Самые крутые слухи недели: нули и единицы

Смена элит

Говорят, что продажа ЧЭМК – самого «престижного» актива Аристова и Антипова, намеченная при «разделе» имущества ферросплавных королей на начало 2020-х, скорее всего, состоится в конце нынешнего, в крайнем случае – в начале следующего года. Купить всю ферросплавную империю АА изъявил желание владелец трубного, железнодорожного и банковского бизнесов Дмитрий Пумпянский, активно продолжающий дальнейшую диверсификацию своего бизнеса. Эксперты не сомневаются, что стороны уже в ближайшее время придут к соглашению по цене. Еще и потому, что других серьезных покупателей нет, и в ближайшие пару лет точно не предвидится.

Смена элит- 2

Если верить инсайдерам, Пумпянский, расширяя свою транспортную империю, начал переговоры и о покупке у «Уралвагонзавода» такого запущенного (чтобы не сказать полумертвого) актива, как «ЧТЗ-Уралтрак».

Дамский расклад от Текслера

Говорят, что вступление губернатора ЧО в партию власти и решение таки возглавить поход в ЗакСо не сулит ничего хорошего «старой» гвардии местных законодателей.

Мол, Текслер, раз уж ввязался в эту канитель, перекроит весь состав ЗакСо по своим лекалам. Все «аксакалы», типа Карликанова, с сомнительным бэкграундом уйдут на заслуженный отдых. Возрастными в новом парламенте будет лишь врачи, типа Важененина, Лукина, Вербитского. Спикером станет дама. По слухам, Текселер выбирает – поставить ли на парламент «старую партийку» Ирину Гехт, или открыть новые карьерные перспективы для включенной в партийную общеобластную тройку на выборах в местный парламент Евгении Майоровой – детского омбудсмена региона.

Почём масочки?!

Говорят, прокуратура и СК в июле начнут проверку по расходованию бюджетных средств на борьбу с коронавирусом – от закупки средств индивидуальной защиты и медоборудования до поддержки малого и среднего бизнеса.

Помощь друга

Пока в регионе в геометрической прогрессии растет (в связи со сложившейся ситуацией) число людей, потерявших возможность зарабатывать в исчислении «до пандемии» или вообще хоть что-нибудь, а власти не предпринимают никаких действий, чтобы накормить голодных, узбекские и таджикские предприниматели, занимающиеся продажей сельхозпродуктов и производством хлебобулочных изделий в горнозаводской зоне региона, начали раздавать (возле своих киоскв, магазинчиков и ларьков) бесплатные лепешки. Как сказал один из этих весьма скромных коммерсантов: «С каждой неделей, за лавашом приходит всё больше и больше людей, и мы будем увеличивать объемы, насколько сможем, конечно…»

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Челябинск. Другие новости 05.07.20

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