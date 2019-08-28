Ломать – не значит строить: почему реакция власти на московский протест оказалась такой жесткой Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В очередной серии спецпроекта «Политика для чайников» историк и экономист Сергей Ясинский объясняет, почему реакция власти на московский протест оказалась такой жесткой.

«Поскольку при подавлении московских протестов в июле-августе правящий режим, как все увидели, стал резко агрессивным, возник вопрос, что означает такая его трансформация.

Многие склоняются к мнению, что начался переход к откровенной диктатуре, что начинается этап жестко-репрессивный. Тем более что Путин на днях подогрел обстановку, дав оценку этим событиям, заявив: «Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствие с этим самым российским законом».

И он, конечно, понимает, как отреагируют на эти его слова правоохранители и судебная система: для них это рекомендация, а скорей даже приказ, не стесняться и действовать жестче, чем обычно. Подавлять протесты беспощадно, судить, используя весь потенциал судебной системы и власти в целом (ну а, в свете обычной сегодня практики правоприменения, это автоматически означает призыв действовать, не ограничивая себя рамками законности).

С чего бы вдруг? Может, действительно, дело здесь не только в выборах в Мосгордуму, и события следует трактовать шире? Может быть, события, происходящие в Москве, относятся не только к ней самой, но и затрагивают интересы и будущее всей России, всех регионов?

Некоторое время назад чиновники разных уровней долго и откровенно показывали свой антинародный, антиобщественный настрой, своё высокомерие и презрение к людям. И делали это настолько открыто и наглядно, что в целом это выглядело как намеренная демонстрация своего нежелания больше считаться с населением. Как стремление узаконить такое своё отношение, создать себе новый статус во власти – не чиновников, исполняющих государственные должности, а новой аристократии, владеющей страной и людьми, и действующей по своему усмотрению, а не по требованию закона и должности.

Не означают ли происходящие в Москве события наступление нового этапа демонстрации правящим слоем своего превосходства и своих претензий на новое положение? Силовое закрепление своего особого статуса, открытый отказ считаться с законами и приличиями, стремление показать, что законы существуют не для них, а для населения, а они имеют право действовать, как хотят. То есть изменение государственного строя, закреплённого в Конституции РФ, отказ от социального, правового государства в пользу некой неофеодальной псевдомонархии?

Путин говорил о нарушениях, но на протестных акциях именно представители власти нарушали законы – начиная с противозаконного запрета (неразрешения) митингов и демонстраций, продолжая противозаконными избиениями, издевательствами и задержаниями, и заканчивая противозаконными псевдоправовыми судебными процедурами и вынесением противозаконных приговоров.

Слова Путина: «это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены..." – на самом деле должны относиться именно к сотрудникам полиции и должностным лицам, совершавшим противозаконные действия. Но Путин, конечно, имел в виду, не их, а демонстрантов. И тем самым он открыто встал на сторону нарушителей закона. И этим он как раз и подтвердил, что происходит обозначенная выше трансформация государства.

Но если так, то возникает вопрос: на основе чего планируется создать это новое государство, и потом поддерживать его существование? Естественный ответ: на основе экономики. Однако состояние российской экономики таково, что этого ответа уже недостаточно, требуются уточнения, подробности, ведь вся нынешняя экономика находится в состоянии перманентного кризиса, и того и гляди помрёт. Уже даже приукрашивания статистиков и Минэкономразвития не помогают. Все показатели эффективности стремятся вниз. Так за счёт чего может произойти обновление и улучшение?

Если ставка окончательно сделана на экономическую политику под лозунгом «Люди – вторая нефть», то это говорит о безнадёжности ситуации. Выжимание всех денег из предпринимателей и населения посредством разнообразных налогов, сборов, штрафов и т.п. – не может быть основной экономики, так как деньги не растут из земли естественным образом: люди получают деньги за свою работу, продавая результаты своего труда.

Но если работы нет, и если государство разорило весь бизнес, который и обеспечивал население работой, то деньги людям может давать только оно само. И понятно, что давать деньги и тут же их забирать – это не экономика. Это последние судороги, предсмертная агония.

Но что еще такое государство может сделать? Торговля сырьем не покрывает расходов, нефтегазовые и прочие сырьевые компании все больше погружаются в долги, а полученные средства расходуются на собственное потребление. И перспектив у этого бизнеса нет. А ничего, кроме сырья, у российского государства никто и не покупает.

Военная продукция идёт в кредит, который затем, уже традиционно, не погашается. То есть от нее бюджету только убыток. Космическая отрасль как бизнес доживает последние дни, поскольку на Западе созданы более дешевые и более совершенные способы доставки людей и оборудования в космос, а потом там запустят собственную орбитальную станцию (или даже несколько), и Российская Федерация полностью утратит свои позиции в мировой космической отрасли. Ну а поскольку ничего кроме денег нынешних правителей не интересует, никакую научную и перспективную работу российская космическая отрасль выполнять не будет, и, значит, просто угаснет.

Российские автомобили не пользуются спросом нигде, кроме России, да и то, лишь если нет другого варианта. Да и вообще никакая техника, изготовленная в РФ, как, например, самолеты, заграницей никому не нужна. Редкие любопытные покупатели, привлеченные выгодными условиями приобретения, вскоре заявляют, что пользоваться российской техникой или невозможно, или опасно.

Сельское хозяйство в России не государственная, а частная отрасль. Никаких совхозов и колхозов сейчас не существует. А это значит, что вся прибыль от продажи выращенной продукции поступает не в бюджет, а в личный карман собственников. Ну, а поскольку эти собственники близки к власти, то, скорей всего, и налоги от этого бизнеса частично или полностью скользят мимо государства.

И то же самое можно сказать о строительной, да и вообще практически любой отрасли производства. Суть в том, что если такая отрасль хоть мало-мальски прибыльная, то она не государственная, а частная, и принадлежит близким правящей верхушке людям. Сегодня российская экономика существует в соответствии с правилом: приватизация прибыли и национализация убытков.

Таким образом, надежной экономической основы у нынешнего российского режима нет.

Нынешний правящий слой по своей природе – антигосударственники. У них нет государственных интересов, поэтому они не являются государственными деятелями, а только лишь притворяются ими. Они мечтают об империи, да и то: главное, что им нравится в империи – это возможность обогащаться за счет других стран и территорий.

Но создать такую империю они не в состоянии. В сегодняшнем мире это принципиально невозможно. Поэтому все попытки российского руководства как-то обогатиться заграницей, обречены на неудачу. Тем более что российская военная техника способна только смешить противника. Да и сама направленность этих деятелей полностью исключает возможность создания новой государственной структуры: они не могут даже нормально эксплуатировать старую – куда им создавать новое.

Таким образом, у них нет ни внутренних, ни внешних экономических возможностей создать то, чего они хотят. Их силовые действия демонстрируют их слабость, а не силу: очевидно, что полицейскими дубинками заменить экономику не получится. Для воплощения своих фантазий они должны озаботиться созданием новых источников обогащения, а они этого не умеют. Их экономика по-прежнему ресурсно-рентная, с которой перспектив у них ноль, так как любая перспектива требует значительного финансирования и долгого времени развития, а они не могут ждать. Вон, они уже даже собранные со всей страны деньги на нацпроекты дружно побежали делить, заранее занимая очередь, что лишний раз доказывает: любые суммы в пределах досягаемости обязательно будут распилены. Какие там, к чёрту, нацпроекты, какое новое государство – у них получается только разрушать».

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