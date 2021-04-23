Париж пришел в Челябинск: столица Южного Урала может перенять успешный опыт коллективного урбанизма (ФОТОРЕПОРТАЖ)

У Челябинска появилась возможность изучить и перенять успешный опыт других городов, использующих инициативы жителей и коллективные практики для собственного развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сквере напротив ЮУрГУ открылась выставка «Коллективный урбанизм». Экспозиция была создана в 2015 году музеем градостроительства и архитектуры Парижа «Павильон Арсенала» на основе 15 проектов, реализованных во Франции и за ее пределами, ставших примерами «коллективного со-творения» городской территории.

Комплексность современных городов, разнообразие запросов со стороны жителей и скорость изменения этих запросов привели к тому, что даже самые опытные архитекторы перестали справляться с задачей создания удобных и привлекательных пространств и территорий. В то же время стала очевидна другая тенденция – вместе с городами изменились и их жители. У людей все чаще появляется желание участвовать в принятии решений и влиять на развитие своих кварталов, районов, городов.



Эти изменения коренным образом изменили подходы к проектированию городской среды. Один из принципов современной урбанистики: важно не столько что сделано в городе, сколько как это сделано – от этого зависит, будет ли созданное пространство работать эффективно, как долго оно будет жить и насколько высока будет степень удовлетворенности горожан.

Использовать подобные подходы стало возможным в Париже, Гренобле, Тулузе, Антверпене, Нью-Йорке и других городах мира. Похожие изменения в подходах к планированию и проектированию городской среды уже начали происходить в российских городах. Открывшаяся сегодня в Челябинске выставка демонстрирует диапазон возможных действий и может стать вдохновляющим примером того, как менять наши города уже сейчас, не дожидаясь «светлого завтра».

«Порой нужно перестать изобретать велосипед и понять, что происходит в других городах, других странах. Городская администрация сейчас на это активно сморит и будет активно перенимать, – заверил на церемонии открытия главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. – Это движение, которое происходит изнутри, это – по-настоящему о городских сообществах, которые станут капиталом для будущего продвижения нашего города. Потому что без городских сообществ это невозможно».

Соорганизатор экспозиции, руководитель проектов Центра урбанистики «UP» (Санкт-Петербург) Олег Паченков отметил: «Когда будете смотреть выставку, не обращайте внимания на здания, на объекты, изображенные на фотографиях, – это вообще неважно. Вся эта выставка – о процессе. Представленные 15 проектов отражают современные, актуальные тренды.

Если кто-то думает, что актуальный тренд – это строить большие красивые зеркальные здания, то – нет. Это тренд прошлого века. Весь этот проект – не о том, что появляется, а о том, как оно появляется. О том, что в городе должны появляться вещи, которые созданы вместе с теми, кто ими пользуется. Внимательно читайте о процессе – как это делалось.

Мы привезли экспозицию для того, чтобы с завтрашнего дня подобные вещи стали появляться в Челябинске. Эти скамейки, на которых вы сидите, великолепны. Однако они могут быть не столь красивы и совершенные, но если их сделать вы сами, это будет даже интереснее».

Почетный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье уточнил, что выставку начали возить по миру только в минувшем году. И Челябинск стал первым городом России, в котором ее представили. Отсюда она начнет двухлетнее путешествие по стране. Консул предложил челябинцам обменяться с французскими градостроителями мнениями о подходах к городскому планированию.

Оказалось, что это не просто слова, подготовленные для торжественной церемонии: челябинцы определят три наиболее интересных для них проекта, а организаторы выставки пригласят их разработчиков на интерактивные встречи.

«Выставка про интерактивный урбанизм – урбанизм с соучастием. Сама выставка тоже включает элемент соучастия. Она подразумевает встречи с авторами этих проектов, – пояснил Олег Паченков. – На некоторых стендах внизу вы увидите QR-коды. Если их сканировать, вы получите очень простую анкету, где нужно выбрать три самых понравившихся вам проекта из этих 15. Авторы проектов, набравших наибольшее число ваших голосов, появятся в он-лайне во время обсуждения 13 мая».

«Париж пришел в Челябинск, – подытожила соорганизатор конфеста городского активизма «Давай так», который пройдет в Челябинске 24 апреля, Елена Штайн. – Это будущее: создавать счастливые города для счастливых людей».

Выставка будет работать в Челябинске до 16 мая. 6 мая в ее рамках состоится обсуждение представленных проектов, в котором смогут принять участие все желающие (мероприятие начнется в 17:30 в Студенческом центре по адресу проспект Ленина – 80, вход с торца). А 13 мая, как уже отмечалось, авторы наиболее понравившихся челябинцам проектов выйдут на связь, чтобы рассказать о том, как они смогли превратить свои мечты и идеи в реальность.

Челябинск, Оксана Азарова, Евгений Полак

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