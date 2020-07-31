Самые крутые слухи недели: большие деньги любят тишину

Популизм в действии

Говорят, одна из главных задумок нынешнего челябинского губернатора и его команды на выборах в местное ЗакСо – сделать его, насколько получится, динамичным и симпатичным электорату. Для этого Текслер решил, что там должна появиться хорошо артикулированная «экологическая» фракция – из партийцев «Зеленой альтернативы», активно поддерживаемой в Кремле. Сейчас на местном уровне резиденты Текслера и Бурматова (им помогают пиарщики заинтересованных олигархов) компануют местную ячейку – преимущественно возраста 30+

Вторая фишечка от Текслера – поддержка (и тоже по подсказке из столицы, где люди лучше знают, что южноуральцам «треба») на выборах в местное ЗакСо «За правду» литератора Прилепина. К тому же, в Челябинске у конкурента Гартунга – новоиспеченного борца за справедливую «нефтегазовую» ренту россиянам – есть небедная группа поддержки – выпускники 31-го физматлицея под негласным «предводительством» директора этого заведения – одного из клевретов Прилепина.

Вибрация как механизм политического разрушения

Поскольку Прилепин и К в Че (на ЧО ему рассчитывать сложно) должен «заменить» гартунговцев, у его пиаровской команды, если верить инсайдерам, есть одно маленькое секретное оружие – возмущение жителей областного центра, что живут непосредственно вблизи семейного предприятия Гартунгов – кузнечно-прессового завода, а потому дико страдают от вибрации, что сотрясает их квартиры в определенную фазу работы завода.

На самом деле, вины ЧКПЗ в этом немного – технологически процесс изменить нельзя, это просто великие умники – из числа давних заводских, городских и районных менеджеров неверно выбрали место для строительства жилого микрорайона. Но кто сказал, что подобное недовольство граждан нельзя использовать в политической борьбе?!

Дамы бальзаковского возраста, тургеневские девушки и чеховские героини – ЗА! – Захара.

Из интеллектуальных инсайдерских источников: библиотечные сотрудницы областного центра, дамы из местных НИИ и вузов, драматические актрисы, медички и учительницы тоже готовы отдать свои голоса «За правду», то есть за Захара Прилепина – как раньше они отдали свои сердца героям и коллизиям его произведений и ему самому. Так что в этом плане, уверены некоторые технологи, у Прилепина и его партии большое политическое будущее в провинции – во всяком случае, имеется некий « молодой» мужской электорат и разновозрастный – женский. Впрочем, оговаривают технологи, электорат незначителен – часть образованной читающей (и оговорочка – читающей Прилепина) городской публики.

Фон для Текслера

А вот советники по имиджу юноуральского губернатора, как говорят, полагают, что брутальный Прилепин на постоянной основе может стать неплохим дружеским фоном для невнятного Текслера, которому, это уже ясно и большей части его команды, для того, чтобы полюбили южноуральцы, не хватает ярких красок, четких планов (популярных и социально ориентированных), внятной артикуляции по болезненным для региона проблемам…

Развод по-итальянски

Между суетой по выборам в региональный парламент и поддержанием скисающего от нескончаемой изоляции бизнеса местная элиты сплетничают про «развод» давних партнеров Аристова и Антипова. Что интересно: все, якобы, обсуждают, подробности того, как Антипов не пускал Аристова на ЧЭМК или бодания юристов олигархов по судебным искам, или пикантности дележа забугорной собственности в период закрытых границ, но точно так никто и не знает: сколько Антипов должен «Михалычу». Зато никто не сомневается, что должен именно он. Меж тем, все камлания вокруг ЧЭМК, как утверждают неместные инсайдеры, связаны не с тем, у кого останется комбинат, а с тем, кто же его таки покупает и через кого, и зачем?! А тут комбинация поменялась уже несколько раз – потому что большие деньги и крупные сделки не терпят склоки и публичного выяснения отношений, инициированных поссорившимися акционерами, и – либо срываются, либо удешевляют сделку.

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