Самые крутые слухи недели: смена караула

Последствия развода

Говорят, что расставание, теперь почти полюбовное, олигархов алкогольно-аграрно- пищевой и металлургической сферы Аристова и Антипова ставит под угрозу существование членов их когда-то большой и «дружной» семьи.

Более того, относительно молодые члены клана АА уже начали грызню за место под солнцем. Так, Илья Мительман, несмотря на ряд договоренностей, решил подвинуть в ГД Андрея Барышева. То есть через год начать свою выборную кампанию по округу Барышева.

А команда молодых и бОрзых, объединившаяся вокруг госдепа Бурматова, уже раскатала губу на места в Челябинской Думе, прикидывая, что на следующих выборах они расширят свою «политическую» географию присоединив к ней, например, Советский район, вытеснив из местной Думы не только старичка «Палыча» – Виталия Рыльских, но и Сергея Овчинникова. Разумеется, «под себя» экс-молодогвардейцы рассчитывают забрать и креслице Ильи Мительмана, если тот уйдет в ГД.

Новые выдвиженцы

Всяческую поддержку « бурматовцам», как говорят, будет оказывать команда другого магната – Игоря Зюзина. У них уже и так связи крепкие, а когда окончательно сдуется дуэт Аристов – Антипов, позиции Зюзина станут много крепче. И на выборах в ГД, кстати, кроме Бурматова, он в 2021-м поддержит и свое новое кадровое приобретение – спортсмена-эколога Феликса Панова, который после отставки из Общественной палаты РФ временно отвечает за зюзинский ДК. Панов как раз и составит конкуренцию и Барышеву, и Мительману на следующих выборах в ГД.

Слуга двух господ

Впрочем, другие источники говорят, что Зюзин планирует сделать Панова не госдепом, а замом Котовой по экологии или ее замом по общим вопросам. Разумеется, переговоры по этому поводу его команда будет вести вовсе даже и не с «Петровной», а с помощниками нынешнего главы региона.

Взять и отменить

Губернатор Текслер, говорят, по наущению Котовой и Гехт, всерьез намерен отменить празднование Дня города в Че. Из-за пандемии, конечно. Резоны этих административных дам более чем справедливы: «На Кировке и в будний-то теплый летний вечер – Ходынка, а что будет, когда в центре наметят относительно культурную программу для горожан, изголодавшихся за время карантина по зрелищам?!»

Губернатор склоняется к двойной дозе мероприятий в Рождество. Пока его останавливает предостережение одного из властных старожилов: «отменять День города – плохая примета…»

По следам Юревича

Говорят, объезд Текслером местных озер связан с его намерением (в ключе идей бывшего главы региона Юревича) преобразовать имеющиеся на лучших водоемах пансионаты и дома отдыха в курортные кластеры «не хуже турецких». Болтают, отвечать за развитие местного туризма в этом преображающем ключе будет его правая рука Мамин. По слухам, Текслер хочет, кроме всего прочего – очевидного, не дать оккупировать местные живописные места свердловчанам – у него имеется на южноуральские виды и воды столичный заказ. Нехилый.

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