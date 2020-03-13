Самые крутые слухи недели: в джазе только девушки

Ни за что!

Говорят, менеджерское (среднее и чуть выше) звено южноуральских корпораций отказывается от командировок в Москву. Из-за коронавируса, разумеется. Особенно

«упорствуют» матери несовершеннолетних детей. Не то, чтобы это была паника, скорее, психология из разряда «береженого бог бережет» – все таки авиаэкспрессы, метро, что удобнее наземного транспорта в столице в часы пик, как и прочие гешефты мегаполиса, кажутся обывателям слишком большими рисками. Правда, алогизмом в этой ситуации кажется решение одной из таких мамашек – администраторов не отменять намеченную поездку с дочкой-школьницей в Лондон (где выявленных случаев коронавируса куда больше, чем в Москве) – на весенние каникулы.

Рокировочка по-текслеровски

Говорят, что социальный блок вскоре вместо Гехт будет курировать Анатолий Векшин. Поскольку он сохранит и свой нынешний «идеологический» сектор, то станет при Текслере кем-то вроде Косилова при Сумине. С одним существенным различием – Косилов очень хорошо знал ситуацию практически по всему региону и умел выстраивать эффективные отношения практически с любыми кадрами, более того, многих «любых» заменил своими. У Векшина таких преимуществ нет, поэтому эксперты прочат ему судьбу «Коли Сандакова», полагая, что вся разница межу этими двумя «пришельцами» исключительно в направлениях – один прибыл с «северов», второй – с «югов»…

Что касается Гехт – если она не сможет заполучить стабильную госслужебную должность в столице, то, болтают, возглавит региональный минсоц. Буторину текслеровские однозначно решили сменить, точнее, оставить в министерстве на должности замминистра.

Высокая блондинка в черном ботфорте

Впрочем, имеется еще одна сплетня, что все-таки на двух креслах Векшину не усидеть, поэтому его сменит нынешняя помощница госдепа Бураматова – Алла Ципордей.

Движок Аллы Юрьевны, как утверждают некоторые осведомленные лица, вовсе не Владимир Владимирович, а родной папа – влиятельный спортивный тренер из пула аристовских – барышевских. Да и сама «высокая блондинка в черном ботфорте», как зовут Ципордей некоторые завистники(цы), давно пользуется симпатией первого лица области и его тени – вице Мамина. Они, якобы, давно уже прикидывали вариант смены нахрапистой Хворостовой от Филичкиных на техничную и дипломатичную Ципордей от Аристова – Бурматова… Теперь же появился и проект реактивного карьерного роста этой пиарщицы, журналистки, члена РПС ЕР, «спортсменки и просто красавицы».

Шершеляфам

Во всяком, случае, новая команда исполнительной власти региона, словно бы нарочно выискивает новых кандидаток на министерские и прочие менеджерские должности. С оглядкой на главного руководителя страны, как говорят. Следующая кандидатка на министерское кресло – нынешняя замша минкульта Шишкина – Анфалова, что уже и сама своим партнерам по теннисному корту (где замминкульт проводит каждую субботу) рассказывает о грядущем назначении. И это, конечно, будет «не айс», потому что, в отличие от широкого кругозора Бетехтина, горизонты этой чиновницы (большая часть карьеры – в сегменте дошкольного и школьного образования) базируются на ее первой профессии – учитель начальных классов и радикально не расширились за счет дополнительных компетенций «государственного управленца».

Экономика должна быть экономной

Говорят, минимум два из вузов Че собираются с этого года изменить порядок заключения договоров с сотрудниками (имеется в виду, в основном, ППС). ЮУрГУ и сельхозакадемия. В порядке эксперимента топ-менеджеры решили попробовать сэкономить на отпускных преподов и профессуры. Юристы разрабатывают краткосрочный контракт, который будет продлеваться после того, как сотрудник отгуляет отпуск. Креативненько и в духе времени, если вспомнить про поднятую планку пенсионного возраста.

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