняет на Астон Мартине его давний оппонент МЮревич.

В Тоскану вести все Майбахи и Роллс – Ройсы Аристова – занятие бессмысленное, они там произведут впечатление комбайна Дон-600, и в Швейцарии он уже устроил затор вблизи главного Озера. А, выбирая между Парижем и Лондоном, он выбрал Лондон частично потому, что в Париже в последние годы наблюдается неприятная тенденция, когда нищеброды жгут авто богачей.

Счастье – это когда тебя оставили в покое

Говорят, что одна юная журналистка случайно, в порыве профессионального рвения обнаружила самого счастливого человека Че. Это бомж, что из «экологически чистого мусора» построил себе хибарку вблизи городской свалки – с печуркой, лежанкой и прочими удобствами. Теперь, когда его не прессуют бесконечные вывозители мусора и вообще наступили тишь и спокойствие, он абсолютно доволен жизнью и счастлив.

Метросексуал

Говорят, единственная полезная инициатива, что намерен осуществить Текслер – это таки решить проблему с челябинским метро – второй чёрной дырой, оставшейся жителям в наследство от Петра Сумина (первой справедливо считается Коркинский разрез, который собственник при попустительстве Сумина не стал рекультивировать). Если Текслер и привлечённые им эксперты позволят не зарывать больше в землю сумасшедшие миллионы, то эти средства – даже в куда меньшем объеме от федералов позволят радикально обновить парк гортранспорта областного центра и сделать его, таким образом, привлекательным для жителей.

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