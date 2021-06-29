В мэрии Челябинска проигнорировали большинство замечаний экспертов при реконструкции Комсомольского проспекта

Мэрия Челябинска проигнорировала большинство замечаний экспертов при реконструкции Комсомольского проспекта.

«Новый День» неоднократно писал, что на сегодняшний день в Челябинске создана недружественная для пешеходов среда. Однако назвать город удобным для автомобилистов тоже нельзя. Несмотря на количество и запредельную ширину полос, ездить некомфортно, дорожная сеть непродуманна, на основных магистралях пробки образуются не только в час пик.

Дорожно-транспортная реформа, начавшаяся в текущем году, автомобилистам преференций и не обещала. Как напомнил сегодня вице-мэр Максим Куляшов, главная цель – разгрузить от автомобилей центр и пересадить большую часть челябинцев на общественный транспорт.

При этом начать решили с Комсомольского проспекта – эта магистраль через центр не идет, но является одной из основных для самой густонаселенной части города – северо-запада.

Напомним, масштабная реконструкция началась в мае. И то, что через некоторое время увидели горожане, вызвало скандал. Челябинцев удивили огромные, по мнению автомобилистов, островки безопасности, вырастающие на дорожном полотне. Южноуральцы беспокоились, что реконструкция улицы приведет к сокращению дорожных полос, и проспект встанет в гигантской пробке. Велосипедисты не могут понять, где обещанные им велодорожки, а те, кто пользуется общественным транспортом, опасается, что выделенные полосы обустроят таким образом, что от них в лучшем случае не будет никакого толка.

Выяснилось, что подрядчик приступил к работе без четкого техзадания, а у чиновников нет утвержденного проекта: вице-мэр Максим Куляшов ссылался на некую «гибкую документацию», предназначенную для внутреннего пользования. Кроме того, эксперты и региональный Миндортранс высказали массу замечаний, но ни одно из них не было учтено.

В итоге работы прокуратура начала проверку, а глава города Наталья Котова поручила приостановить спорные работы и провести независимую экспертизу. Результаты обещали предоставить 16 июня. Но не озвучили их ни 17-го, ни 21-го, хотя глава города Наталя Котова и пыталась добиться от Куляшова хоть какой-то конкретики. Он лишь заявил: «Эксперты высказали свои замечания. С чем-то мы согласны, по каким-то вопросам имеем собственное мнение. Приняли коллегиальное решение, внесем в проект».

Сегодня выяснилось, что корректировка была незначительной. Куляшов сообщил, что проект обсуждался и с миндортрансом региона, и городским комитетом дорожного хозяйства, и с подрядчиком. Свое мнение высказал и эксперт. В этой роли выступил профессор кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Владимир Городокин. Отметим, что эта кафедра не специализируется на разработке схем дорожного движения, делая упор на эксплуатацию автомобилей и управление технической службой автотранспортного предприятия.

Но Городокин читает курсы: «Экспертиза дорожно-транспортных происшествий», «Правила дорожного движения», «Организация и безопасность дорожного движения». Впрочем, и его замечания были учтены по минимуму. Не говоря уже о мнении других экспертов, например, заместителя руководителя Службы движения ГУП «Мосгортранс» Дмитрия Грубого, анализировавшего планы КДХ еще в начале мая.

«Принципиальных изменений нет, – сообщил сегодня Куляшов. – Отдельные локальные вещи с точки зрения информирования водителей, чтобы они видели, какие ограничения на них накладывает выделенка». Вице-мэр добавил, что кое-где изменили ширину парковок и увеличили выезды. Остальное, по сути, осталось без изменений.

Что в итоге

Участок проспекта от Чайковского до Молодогвардейцев уже готов, на нем начинается разметка. Общая ширина проезжей части здесь 30 метров. Их распределят следующим образом: в каждом направлении по одной велополосе (шириной 1,5 метра), буферной зоне, отбивающей велополосу от основного потока (0,75 метра), выделенной линии для общественного транспорта (3,75 метра) и две полосы для остального транспорта (по 3,25 метра каждая).

По центру разметят широкую разделительную полосу, на части которой появится газон. Так, на участке от Ворошилова до Солнечной обещают осень высадить 11 яблонь, на участке от Свердловского проспекта до улицы Каслинской – 20.

В ряде мест останутся диагональные полосы. Что будут делать водители, если разметка сотрется или ее закроет снежный накат, прока неясно.

Для велосипедистов

По словам Куляшова, велополосы как элемент проезжей части будут организованы на 70% протяженности проспекта. Там, где дорогу будет преграждать остановочный комплекс или нужно будет пересечь напряженный перекресток, полоса будет переходить в велодорожку на тротуаре, а затем снова возвращаться на проезжую часть.

Для пешеходов

Широкие островки безопасности объясняли необходимостью разрывать пешеходный поток. Такая схема предполагает, что на одном переходе для пешехода устанавливается 2 светофора: люди пересекают на зеленый сигнал половину проезжей части, а затем на островке ждут, когда им загорится зеленый на другой части дороги.

Правда, для этого необходимо установить дополнительные светофоры, что проектом не предусмотрено, так как не относится к ремонту.

Установить их планируется в рамках реконструкции отдельных светофорных объектов.

Куляшов добавил, что выделенные полосы в текущем году планируется обустроить на проспекте Ленина и оптимизировать коридор Северокрымская – Труда – Энгельса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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