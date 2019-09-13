Небывалое дело: число депутатов-женщин в Челябинской городской Думе может вырасти в 6 раз! Если в предыдущем составе была всего 1 дама, то на этот раз, если исходить из предварительных списков, женских мандатов будет сразу 6. Модную российскую тенденцию «женщины во власти» разбирает аналитик РИА «Новый День» Сергей Ясинский.

«В последнее время складывается впечатление, что женщин во власти и около неё становится как-то слишком много.

Всё чаще в связи с происходящими событиями слышатся женские имена. Уже даже и в оппозиционном движении то же самое: на первый план выходит Любовь Соболь, оттеснив Навального. И особенно привлекли к этому факту внимание недавние многочисленные выступления женских персонажей из государственных структур, вызвавшие возмущение своими циничными заявлениями, в которых они продемонстрировали своё полное пренебрежение к населению. Или вот самый свежий пример.

Нидерланды потребовали от России выдачи обвиняемого по делу о сбитом «Боинге» Владимира Цемаха. Ответ в России должно готовить соответствующее государственное учреждение, но на это требование им отвечает не кто-нибудь, а Мария Захарова. Которая предлагает обращаться не к кому-нибудь, а к Татьяне Москальковой. Захарова прямо так и говорит: «этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова». И уже Москалькова, в лучших традициях российской бюрократии, отфутболивает этот запрос от себя подальше, а именно – в ведение Генпрокуратуры.

Обе они, конечно, занимают известные государственные должности, но выглядит их выступление так, что Российская Федерация тут не при чём – вопрос решают эти две женщины. Получается, что Министерство Иностранных Дел и Татьяна Москалькова – это две равновеликие фигуры, или Москалькова даже чуть повыше. Наглядный пример необыкновенного возвышения женщин, которые теперь решают вопросы государственной важности, подменяя собой государственные структуры. Такое от этого возникает впечатление.

Тем не менее, разумеется, оно неверное. Мария Захарова, как официальный представитель МИДа, излагает официальную позицию своего ведомства. Которому так отвечать удобней. Москалькова – не просто правозащитник, а должностное лицо в структуре управления РФ, назначена Государственной Думой по представлению президента Путина, и вообще – генерал-майор МВД. Поэтому и она не исполняет никакой самодеятельности (тем более, что это вопрос международных отношений). Всё строго под контролем.

Тогда, что происходит? Число женщин во власти и в политике достигло критической величины, и они берут управление на себя? Количество переходит в качество? Нет, это нереально. Женская власть в России в обозримый период невозможна: её слишком трудно установить и слишком легко свергнуть.

Возможно, верхи РФ подражают США, у которых тоже представители-женщины комментируют различные события от имени своей администрации. Возможно, это связано с модой на продвижение идей феминизма, квотой на участие женщин в управлении государством, желанием демонстрировать свою современность на международном уровне (чтобы маскировать свою сущность). И с самого верха эта практика распространяется по регионам, по местным государственным структурам и ведомствам. И абсолютно невозможно думать, что это так женщины захватывают власть – постепенно и незаметно оттесняя мужчин – да ещё в стране с авторитарным режимом.

В правительстве РФ из 10 заместителей председателя правительства (Д.А. Медведева) женщин только две – Голикова и Голодец. Причём первая занимается социальной политикой, а вторая – вопросами культуры, туризма и спорта. То есть у них далеко не ключевые должности, скорей второстепенные, а у Голиковой вообще традиционно «женская». Среди 22 министров правительства женщин тоже две – Скворцова (министр здравоохранения) и Васильева (министр просвещения), и они тоже возглавляют классические «женские» сферы государственной деятельности. Итого, женщин четыре человека из 32 занятых должностей. И все они не проявляют ни малейшей самостоятельности в работе, чётко исполняя именно и только то, что от них требуется.

И на просторах страны ярких фигур женщин-политиков, управленцев – таких, которые на слуху, которые делают что-то заметное и важное, практически нет. Недавно была Сардана Авксентьева, победившая единоросса на выборах главы Якутска, предпринимавшая после этого некие социально ориентированные действия, и получившая благодаря этому всероссийскую популярность, но в данный момент в информационной сфере о ней не слышно.

В Челябинске врио главы города Н. П. Котова на всероссийскую известность не тянет, несмотря на всё более острую проблему в виде приближающегося саммита (которую она могла бы использовать для укрепления своих позиций и пиара). И такое впечатление, что она на этой должности принципиально временно – только для того, чтобы местная власть могла пережить/переждать ответственный период саммита, а дальше видно будет. Поэтому она особо и не светится. Ну а в других местах – городах, областях – если кто и выступает, то с такими заявлениями, что лучше бы молчала.

Если посмотреть на эту распространившуюся внезапно практику со стороны психологии – в данном случае, должностных лиц – то она выглядит, как попытка чиновников верхнего уровня переложить ответственность (конечно же, за неудачи!) на кого-то другого, переключить внимание на второстепенное лицо. И в таком случае она является признаком слабости власти.

Во-вторых, это показатель отсутствия у власти перспектив, чётких планов, задач, для реализации которых и существуют государственные структуры. Кстати, нормальное государство предназначено в основном для выполнения социальных (общественных) функций, а российское государство сейчас интенсивно избавляется от этих функций, уничтожая социальную сферу. А поскольку должности остаются на своём месте, и на них должностные лица, то какую-то видимость работы им всё равно создавать надо. То есть хотя бы что-то говорить. Вот они и говорят хоть что-то.

Ну, и тот факт, что социальными вопросами у нас в стране занимаются в основном именно женщины-чиновницы, тоже хорошо вписывается в объяснение, почему вдруг они стали заметны. От них требуется отдача, да ещё в неблагодарной социальной сфере, которая сейчас в немилости, и за которую можно получить много неприятностей, а выгоды никакой. Они и вообще там для того, чтобы на них перекладывать все проблемы и отводить в их сторону начальственный гнев, такой человек-громоотвод, а не для решения каких-либо важных задач. Вот они и видны – в свете взрывающихся проблем.

А вообще, это, конечно, признак упадка страны, расстройства системы управления – на уровне всей РФ, а не отдельного какого-то ведомства. Задачи, которые ставит правящая верхушка перед правительством и государственной властью в целом, невыполнимы в принципе. Их и ставят-то даже не собираясь выполнять – а чтобы только что-то показывать населению, мол, видите – работаем.

Но поставленные задачи оформляются документами, и неизбежно начинается бюрократическая работа – потому что это так устроено. Нужно производить установленные процедуры, проводить совещания, принимать меры, писать и пересылать отчётность и т.д. – вся стандартная рутина государственной машины. Пользы от этого, конечно, никакой, но и избавиться от этого невозможно. Даже на самом верху власти они постоянно проводят все эти никому на самом деле не нужные и бесполезные совещания, встречи, обсуждения. Это трясина, в которой увязло государство из-за отсутствия настоящих целей и задач, ради выполнения которых государство существует. Ну а из трясины, как известно, самостоятельно выбраться невозможно, и заканчивается попадание в неё всегда одинаково».

Челябинск, Сергей Ясинский

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