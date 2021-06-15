Самые крутые слухи недели: что, опять?

Просвещать или не просвещать – вот в чем вопрос?

Говорят, что в связи с вступлением в силу федерального Закона о просветительской деятельности, в регионе (компетентными органами, естественно) начались массовые проверки вузовских институций гуманитарного профиля, что долгие годы занимались совместными проектами, в том числе, и с зарубежными коллегами. А заодно ведутся беседы о «неуместных» ныне контактах авторитетных в стране и в цивилизованном мире профессоров и кандидатов наук, особенно тех, кто в 90-е (когда в стране были иные реалии) довольно долго по разным грантам работал в Штатах и в Германии.

«Академики» подавлены, потому что, как и все прочие люди науки, считают, что без международных связей, в узко заданном Госдумой фарватере гуманитарный отечественный блок деградирует до состояния советской науки – где ряд тем был тотально «незащитным», и процветали лишь представители «научного коммунизма», «социалистического реализма», педагогической науки и тому подобных «трендовых» «наук». А возрождение – как альтернативы – деятельности общества «Знание» университетские сотрудники приравнивают к деятельности «фотокружка при ЖЭКе, иронично вспоминая конгениальные эпизоды из фильмов « Бриллиантовая рука» («Стамбул – город контрастов»), «Осенний марафон» с бесконечной отменой Бузыкиным лекции в ЖЭКе о зарубежной литературе; «Дети Дон Кихота» («руки нужно мыть не менее двух раз в день») и, конечно, «Служили два товарища» с поэтическим санпросветом от доктора Семена Марковича:

«Раз однажды у солдата Еремеева

Кондрата по невежеству, незнанью

не слыхавшего про баню завелися

паразиты, те, что делают визиты.

И в постель, и в колыбель, и в рубаху,

и в шинель.

Тиф бывает: тиф брюшной...»

Одна за все

Кстати, о реинкарнации общества «Знание». Говорят, кураторство поручат вице- губернатору Ирине Гехт. Но только в случае, если депутатом ЗакСо после осенних выборов в ГД не станет ректор ЧелГу Сергей Таскаев. Если станет – эту миссию поручат ему.

Политическая конкуренция

Говорят, в ЗакСо опять интрига: некоторые представители истеблишмента не хотят видеть следующим «Мякушем» нынешнего вице-спикера Лазарева. Сомневается и губернатор, поэтому ему на замену присматривает своего вице – Станислава Мошарова. Говорят, против Мошарова возражений меньше, у него репутация адекватного спикера еще со времен, когда он возглавлял городскую Думу Челябинска. Но у Мошарова есть в биографии нюанс, который беспокоит столичных надзирателей за регионом: длительная и продуктивная связь с экс-губернатором Юревичем и куча завязок с другим «эксом» – Борисом Дубровским, что может помешать политической карьере.

Кошелечек

Говорят, госдеп Бурматов окончательно, еще в конце мая, договорился о финансовой стороне своей компании с предпринимательским семейством Аристова – Кретова. Дескать, по рукам ударили на последнем собрании клуба олигархов, элегантно именуемым местным отделением РСПП, куда загорелые, как звезды Голливуда 80-х, заявились из Анапы оба «ариантовских» магната. К слову, теперь после развода Аристова – Антипова, семья, которой достался целиком съестной и питейный бизнес, подумывает о переименовании «Арианта». Среди вариантов: « АрКА» (Аристов – Кретов – Александры) и «Аркре» (Аристов – Кретов): мол, звучит очень по-французски, что хорошо для винного бизнеса…

Ракетчики- безбожники

Говорят, интересная ситуация складывается в Миассе на выборах в ГД. Эксперты высоко оценивают шансы на победу справедливоросса, депутат местной Думы Павла Логинова: его готовы на руках носить на Машгородке – в районе, где основная масса жителей – ветераны или «действующие» сотрудники ГРЦ и ММЗ, а также преподаватели местного филиала ЮУрГУ, которые уже много лет выступают против инициативы возведения храма в сердце Машгородка. И единственным деятелем города, что их поддерживает все это время является как раз Логинов.

Кроме того, не только на Машгородке, но и вообще в Миассе, очень низкий рейтинг у ЕР, зато здесь годами симпатизируют Валерию Гартунгу и отдельным идеям его партии. Что тоже сыграет в плюс Логинову. Кроме того, Машгородок всегда активно голосует «за идею», также, как активно игнорирует выборы в случае отсутствия политического интереса к теме или персоне.

Саммиты

Говорят, Алексей Текслер, удрученный скудными инвестициями в регион (по сравнению с соседней Свердловской областью), с одной стороны, пытается реанимировать идею о регулярном проведении саммитов ШОС и БРИКС. Но, с другой стороны, прислушивается к мнению экспертов: если не будет благоустроен не только гостевой маршрут, но и общий вид города, ухоженность которого пока на уровне 1960-х, то эта опция как пить дать отойдет к Екатеринбургу. Что станет его самым большим поражением на нынешнем поприще.

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