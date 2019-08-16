Самые крутые слухи недели: вам пора

Холодная голова и чистые руки

Говорят, за спешными действиями врио мэра, которая, якобы не знала, о том, что за ее спиной Барышеву отдают под застройку территорию Каштака, стоят местные чекисты, чья деятельность весьма оживилась с приходом «новой метлы», т.е. нового руководителя. Более того, якобы теперь активизируется в полезном для населения ключе проверка, контроль и «запретительные мероприятия» относительно всей «непрозрачной» деятельности РМК в областном центре и окрестностях.

Молодежная ПОЛИТИКА

Говорят, что спонтанное заявление (на встрече с избирателями) врио о том, что молодежной политике в его команде будет придаваться такое большое значение, что отвечать за нее будет аж специальный вице-губернатор, вовсе даже и не спонтанное. А давно придуманное – продуманное. Как некий вариант апробации в регионе политики отвлечения молодежи от протестного движения (известно, что в ЧО даже пятнадцатилетки норовили пойти на митинги оппозиционного Алешеньки). Идеологи нашептали врио, что если его вариант нью-комсомолии на Южном Урале будет успешен, он попадет в дополнительный фавор кремлевской власти.

По слухам, одна из кандидатур на это пост – Мария Хворостова.

Середечник отказался, уговаривают младенца

Говорят, руководитель регионального кардиоцентра Олег Лукин наотрез отказался возглавить областной Минздрав. Кандидатура вице – Гехт в лице Олега Гришанкова тоже «забанена». Отвергнуты и две кандидатуры из Магнитки. Теперь кадровики врио пытаются соблазнить работой в продвинутой команде руководителя перинатального центра Юрия Семенова. И – параллельно разговаривают на эту же тему со звездой не только местной косметологической хирургии доктором Пуховым.

МОЛОДЕЖНАЯ культура

Говорят, еще один сегмент региональной власти может существенно омолодиться – культурный. Якобы, «бетехтиным» в правительстве (том, что сформируют после запланированной победы) станет директор Камерного театра Илья Коломейский.

А сам Бетехтин, якобы возглавит областной краеведческий музей, из которого, «попросят» всю местную фотографическую компанию во главе с уже давно пенсионером Владимиром Богдановским.

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