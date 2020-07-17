Самые крутые слухи недели: мумия возвращается

Бриллиантовое яйцо

Говорят, что самоназначение Александра Аристова «генералом» ЧЭМК связано не только с тем, что это богатый человек не хочет, как со своеобразным бизнес-талисманом, расставаться со своим главным активом, но и с тем, что его ферросплавная империя сейчас имеет шанс, при дополнительном орг и финресурсе, стать одной из самых мощных в т.н. Евразии.

Металлургические предприятия Аристова вписываются в амбиции одного из «друзей Путина», решившего потеснить на соответствующем рынке китайцев, что уже диктуют цены всему миру. Поэтому кроме имеющихся мощностей начинает воплощаться план по организации дополнительного сверхсовременного производства.

Изначально было намерение «всё» купить у партнеров Аристов – Антипов. Антипов был согласен, Аристов, подумав, не согласился с этим элегантным способом отъема у него курицы, потенциально готовой снести золотое, даже бриллиантовое яйцо. Он решил войти в долю, справедливо полагая, что на сегодняшний день, при всем богатстве выбора материалов, альтернативы ферросплавам нет.

Переговорщиком в этом многоходовом процессе Кремль выбрал давнего знакомого Аристова, тоже владельца металлургических активов, Дмитрия Пумпянского. Пока известно, что камнем преткновения является не цена за основной пакет акций, а нежелание Аристова уступать не то что 75%, а даже 51%. Он хочет стать полноценным партнером. Что пока не устраивает «драйвера» проекта. По слухам, на следующей стадии к переговорам хотят подключить старинного друга АА – Виктора Христенко.

Старый новый тренд

Говорят, в ряде территорий ЧО «капитаны» производства, т.е. градообразующего бизнеса, намерены вернуть себе полноценную городскую власть. Так, в Миассе, устав от уголовной и неэффективной власти, своих депутатов в городское собрание (и по возможности – мэра, из числа толковых менеджеров) намерены заиметь автозавод и ракетный центр. В Челябинске – Аристов собирается наводнить своими клевретами ЗакСо, а к новому году заменить (на одного из своих менеджеров) и Наталью Котову.

В общем, на Южном Урале в ход опять пошла т.н. «магнитогорская» схема, с эффективностью которой сейчас готовы мириться даже на федеральном уровне. По слухам, частично такое решение местных бонз связано с их недовольством кадровой политикой нового губернатора региона, при котором жить города не стали ни лучше, ни, на худой конец, веселее. А позиция Кремля объясняется разочарованием от результатов первого года правления Текслера. И пандемия, как говорят, тут совершенно ни при чем.

Крымская ротация

Говорят, по осени, в Крыму всплывут на руководящих экономических постах бывшие региональные руководители Южного Урала – Борис Дубровский и Руслан Гаттаров. Дубровский, якобы будет заниматься масштабными строительными проектами, а Гаттаров станет одним из спортивных менеджеров.

Из жизни насекомых

Садоводы и дачники Южного Урала отмечают небывалое в этом году количество и разнообразие пауков – от обычных тонкожек до ранее не встречавшихся особей – больших и мохнатых. С этим связывают и отсутствие, даже в предварявшие зной, прохладные и дождливые дни, надоедливых в прошлые сезоны мух, комаров и прочих мошек.

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