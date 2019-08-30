Самые крутые слухи недели: утекай…

La Bohème!

Говорят, Андрей Косилов со всем своим семейством собирается эмигрировать. Причиной стала всесторонняя травля: недобрые комментарии в Инете относительно его участия в аварии и вердикт Минэкологии относительно неэкологичности его куриного бизнеса, которые по мнению мнительного экс-вице-губернатора носят заказной характер.

Кроме того, как болтают инсайдеры, АК находится в состоянии депрессии, ибо на пороге 60-летия наконец-то осознал, что ему уже никогда не вернуться во власть. Оказывается, он рассчитывал, что его в свою обойму вставит недавно отставленный Дубровский, а последней молодой (и неоправдавшей себя) надеждой стал нынешний врио губернатора.

Эмигрировать Косиловы собираются в Богемию, на ПМЖ в курортном Марианске – Лазне. Возможно, на пару с экс-мэром Елистратовым, у родственников и товарищей коего давно имеется свой бизнес в Чехии, а часть деятельности пересекается с интересами Косилова.

Правда, альтернативные сплетники утверждают, что Косилов может податься и в Хорватию, якобы там есть бизнес – наметки у нескольких его товарищей. Третий источник до кучи утверждает, что Косилов еще не принял окончательного решения и пока раздумывает над пенсионным ПМЖ – мол, не рвануть ли в Барселону и не скооперироваться ли со старинным приятелем по комсомолу Владимиром Спиридоновым, который на очередном году эмиграции, с тоски решил создать пивное производство в Испании.

Утром – деньги, вечером – эмиграция

Однако чтобы сменить ПМЖ, Косилову еще нужно выйти без особых потерь из уголовки по ДТП и продать бизнес. По слухам, одним из покупателей его активов может стать агрокорпорация из соседнего региона. Другим – экс-сиделец Романа Панов, который сейчас вместе с земляком – отставленным вице- Рединым активно развивает сразу несколько бизнес-направлений.

Бизнес Косилова может приглянуться магнитогорцам еще и потому, что основная нерешенная проблема «Рависа» – куриный помет и прочие отходы производства, а утилизация или возможная переработка отходов в новые материалы – как раз деловой приоритет Панова и К. Кроме того, своей административной карьерой Панов во многом был обязан Косилову, поэтому очень может быть, что покупка бизнеса у бывшего босса, попавшего на «черную» полосу жизни, может расцениваться Пановым как «возврат морального долга». Тем более, что птицеводство – быстро окупаемый продовольственный бизнес.

Третьим будешь?

Говорят, сгустившиеся тучи над племянником Марка Лейвикова и сыном Бориса Ройзмана, вскоре дойдут еще до одного молодого протеже тандема Лейвиков и Вайнштейн, а именно – сына Евгения Вайнштейна, одного из соколов Жириновского, Сергея, которому еще при Юревиче отдали на откуп энергосбыт и жирненький агрокомплекс под Челябинском. Теперь, когда денег по-прежнему «нет», а лоббисты изрядно потеряли во влиянии на региональное правосудие и бюрократию, сыну Сереженьке обиженные или претендующие на более высокую ступень в пищевой цепочке бизнесмены готовы припомнить все обиды. Равно как и одному из его партнеров – медчиновнику Вербицкому.

Первый ударом практически разорен их медицинский центр «Лотос», теперь пришла пора коммунальных «разборок». Впрочем, по слухам, Вайнштейны тоже пришли к решению продать все свои бизнес-активы на Южном Урале. Среди покупателей только один мало-мальски серьезный – Борис Видгоф.

Польза стресса

Говорят, мэр Троицка Виноградов, напуганный решительностью Текслера по замене пробуксовывающих колесиков муниципального чиновничества на рабочие механизмы, т.е. своей отставкой, отремонтировал, заасфальтировал, ввел в строй, покрасил, озеленил столько всего не только в самом городе, но и прилегающих поселках, сколько не сделал ни он сам за пять лет « чуткого руководства», ни его предшественники еще со времен Сумина. Горожане, конечно, очень обрадованы таким преобразованиям их пространства, но тревожатся, что вскоре апгрейд города прекратится по той или иной причине. Мол, не может быть, чтобы такие инфраструктурные приятности да надолго.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 29.08.19

Больше кладбищ! Челябинцам обрисовали перспективу на 20 лет. / Рейтинг одобрения Путина продолжается шататься. / Челябинец добился, чтобы варварским уничтожением деревьев занялась прокуратура. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»