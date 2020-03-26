Самые крутые слухи недели: тяжести изгнания

О саммитах

Говорят, что саммиты ШОС и БРИКС, часть мероприятий которых федеральные власти планировали провести в Че, не отменят, а переведут в разряд масштабных видеоконференций. И с российской стороны городами, где соберут чиновный синклит, станет не Москва, а Петербург или Челябинск (все зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из этих городов и степени их айтишной продвинутости). И не исключено, что именно в Че – регионе, где проходит граница Европы и Азии, представители держав «большой пятерки» объявят о создании новой единой валюты для стран этого союза. Но, даже в случае, если Че вообще будет отодвинут от саммита БРИКС, деньги на его благоустройство федералы выделят полностью. В рамках нового курса, что правительство должно озвучить после окончания коронавирусного карантина.

О новом тренде

А курс этот правительство с одобрения президента должно взять на более сбалансированное развитие регионов. Почти по примеру северо-американских штатов.

Говорят, что уже со следующего года примут налоговые поправки, и в регионах будет оставаться куда больше денег, нежели повелось с ельцинских времен. Разумеется, больше всего от этого выиграют «газовые» и «алмазные» субъекты, но и ЧО дышать (в плане финансов) станет легче.

«Вы меня бесите…»

Говорят, челябинский губернатор просто взбешен заграничными поездками «экологических», «культурных», «экономических» и прочих своих чиновников в недавние праздники и отпуска. Мол, призывала же всех Голикова, и это было отнюдь не просьбой – не соваться на территории с коронавирусом. Еще больше, правда, его разозлила утечка этой информации в СМИ – мол, дополнительный минус во властный рейтинг. Инсайдеры не исключают, что Куприковой, Лихачеву и Шалю это может стоить карьеры.

Прелести самоизоляции

Говорят, что пожилое поколение, которому дети – внуки подбросили на время карантина своих детей, открывают для малышей и не совсем малышей совершенно новые занятия в период длительного общения: чтение толстых книг, навыки вязания и макраме, игры в шахматы и лото, и т.п. Сами бабушки и дедушки, нужно сказать, вовсе не рассчитывали на такой эффект. И связывают его исключительно с новыми условиями постоянной коммуникации с внуками и правнуками, которых раньше видели урывками и полагали, что все их интересы связаны с гаджетами и модным времяпрепровождением.

Коротка кульчужка

Говорят, несмотря на то, что все региональные вузы отрапортовали о переходе на дистанционное обучение, на деле ситуация вовсе не такая продвинутая. Даже самые крупные университеты не были готовы к этой ситуации, и потому проведение лекций и семинаров постоянно «обваливается» из-за айтишных проблем – системы перегружены, несовершенны, и справиться с этим не получится (согласно оценке технических служб вузов) даже в течение полугода, не то что пары – тройки недель.

В ЗАКСе только доктора

Говорят, на коронавирусном фоне властям регионов посоветовали скорректировать потенциальный депутатский корпус. Конкретно: убрать магнатов, которые от партии власти (чтобы не раздражали народ в трудную годину), добавить докторов – из уважаемых, а не главных, соцработников и экологических активистов. Последнее, говорят, особенно не понравилось Алексею Текслеру.

На заразной чужбине

Говорят, экс-губернатор Юревич выехал из паникующей британской столицы в свой домик в курортном Брайтоне. И живет в условиях жесткой изоляции.

Ровно такой же позиции придерживается на швейцарской стороне озера Комо и другой экс – Дубровский, который, по слухам даже рассчитал свою молдавскую и филиппинскую прислугу. И теперь сам – вместе с дамой сердца и дочкой, прибирает дом, ухаживает за садом и варит кофе…

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