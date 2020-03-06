Самые крутые слухи недели: лохматость повысилась

Региональная демократическая вертикаль

По мнению некоторых экспертов – политологов, челябинский губернатор, уже совершив несколько неприятных политических и кадровых ошибок, решил не с поправкой на личную аутентичность, а полностью копировать модель управленческого поведения президента, контролируя даже то, что в общем-то, ему и не нужно.

Например, региональный парламент. Или – деятельность мэра областного центра.

Но, поскольку, опыта решения застарелых южно-уральских (и челябинских, к том числе) проблем у него нет, то теперь ответственность за решения той же Натальи Петровны и действия ее команды несет он, во всяком случае, в глазах элиты.

А элита эта, поскольку не может договориться «по цене» с его «северными» доверенными лицам и теряет давно насиженные места и статусы (и для себя, и для детенышей), уже не просто не симпатизирует АТ, но и начинает вставлять палки в колеса его инициатив.

А инициативы эти, к слову, требуют и добровольных финансовых вливаний частного капитала, и не только крупных компаний, но и местного бизнеса средней руки.

Векшин вместо Мякуша

В части «возрастной» же элиты, как говорят, против АТ играет тот факт, что из числа переговорщиков по формированию ЗакСО и гордум, а также пула местечковых мэров, практически исключен ветеран местной «челночной» дипломатии Владимир Мякуш. Место которого занял протеже Текслера Векшин.

Москва на эту ситуацию повлиять не может – пока, конечно. Пока компромат местные ходоки (через свои руки в столице) не стали складывать пухлыми томами на главный стол страны, как это уже было проделано южноуральской фрондой в случае с двумя предшественниками креативного «пришельца», не досидевших и с трудом досидевших один губернаторский срок.

Правда, говорят, губернатор и сам понял, что перегнул палку со своими назначенцами и теперь прикидывает, сможет ли он частично реабилитироваться перед местными воротилами бизнеса и социума, если вместо Мякуша (который уже решил для себя, что с «этими» ему не по пути и вообще пора на покой), переговорщиком станет дружелюбный Мошаров. Проблема в данном случае, в самом губернаторе – он доверяет только тем, кого давно знает. А на малой родине таких фигур попросту нет.

Без вины виноватый

«Разлюбляют» Текслера и «простые» челябинцы. Из числа хоккейных фанатов. В оглушительном провале своей любимой команды они тоже винят АТ. И в этом отдельные подчиненные самого губернатора (из числа местных, конечно) тоже усматривают дурной знак. Мол, этот «норильский менагер» имеет минимальный опыт политической работы. Его популистское начало сейчас уже ничем, кроме очередной волны популизма (про рост зарплат), не подкрепляется. И как деятель из разряда «тефлоновых политиков», нынешний губер спалится еще раньше, чем беспардонный, но, безусловно, «политически подкованный» Юревич.

Зачем сказал?

Кстати, упомянутое обещание Текслера про цифру роста зарплат южноуральцев, вызвало недовольство и у владельцев крупных корпораций – и местных, типа, Аристова – Антипова, Струкова, Комарова и пришелых, имеющих предприятия в регионе. Потому что в данный момент для любого «мистера твистера» – это один из самых болезненных вопросов. И в приватных разговорах олигархи пожимают плечами: зачем он это сказал, в моногородах ситуация даже грозит новыми сокращениями – все же в курсе про санкции и прочие «денег нет»…

В парламентские кусты

Говорят, не складывается административный пасьянс и у одной из первых выдвиженок Текслера – Ирины Гехт. А тут еще скандал с ее протеже Шарпиловым, и минсоц с креатурой от Гехт Текслеру не нравится. Медицинский пожар опять же медленно тлеет, да еще коронавирус. И детки любимые – в Москве, и бывший, но муж – в столице. Короче, болтают, что ИА выгадывает себе тепленькое беззаботное местечко одновременно и в аппарате Совефеда, и в Министерстве науки и высшего образования…

Просто забавно

Говорят, один местный «магнатик» совсем недавно в «Европах» встретил бывшего губернатора ЧО Михаила Юревича. Вид у того был цветущий, и все таки земляк не сразу узнал последнего. Дело в том, что переживавший за свою плешь и редеющие волосы МЮ нарастил шевелюру в Израиле. И теперь, по словам очевидца, – ну, «чистый Элвис Пресли».

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