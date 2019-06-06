Самые крутые слухи недели: хитрый ход

Дуплет

Говорят, академические интриганы (инсайдеры и их вторые производные) потирают руки в ожидании развязки челгушного боя : Таскаев – Циринг. Дело в том, что симпатии большинства пока не на стороне «Пиковой дамы» (как за глаза иногда зовут бывшего ректора вуза, которая безуспешно пыталась внедрить в умы подчиненных лестный псевдоним «леди Ди»), по разным причинам. И последний повод: «фу, как некультурно» – инициированная пока еще ректором внутренняя проверка касательно деканских функций победившего на выборах конкурента.

Кроме того, в нынешнее время, когда в вузах махровым цветом расцвели т.н. «спецотделы», многие не то что руководители подразделений – рядовая профессура и преподы с аспирантами (что боятся не подписать у вузовской вохры какую-нибудь «регламентированную» бумажку для выезда на забугорную конференцию или для приема заморского гостя – академика) – сочувствуют ситуации Таскаева. Ибо в ней может очутиться (и зачастую не по своей оплошности) каждый, а пока еще действующий ректорат ЧелГУ с завидной регулярностью пытается посадить на скамью подсудимых (по любому удобному поводу) негодную вузовскую профессуру (как тут не вспомнить еще не засыпанный пеплом времени суд над другим претендентом на ректорскую позицию – Мариной Загидуллиной – скандал прошлого выборного сезона).

Федералам же, как рассказывают инсайдеры, совершенно не нравятся подобные разборки на уровне регионов с привлечением службы безопасности и других структур (тем более, что в Челябинске еще и с институтом физкультуры скандар на скандале). Нужно учитывать и пикантность момента: то есть до того, как Таскаев победил на выборах, мадам ректор закрывала глаза на разгильдяйство декана относительно гостайны, но прозрела как только проиграла ему выборы. С точки зрения министерской логики – вина ректора при такой ситуации с деканом (если внутренне расследование – не элемент давления, а реальное «дело») несомненна.

Смущает, и не только министерство, а уже и силовиков (и неместных тоже), что внутренне расследование относительно Таскаева и гостайны началось после заявления последнего, что он проведет независимый финансовый аудит.

По мнению сплетников, скорее всего, победителем из этой ситуации выйдет кто-нибудь третий, ибо Циринг выборы уже проиграла, а политический контекст может усложнить ситуацию Таскаева. И, скорее всего, этим третьим станет … ЮУрГУ. При продолжающемся курсе государства на оптимизацию «вышки», этот скандал может стоить классическому университету самостоятельности.

Ушки на макушке

Впрочем, если верить сплетникам, Циринг надеется и на успех своей хитро закрученной комбинации, и на сладкий вкус мести относительно выигравшего конкурента. По этой причине (а может есть другой подходящий повод) известная персона челябинского глянца, якобы, слегка улучшила природные данные – то ли уменьшила, то ли просто подшила уши и обновила то ли в Дубае, то ли в Милане гардероб.

Кое-что о дамах полусвета

Кстати, о глянце. Говорят, что «непристойное предложение» от Юлии Высоцкой – пообщаться с ней и ее мужем Кончаловским на их вилле в Тоскане за сумму почти в шесть тысяч евро – с энтузиазмом воспринято утонченными женами российской «элиты» челябинского происхождения. Взять кулинарный и культурный мастер-класс, якобы, готовы супруги Юрия Фишера и Мительмана-мл., Константина Жаботинского, кого-то из Видгофов. А также внучки и дочка Александра Аристова (что логично – у этих хоть вилла рядышком), супруга и дочка Владимира Мякуша (последняя интересуется, в том числе, актерским и режиссерским опытом Высоцкой – Кончаловского). Погламурничать с артисткой – кухаркой Юлией вроде бы собралась и челябинский сенатор Гехт (борчиха с экологическим экстремизмом явно тяготеет к гламуру и «высокому искусству»: обожает выкладывать в соцсетях свои фотки «я девочка» с банальной подписью «и пусть весь мир» подождет) на пару со своей подругой детства – ныне менеджером одного из промышленных предприятий, периодически отравляющих челябинцам жизнь амбре из своих некулинарных печей.

Искушение

Говорят, политтехнологи предлагают врио довольно оригинальный (по челябинским меркам) ход, что исключит, по их мнению, всяческие обвинения в адрес номинанта на губернаторскую должность в игнорировании экологической общественности, особенно, протестной и буйной, типа, «Стоп Гока». А именно – сделать экологическим чиновником, да хоть министром одну из самых больших «заноз» – например, Василия Московца. А еще лучше ввести в это ведомство несколько активистов из разных, образно говоря, экокорзин.

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