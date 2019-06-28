Самые крутые слухи недели: против кого дружим?

Говорят, что челябинские випы слегка растеряны относительно укрепления вертикали «по Текслеру». В частности, им непонятно, как мадам Котова – куда бОльшая креатура Дубровского и Тефтелева, чем Елистратов, изменит саму природу формирования администрации и управления городом. Как непонятно и чем Котова, в плане компетенций и представительства, лучше Елистратова. «Она даже также картавит», – в сердцах ляпнул один из крупных предпринимателей.

Во-вторых, всех беспокоит процесс формирования гордумы – и на предмет выпадения из обоймы «себя любимых», и – потенциально на последующие изменения при формировании ЗСО. Поэтому местные потихоньку начинают объединяться и искать защитное лобби в столице. И поддерживать друг друга.

Свято место

Так, Владимир Мякуш, чьи товарищи Карликанов и Мительман уже давно сидят на чемоданах, намерен всячески способствовать тому, чтобы их мандаты (когда они, наконец, решатся завязать с законотворчеством) достались не кому попало, а обиженному Мошарову, чья отставка уже озвучена, и Мительману-мл.

На амбразуру

Динамичный и решительный Барышев, пока «норильские» не отобрали все позиции, решил двигать в районные советы журналистов своего и аристовско-антиповского телеканала, и парочку известных (в своем кругу) спортсменов.

Мительман – мл. предпринимает аналогичные меры, но продвинуть хочет своих друзей – макфовцев и всяческую районную интеллигенцию.

Иногда и пони – кони

Уязвленные магнитогорцы желают видеть в Сенате своего «коня» – например, Евгения Редина, или «лошадку» – например, Марину Шеметову. А старшую дочку Марины Шеметовой – тоже врача, они бы хотели видеть у руля региональной медицины. И в случае ухода Мякуша с поста спикера, они бы хотели видеть спикером магнитогорца, раз уж исполнительную власть «сдали».

Мы разве знакомы?

Не «по-пацански» во всей этой суматохе, вызванной появлением варяга и рядом его сентенций, действует только Руслан Гаттаров: после того, как его выдвиженцу Антону Бахаеву решили переквалифицировать статью обвинения на «взятку», Гаттаров перестал его поддерживать, и вообще оборвал все возможные виды связи.

На контрасте

И совершенно автономно ведет себя, в отличие от коллег – бизнесменов и политиков Борис Видгоф. «Тракторную» ложу, которую он отобрал у Мошарова и его клевретов, он решил пустить на абонементы для фанатов клуба и уважаемых, но не слишком богатых горожан. Наблюдатели считают такой ход верным. Особенно на фоне выборной губернаторской и гордумской кампаний.

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