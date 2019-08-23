Самые крутые слухи недели: взаимовыгодные связи

Я – тебе, ты мне

Говорят, что всяческая и весьма эффективная поддержка командой Гартунга и самим госдепом врио имеет под собой сугубо меркантильную почву. И дело даже не в карт-бланше для его партийцев на местных выборах или сенаторской должности самому Гартунгу. Хотя, конечно, и то, и другое ему нужно. Как и поход в ЗакСо с последующим вице-спикерством (что тоже вроде бы как обещано). Главный ништяк этой предвыборной дружбы для Валерия Карловича – получить под контроль весь городской общественный транспорт, тем более, что в ближайшее время решится вопрос о назначении директора нового транспортного предприятии. И действующих руководителей имеющихся предприятий, то есть Холода и Павлюченко, в обсуждаемом списке нет.

Хотим светлую голову!

Говорят, для снискания симпатий населения и ввиду всеобщей избирательной кампании парочку заезжих стилистов и имиджмейкеров кинули на «второй фронт» – Наталью Котову. Некий срез общественного мнения выяснил, что молодые горожане – приверженцы культуры готов или эмо – в восторге от радикально-темной чиновницы. Женщины и мужчины постарше тоже считают, что хмурая дама – мэр – то, что нужно

«чтобы напугать и заставить работать обнаглевших городских коммунальщиков и строителей». Люди среднего возраста (обоих полов) предпочитают блондинок: мол, жгучие брюнетки не в тренде, а мэр областного центра должен быть не только функционален, но и внешним образцом, что ли. Если это дама. Относительно возможной мужской внешности даже самые критичные были нетребовательны: главное не Тефтелев – и хорошо.

Кадровый замах

Посветлеет ли в ближайшем будущем голова Натальи Петровны – не факт. Инсайдеры говорят, что дама очень консервативная, поэтому не представляют, как это она сможет перебороть себя и, покинув мэрию в пятницу брюнеткой, прийти на работу в понедельник пшеничной или платиновой.

А вот вероятность того, что именно она станет мэром, если 8-го народ проголосует за Текслера – 99,9%. А поскольку Котова уверена, что победит именно он, – она уже начинает формировать команду. Первым замом она намерена сделать нынешнего главу Центрального района Ереклинцева, на имущественные вопросы посадить Мурзину, на экономику – Конорева, на образование – Иоголевича, на культуру (если его не заберет область – Коломейского), а на медицине оставить прежнего руководителя. И объявить конкурс на должность главного городского архитектора.

Старый конь борозды не портит…

Говорят, гостивший на позапрошлой неделе в родном городе «по делам» Виктор Христенко не только договорился с представителями истеблишмента о том, чтобы они всеми силами и возможностями поддержали врио на выборах (особенно важно это в плане Магнитки, обиженной на Кремль за свои «изгнанные» из региональной власти кадры), но и встречался с самим врио. На предмет некоторых интересов группы ЧТПЗ в регионе, на предмет поддержки ряда инициатив (деловых) Гартунга и о назначении его товарища молодости Павла Рыжего каким-нибудь министром. Лучше промышленности, потому что тогда и самому губернатору будет легче – нынешний федеральный минпром – бывший зам и большой друг Виктора Борисовича, и тогда, мол, в плане всяческих там модернизаций относительно экологической безопасности – все помогут, если врио, в свою очередь, тоже окажет поддержку...

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