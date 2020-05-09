Это сложное слово Победа. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Сегодняшний выпуск спецпроекта «Язычник» в некоторой степени, тематический. Победный.

Хотя, в большей степени, все же познавательный. Филолог Эмма Прусс рассказывает о дефектной парадигме самого актуального сегодня глагола и о первоначальной сути слова «победа».

Победю, убежу, ощутю…

Сама тема появилась из читательского интереса – почему у глагола победить – какую форму в 1-м лице единственного числа не предложи (в настоящем – будущем времени) – всё «не то», и всё нельзя, и вообще в русском литературном или просто грамотном этого нет и быть не может – ни победю, ни побежу, ни побежду…

На самом деле, конечно, есть. И не у какого-нибудь ЧертИванычаВеревкина, а у хорошего автора, Владимира Высоцкого: "А принцессу мне и даром не надо – Чуду-юду я и так победю".

А форма побежу, кстати, присутствует в сказке про Винни.

Мастера художественного слова так экспрессии и колорита, конечно, добавляют.

А нам, простым грамотеям, такие выверты академические словари не нормируют. В самом ходовом справочнике Розенталя по этому поводу есть соответствующий параграф, касающийся словоформ глагола победить и его товарищей – так называемых недостаточных глаголов:

«Глаголы «победить, убедить, очутиться, ощутить, чудить» и некоторые другие, ограниченные в образовании или употреблении личных форм, не образуют формы 1-го лица единственного числа настоящего – будущего времени. Если необходимо употребить эти глаголы в указанной форме, используется описательная конструкция, например: сумею победить, хочу (стремлюсь) убедить, могу очутиться, попытаюсь ощутить, не буду чудить. Не употребляются из-за фонетического совпадения с формами от других глаголов такие формы, как «бужу» (от бузить, ср. бужу от будить), «держу» (от дерзить, ср. держу от держать), «тужу» (от тузить, ср. тужу от тужить) и некоторые другие. Глаголы умертвить, роптать образуют в l-м лице единственного числа формы умерщвлю, ропщу».

Вообще, некоторые приверженцы семантической лингвистики, всерьез говорят о том, что у глагола победить такие сложности с настоящим – будущим временем потому что, дескать, природа языка считывает национальные эманации: «не хвались, идучи на рать!» И с первым лицом и единственным числом, закавыка аналогичная: дескать, «русские побеждают всем миром».

Правда, в этом случае неизбежен сарказм: а убеждают, чудят, ощущают и очучиваются тоже «всем миром»?!

И все же семантику, то есть смыслы, что заложены или когда-то были заложены в слове, исключать вот так, с шутками и прибаутками тоже не следует.

Розенталь, конечно, глыба, но и «на солнце есть пятна». Его задача была нормы прописать, исходя из некоего недавнего словоупотребления. А «недавнее» сами понимаете, – субстанция неточная. Тем более, что, например, запретное по Розенталю убежу (не убедю, а именно убежу – как вишу, а не висю), редко, но употреблялось весьма искушенными пользователями.

Из писем Льва Толстого:

«Я написал –– и давно уже –– свою статью о Шексп[ире] с уверенностью, что никого не убежу, но мне только хотелось заявить, что я не подчиняюсь общему гипнозу".

Марина Цветаева. Сводные тетради. Тетрадь третья: «Я Вас всё равно не убежу – и переспорю». Можно, конечно, порассуждать о том, что, дескать и старик Розенталь «дал маху», и словесные эксперименты Цветаевой – не аргумент, и Лев Николаевич – не икона литературного стиля. И все это, как ни странно, отчасти верно. Не прижились ведь толстовские бежа, пиша, леева, хлебов подвоза… И гуру советского лингвонормирования не до конца углубился в предмет, ограничился формальной стороной глагольной «недостаточности». И цветаевский вариант – на грани фола.

Исход кровопролития…

Ну, природа такая у русского языка, зачастую соткана из «единства и борьбы противоположностей». И глагол победить, от которого образовано существительное победа – именно из этой категории.

Более того, в древнерусском, победить и убедить – родные братья.

Что же касается смыслов победы, то тут такие скрепы «из тьмы веков» восстают – «страшно, аж жуть».

Однако, все по порядку.

Победа (др.русск. побѣда, ст.слав. побѣда (др.греч. νίκη) – это так называемое заимствование из старославянского языка, производное от общеславянского глагола poběditi «победить», образованного, в свою очередь, префиксальным методом от běditi «убеждать» (а эта лексема образована от běda – в значении беда, и никак не иначе).

То есть, если смотреть в семантический корень победа, то это буквально – «убеждение (силой)».

Но. В древне – русском языке победа имела два значения – кроме современного («успех в битве или войне при полном поражении противника») она еще означала и …«поражение».

То есть, предки так называли любое завершение битвы. Любой исход кровопролития.

Мудрые были люди…

Правда, понадобилось много веков, чтобы квинтэссенцию этой древне – славянской метафизики в поэтической формуле зафиксировал Борис Пастернак: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать…»

Москва, Эмма Прусс

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