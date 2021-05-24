Самые крутые слухи недель: меняем шило на мыло

Демоверсия

Говорят, устроенная командой губернатора для СМИ фееричная метро-акция на самом деле – генеральная репетиция регионального главы перед федеральными концессионерами и инвесторами новой региональной «дорожной карты». Бонзы, среди которых вторые и первые бизнесмены страны, планируют перевести переговоры с губернатором в середине этой недели. И должны, кроме всего прочего, решить: будут ли они, как субподрядчиков, использовать соответствующие структуры и организации областного центра или не рискнут – призовут свои «специально обученные» кадры.

Что интересно: на эти суперважные и архиинтересные посиделки журналистов никто звать не собирается.

Кстати, среди организаций, претендующих на свое место в новой системе транспортно- дорожных координат – несколько профильных строительных организаций Вайнштейнов: в том числе, и уже хорошо известная (с определенной стороны), «Строймеханизация», которую некоторые городские остряки уже окрестили «Долгостроймеханизация»…

«Обои полетим…»

Эта цитата персонажа из советского фильма «Служили два товарища» точно передает ситуацию с предстоящими выборами в ГД и изменениями в депутатском корпусе челябинского ЗакСо в связи с тем, что ряд депутатов партии власти могут в результате политической рокировки поменять кресло регионального парламентария на госдеповский стульчик.

Так, Константин Захаров, еще недавно заявлявший, что больше он из менеджеров Росатома в депутаты – никогда, теперь снова присматривается к возвращению в региональную политику. Правда, если верить ЗакСошным сплетникам, тут амбиции его самого, склонного к публичности деятеля, и позиция Росатома – о необходимости (для облегчения разного рода бизнес-коммуникаций) «нашего человека в сенате» совпали. Говорят, что он может заменить депутата Журавлева, который намерен покинуть региональный парламент через несколько месяцев – вместе с Мякушем и прочими аксакалами, политическая «осень» которых намечена сразу после выборов в ГД. Уход дедушек обеспечит проходку в депутаты не только ранее не попавшего в местный парламент единоросса Захарова, но и единоросса Таскаева, не получившего мандат из-за недобора партией голосов.

Если же в ГД уйдут еще и Голиков с Мительманом, парламент омолодится еще парочкой бизнесменов.

Сын за отца

Еще одна из парламентских новостей: Христенко и К (из этой К в регионе постоянно присутствует только Павел Рыжий) хотели бы ввести в публичную политику региона «своих» – Константина Жаботинского, Павла Федорова и Станислава Наумова. Сыну недавно ушедшего экс-директора и совладельца ЧТПЗ Александра Федорова даже прочат должность сенатора. Говорят, частично, это связано с тем, что нынешнюю «сенаторку» Боровченко-Павлову недолюбливает сам Виктор Борисович. Якобы, на одном из официальных столичных мероприятий ВБХ пришел в ужас от того, кто представляет его родной регион в Верхней палате парламента страны: мол, как деградировал институт после того же Ильича Комарова…

Говорят, в стремлении поправить «представительскую» функцию с ВХ согласен и хозяин Магнитки. И уж точно, индустриальная и финансовая элита региона.

Попал в зрачок

Говорят, что новым министром региональной культуры может стать Сергей Авдеев. По словам инсайдеров, губернатору очень нравятся успешные люди – он считает, что нужно окружать себя удачливыми. Так, состав номинантов на эту должность пополнился отмеченным «свыше» городским чиновником Че.

Еще раз про Вайнштейнов

Говорят, эти бизнесмены уже в этом году могут предложить свой новый проект из разряда – современная городская спортивная среда на открытом и закрытом пространстве. Якобы у них в планах (с привлечением все тех же концессионеров «дорожной карты» и команды Аристова) создание нескольких гигантских зон в разных частях города – для велосипедистов, самокатчиков, теннисистов, волейболистов и бадминтонистов, а также лыжников и сноубордистов. Якобы, они усовершенствовали проект, который старший Вайнштейн вынашивал еще с позапрошлым губернатором ЧО Михаилом Юревичем.

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