Самые крутые слухи недели: рокировочки

Даже видеть тебя не хотим!

Говорят, в Троицке – последнем оплоте клана Дубровских (мэром сидит один из родственников еще недавно влиятельного в регионе семейства), голову главы города Виноградова постоянно вырезают из разного рода плакатной и прочей агитационно- поздравительной продукции, расставленной, расклеенной, растянутой, прибитой вдоль городских улиц и в прочих общественных местах. Вырезав в очередной раз лик мэра из восстановленного в парке после подобного акта вандализма плакат, городские хулиганы оставили вдобавок и послание нелюбимому в Троицке градоначальнику: «Даже видеть тебя не хотим!»

Молочные реки и кисельные берега

Впрочем, говорят, что и сам Виноградов, уже принял решение покинуть город, где его «не любят». Инсайдеры уверяют, что уж достигнута договоренность с «отцами Магнитки» о «рокировочке»: Виноградов становится директором молокозавода, которым сейчас руководит одиозный представитель клана Сеничевых, обматеривший (в первые мгновения правления Дубровского) весь регион.

А Сеничева, к слову, те же «отцы» планируют в городские вице-мэры. Обсуждался вопрос и о мэрстве, но решили не рисковать. Вдруг экспрессивный сквернослов «пошлёт» Магнитку?! Суровый «Город трудовой доблести» на тормозах подобное не спустит...

Уголовная мотивация

Однако некоторые источники утверждают, что, якобы добровольный уход Троицкого мэра Виноградова, имеет другую мотивацию. Мол, Дубровскому по старым связям в силовых структурах намекнули, что Троицк ждут такие же серьезные проверки (сначала контрольно- счетной палаты) по различным программам (типа, «Реальные дела»), финансируемым из регионального бюджета, как и в Копейске, где уже имеются уголовные дела в отношении первых лиц города.

Не провал, а демонстрация свободы совести

Говорят, страсти, что раздувают некоторые средства информации и чиновники по поводу приличного, по сравнению со многими другими городами, числа челябинцев, «неодобривших» поправки в Основной Закон, не имеет под собой оснований. Дескать, Текслер имел вводные из Кремля – явку на уровне большинства обеспечить, но и «Фронде» оставить поле для маневра: наша задача не только обнуление протащить и кукищ ЛГБТ показать, но и продемонстрировать Западу, что у нас есть свобода и волеизъявления, и совести.

Тараканьи бега

Однако, многие недалекие чиновники, по результатам выборов, уже начали строить планы – по смещению конкурентов и занятию их более теплых или хлебных мест. Особенно много желающих заявилось на главу Центрального района. По низкой явке и результатам выборов, оппоненты решили, что песенка нынешнего главы района Ереклинцева спета. Туда уже заявились и калининские – продвигают Антипова («своего» главу Курчатовского района, у которого и явка была сумасшедшей, а итоги голосования льстят федералам); и «мэрские» – главой района хочет стать один из замом Котовой – Сергей Авдеев; и шебутной городской депутат Роман Никитин начал плести интригу.

При этом на практически «свободное» место главы Тракторозаводского района (инсайдеры утверждают, что отставка Гавриловой – вопрос решенный, в августе она уйдет на заслуженный отдых) никто занять не спешит – все знают о ворохе проблем в этой префектуре Че.

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Челябинск. Другие новости 09.07.20

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