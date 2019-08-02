Самые крутые слухи недели: лирики в загоне

Фу, как неэкологично

Говорят, что ввиду достаточно реальной угрозы в виде отставки, министр региональной экологии Лихачев решил вернуться на академическую работу в ЧелГУ. Но. За то время, пока он вместе с теле и радио ведущим Соловьевым «боролся» ЗА строительство Томинского ГОКа – как образца современных природоохранных норм – и гнобил продвинутых «зеленых» в разных организациях, типа особо охраняемых территорий, и в университете произошли перемены.

Ректор Циринг, что страшно радовалась «своему» человеку во власти, проиграла выборы. Следовательно новая команда, которую тетя Ди пыталась дискредитировать до последнего момента, может обнулить все ее заверения, что дедушка-министр, выйдя на пенсию, вернется в родной вуз на «дожитие». И таки так оно и произошло: возвращение пока еще министра на его условиях теперь невозможно. Поэтому чиновник рассматривает поступившее ему (сразу после отставки Дубровского) предложение стать одним из членов «экспертной» команды РМК.

Господин мэр?!

Говорят, что экс-вице-губернатор Редин попал в зрачок «смотрящим за Магниткой».

Якобы, немало этому поспособствовал его земляк, товарищ и возможный бизнес-партнер, экс-чиновник федерального и регионально уровня, некоторое время назад вернувшийся в социум из мест лишении свободы Роман Панов. Так вот: есть мнение, и его начинают воплощать в жизнь, по продвижению Редина в мэры Магнитогорска. Кстати, неплохой вариант. Для Магнитогорска, во всяком случае. Сам-то Редин не в восторге от этой инициативы.

Физикам – да, лирикам – нет?!

Говорят, межвузовское гуманитарное сообщество разочаровано первыми «руководящими» шагами врио ЧелГУ Таскаева. Все назначенные им на проректорские (и не только) позиции – физики (есть еще экзотная фигура в лице университетского выпускника – держателя сети автошкол).

С одной стороны, говорят всяческие лингвисты и историки, человека можно понять –

натерпелся от филологической психологини. Так при ней и гуманитарии не жировали, и не особо ее жаловали – как за управленческие, так и за академические «достижения». Но университет-то создавали как классический. Проекты на стыке разнообразных наук – от истории до социологии с экологией – востребованы на мировом уровне, а мы к чему катимся?

С другой стороны, вспоминают, что у Таскаева супруга – лингвист. Мол, может, она возглавит другую половину университетского мозга? Но это какая-то кумовщина будет, в духе ректора ЮрГУ Шестакова и его жены – директора международного института там же.

Поэтому часть недовольных уже начинает формировать фронду – в вожаки хотят позвать Марину Загидуллину, потому что «буйных», тем более с докторской степенью, мало…

Косилов's story

Говорят, что в среде силовиков разбалансировка: они не знают, как поступать в случае аварии с Косиловым. Мол, с одной стороны, как бы влиятельный местный. Но с другой, местные-то теперь норильские… Товарищи чекисты рекомендуют в этом «спорном» случае поступить «по закону»: есть особо не выгораживать отставника от власти, а предоставить все полномочия суду. Мол, это поможет (хоть немного) репутацию полиции в глазах населения «поправить». Более того, еще неизвестно, как столичное начальство к скандалу отнесется. А у судейских своя кухня – разберутся.

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