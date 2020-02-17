Подпольные падежи. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Вас никогда не интересовало, почему существительные именно склоняются, а глаголы – спрягаются?!

Меня вот только к университету озадачило: что за сложные термины, откуда они взялись в грамматике братьев-славян?

Оказалось, почти все термины филологов и лингвистов – из латинского или греческого (древнего, разумеется). Иногда их используют без изменений, иногда в буквальном переводе (такой перевод, к слову, называется калькой). Спряжение – это как раз буквальный перевод с латыни слова «conjugatio».

Но ведь и в Древнем Риме, и в Древней Греции термины – не дар богов. Их придумывали античные ученые, стараясь в условную форму заложить главные свойства обозначаемых явлений. Так, если слова называли устойчивые (более – менее постоянные) вещи, так сказать, суть материального мира, их объединяли общим термином существительные, а слова – качества для этих существенных обозначений обозначили как прилагательные. Так что «классический» недоросль Митрофанушка был формально прав, считая, что прилагательные – это прилагающиеся вещи. Подобному алгоритму следовали и древние мыслители, и их последователи, которые создавали и переводили понятия научной лексики. Склонение и спряжение обозначают, как вы помните, в первом случае, – изменение окончаний у существительных и других имён, а во втором – у глагола. При этом у существительного окончание меняется в окружении разных частей речи, а глагольное окончание принимает нужную форму в зависимости от лица и числа соответствующего местоимения. Существительные – слова самодостаточные, но гибкие в связи с общими положениями языковой морфологии и синтаксиса, а глагол – словно лошадь в упряжке: двигается и действует лишь направляемое кучером – местоимением. Лингвистических терминов – великое множество, поскольку обозначают они огромное число разных явлений в языках нашей планеты.

В книге «Тезаурус по прикладной и теоретической лингвистике» Никитиной только одна статья «Падеж» содержит три десятка названий падежей из различных языков, все на "-ив»: «адессив», «аллатив», «эргатив», только творительный – «инструменталь».

Но это только словарь, а разъяснить все эти разнообразные термины сложно даже филологической энциклопедии. Ибо к каждому правилу необходимо присовокупить исключения, нюансы, семантические двусмысленности и пр.

Разумеется, в русском языке, лингвисты заменили часть оригинальных терминов переводными, но помнят и часто применяют латинские и греческие понятия. Это как кодирование у медиков – рецепт обязательно должен быть выписан на латыни. Такая профессиональная фишечка, консервативные лингвоскрепы. Которые к тому же облегчают международное сотрудничество, особенно в тех случаях, когда языковое явление имеет отдельный национальный термин. Например, падеж, который римляне называли аккузативом (а мы обозначаем как винительный), в украинской грамматике именуется находительным (знахидным). Поэтому диалог между коллегами из разных стран помогает вести именно общий термин аккузатив.

Кстати, раз уж речь зашла о падежах и склонениях. В русском языке вовсе не шесть падежей, как учат в школе, а девять. И этими неизучаемыми тремя мы все частенько пользуемся. Например, звательным падежом, именуемым в академической среде вокатив (буквальный перевод латинского vocativus). Точнее, специалисты обозначают его как ново-звательный, чтобы отличить от того звательного, который существовал несколько веков назад. Самостоятельная форма осталась только у группы уменьшительных.

Когда мы обращаемся к Мане, Ане, Пете и говорим им: Мань, Ань, Петь, мы употребляем форму ново-звательного падежа вместо именительного Маня, Аня, Петя.

Из той же лингвокатегории :

«Ты, Зин, уж лучше, помолчала бы!"

«Лен! Ксилен!»

Ново-звательный падеж сохранился у слов мама, папа, дядя, тётя (мам, пап и т. д.) и, редкий случай, у двух слов во множественном числе: ребята и девчата (ребят, девчат).

Однажды услышала, как некий муж звал вторую половинку: «Валя, Валь! Жена, да жён же!»

Ново-звательный падеж образуется, как вы видите, посредством усечения окончания до нулевого. Но иногда, напротив, маркируется специально добавленным окончанием: "Максима! Пора домой!"

или (собаке по кличке Бим):

«Бима! Ко мне!" Второй из трех падежных «невидимок» – местный падеж, он же термин локатив или «второй предложный падеж». Его выражают следующие формы: на шкафу, в лесу, в строю, на носу (а не на шкафе, в лесе, в строе, на носе – сие неграмотно). Он употребляется только с предлогами в и на. Единственное известное исключение – употребления локатива с предлогом при: при полку. Самым сложным и изменчивым является третий член падежной троицы – разделительный падеж, он же партитив (от лат. pars – часть) Некая вариация родительного. Или так называемый второй родительный

Головка чеснока или головка чесноку, стакан кефира или стакан кефиру, бутылка коньяка или бутылка коньяку? Или, как у Достоевского в «Братьях К»:

«Возьми-ка кофейку холодненького…»

Некрасов вот тоже маслица (или маслицу?!) в огонь подлил: «Я из лесу вышел».

У Булгакова вообще кот Бегемот в ходе огневых действий одновременно сделал глоток бензина и напился бензину.

В большинстве случаев в современном русском языке партитив может быть заменён родительным или винительным падежами: вместо налить чаю (партитив) – налить чай (винительный падеж), вместо стакан сахару (партитив) – стакан сахара (родительный падеж).

Это в финском, эстонском или удмуртском с партитивом трудно не считаться, а у нас это – так, грамматическая безделица.

Но, согласитесь, иногда просто необходимо употребить форму не стандартного родительного, а разделительного:

«Огоньку не найдётся?»

«Без году неделя».

Не говоря уж о чеховском: «Налей-ка мне щец!» от натуралиста фон Корена.

Лексема щец, кстати, не имеет никаких иных форм, кроме партитива множественного числа. А какой колорит придает эта единственная форма! Аппетит разыгрывается от одного чтения щец. У меня уже вся слюна вытекла – пойду, наверну…

Кстати, через пару недель – отметив в следующем выпуске юбилей великого Розенталя, мы с вами опять поговорим о языковых терминах. Точнее, об одном риторическом недостатке с дивным античным названием эллипсис.

Челябинск, Эмма Прусс

Челябинск. Другие новости 16.02.20

Россию толкают в хаос: реформа Конституции как борьба за власть. / Конституционный «лохотрон»: нынешняя российская элита пытается захватить власть навечно. / 15-17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»