Самые крутые слухи недели: магнитогорские снова хотят Челябинск

«Остапа несло»

После заявлений вице-врио Гехт о том, что уровень социальной помощи она поднимет до стандартов почти эталонной в этой сфере Финляндии, у чиновников ведомств, что курирует Ирина Альфредовна, пропал дар речи. Но остался вопрос: на какие шиши? Не, конечно, вся агитационная шелуха понятна, но что говорить людям в следующем сентябре про обещанную в августе 19-го «Финляндию»?! Особенно потешается Минздрав, анализируя «мощный скачок» в виде повсеместных фельдшерских пунктов и зная параметры регионального бюджета.

Остапа несло – 2

Еще один проект в духе барона Мюнхгаузена (и при участии все той же

вице-губернаторши) потешает транспортников и касается довольно смелого утверждения, «что Челябинску не нужно метро, ему нужен… скоростной трамвай». Специалисты также немеют от возмущения: мол, эти инициативные дамы и господа, что восхитились подобными заморскими проектами, хоть понимают, какие магистрали нужны под эти трамваи?! И сколько все это стоит. Правда, наиболее проницательные и ироничные добавляют: ну, гораздо проще озвучить голубую транспортную мечту в духе васюкинского прорыва, чем закупить приличные машины для троллейбусного и автобусного парка…

«Которые тут временные?»

Говорят, что в Кунашакском и Аргаяшском районе «грядут перемены»: начинают зачищать чиновные ряды и силовые структуры от многочисленных родственников Руслана Гаттарова. По слухам, своих людей туда уже начал проталкивать Косилов с одной стороны, а Аристов – с другой. Но Косилову пока испортила всю игру автоавария. Так что очень может быть, что эту территорию плотненько под свой агробизнес подомнет Аристов.

Чужой среди своих

Аристов же начинает лоббировать на пост мэра Южноуральска Илью Мительмана, потому что действующего главу Лазарева уже почти пристроил в губернаторскую команду – на дороги или стройки, не суть важно. Поскольку все знают, насколько важен для бизнес-империи Аристова этот город, проведение в очередные мэры очередного своего человечка – довольно важная задача для олигарха.

Не может быть!

Говорят, что часть строительного бизнеса семьи Юревич покупает… Евгений Редин. Вместе с Салеевой – еще одной карьерной неудачницей после крушения Дубровского – и семьей Романа Панова они хотят стать сильными игроками на строительном рынке областного центра. Четвертым в этом бизнес-экипаже, по слухам станет строительный предприниматель Лакницкий, который после Дубровского остался при солидных социальных обязательствах и теперь находится в очень сложном положении. И без помощи друзей ему ситуацию вряд ли удастся исправить.

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