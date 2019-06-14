Самые крутые слухи недели: кого сошлют, кого пошлют

Новое – хорошо забытое старое

Говорят, что после волны в СМИ по поводу новых разновидностей алиментов (на самом деле и ранее практиковавшихся) спикер челябинского парламента Владимир Мякуш решил еще раз попробовать выдвинуть предложение по введению «мужского» налога на бездетность – тоже, в общем-то, из старой практики – времен СССР. Мол, предложение и раньше было хорошим, но вот сейчас, когда «денег нет», уже на всех уровнях (и дамском, в том числе) инициативу примут на «ура», а челябинским парламентариям – очко в зачет.

Из ссылки

Говорят, что «главных» налоговиков, которых прежний губернатор перевел в Магнитку – сейчас это неудобное (особенно для «северян» и «западников» региона) заведение носит номер 17 – опять вернут в Челябинск. Занятно, что у 17-й МФНС вскоре должно появиться дополнительное здание – и как раз в Магнитке. Сплетники вздыхают: опять народные деньги – на ветер. В данном случае, лжепатриотических инициатив прежних региональных топ-менеджеров.

Свои среди чужих

Говорят, что сенатор Гехт может стать не только (в очередной раз) вице-губернатором ЧО, но и новым ректором ЧелГУ – якобы, такой фантастический кульбит сейчас тоже «рассматривается». Разумеется, для начала (если ситуация с Циринг и Таскаевым станет окончательно патовой) она будет лишь исполнять обязанности – врио нынче в тренде, а затем изящно победит на выборах. Одно ясно, после прогибистого высказывания об экологических экстремистах, тетенька навсегда попала, по выражению Артемия Троицкого, в «женский батальон ВП», наряду с Мизулиной, Яровой, Канделаки, Симоньян и Захаровой. Недоброжелатели этой блондинки даже предрекают госпоже сенатор в скором времени статус «невыездной», что для имеющей родственников в Германиии Гехт грозит стать серьезной неприятностью.

Господин сенатор

А вот, кстати, пока еще вице-губернатор Редин, как говорят, станет некой сделкой между ММК и врио – сменит в Сенате кого-нибудь из ныне действующих членов верхней палаты парламента (оба по сентябрю будут отставлены). Впрочем, среди возможных кандидатов в сенаторы продолжают называть и Андрея Комарова, и младшего Гартунга, и Владимира Мякуша.

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