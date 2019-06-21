Самые крутые слухи недели: смена парадигмы

Богатый и неброский

Говорят, что исход отца и сына Мошаровых из двух челябинских «скреп» – Гордумы и ХК «Трактор», новый виток по субсидиарной ответственности для экс-гендира ЮУ КСЖИ Юрия Лейвикова местные элиты воспринимают как смену властной парадигмы не только в Че, но и в регионе. Тот факт, что как на дрожжах начинает расти влияние Бориса Видгофа связывают как раз с тем, что первым лицом – ни в одной из ветвей власти он никогда не был. Поэтому его продвигают как богатого и со связями аборигена, но без бэкграунда в виде плохих дорог, загубленной экономики и пр. Именно таких людей ищет «главный кадровик» врио Виктор Мамин.

Сherchez une femme

Говорят, что на мэрскую должность в Че хотят продвинуть очень популярную личность. И лучше даму. Но консультанты не могут днем с огнем отыскать такую кандидатуру. При всей деловитости вице-мэра Котовой – она фигура непубличная и симпатией народа не пользуется. У нее и узнаваемость-то на нуле. Гехт не рекомендуют ставить по многим позициям: и отсутствие соответствующего политического и управленческого опыта, и симпатии – у журналистов соответствующего пула, но не у населения, и т.п. Редина вообще нельзя на Че – из-за аллергии областного центра на магнитогорцев. Барышев, Антипов, Мительман-мл. и многие аналогичные депутаты-предприниматели – известные персоны, но ангажированы до предела.

Молодежь призыва Гаттарова дискредитирована дальше некуда. Видгофу, судя по всему, отдадут Гордуму, но на мэрство – тоже не тот калибр. В общем, пока решено эту тему отложить. Елистратова, конечно, отставят, но пристроят в Минстрой или по прежнему месту работы – в Минпром, а вместо него посидит, пока не найдут авторитетную симпатичную кандитатуру, какое-нибудь врио – подобные должности нынче в тренде.

Третьим будешь?

Еще одна засада – из кого составить «властное трио», т.н. тройку, что поможет без проблем выиграть выборы. Кадры в области такие подмоченные, что уж лучше выходить к народу одному – с открытым забралом, так сказать. Все кандидатуры, что предлагают Алексею Текслеру магнаты – депутаты – пиарщики пугают и врио, и их самих: у каждого не то что скелет в шкафу – целые некрополи…

Поэтому предлагается пойти по пути ВВП – взять в спутники главврача кардиоцентра – Лукин – при всех его особенностях фигура для электората нейтрально-симпатичная – и Олега Митяева. Тот хоть и москвич, но – навечно – челябинский парнишка «с Ленинского района». Правда, говорят, есть еще кандидатуры – балерина Татьяна Предеина, археолог Александр Таиров, кто-нибудь из экологических активистов – типа Василия Московца. Но, как полагают эксперты, это уже слишком продвинуто.

Расплата за покорность

Говорят, проверка деятельности ЧФОМС региональной счетной палатой затеяна не только для очередного разоблачения политики магнитогорских топ-менеджеров, отставленных президентом от челябинской области в лице Бориса Д., но и для смены министра здравоохранения региона, что практически все делал по указке Тефтелева и Дубровского. По слухам, новым министром станет варяг – некий красноярский главврач, но, возможно (и это даже наиболее вероятный вариант) назначат и нынешнего главврача областной больницы Дмитрия Альтмана.

В отпуск? Ну-ну…

Говорят, последних предназначенных на административное «заклание» чиновников областной администрации отставят политически грамотно – в самый разгар отпусков, в июле. С августа (по давней традиции переворотов новейшей России) функционировать будет уже новое правительство.

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