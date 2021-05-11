В России беда с транспортом: челябинцев пригласили обсудить с экспертом одну из самых больных проблем города

Челябинцев пригласили обсудить одну из самых больных проблем города – транспортную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая встреча в формате урбанtalk состоялась в Челябинске 5 мая: заместитель руководителя Службы движения ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Грубый рассказал, почему ни один мегаполис не обойдется без выделенных полос.

Формат общения с экспертом челябинцам понравился, поэтому миндортранс Челябинской области решил провести второй урбанtalk и пригласил транспортного эксперта Алексея Радченко.

Радченко работал в департаменте транспорта Москвы, реализовал проект транспортной навигации для Москвы, исследовал платные парковки, сейчас работает над проектом по созданию маршрутной сети крупных городов «Удобная маршрутная сеть каждому».

Для встречи с челябинцами он заявил тему «В России беда с транспортом». В числе прочего предлагается обсудить трамвайную инфраструктуру, вопросы оптимизации маршрутной сети, пешеходной связности и необходимость создания карты ДТП.

Кроме того, планируется поднять тему городского активизма в урбанистике и поговорить о том, как можно менять мир вокруг себя, не будучи чиновником.

Урбанtalk состоится 13 мая в 18:30 в Доме Архитектора (проспект Ленина, 41-А), вход свободный.

Челябинск, Светлана Намская

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