В Челябинске трамвайные пути станут недоступны для автомобилистов

В Челябинске начинается процесс обособления трамвая от другого транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в среднем в трех автомобилях едут всего четыре человека (то есть на один авто приходится 1,3 человека), а современный трамвай вмещает более 100 пассажиров.

«Сегодня города по всему миру делают упор на трамвай – благодаря его провозной способности и цене: он дешевле и легче, чем метро, зато точно так же может исполнять роль магистрального транспорта и формировать каркас города с запасом на будущее», – отмечает известный блогер-урбанист Аркадий Гершман.

Для того чтобы трамвай двигался без пробок, и нужно отделитьение его от остального транспорта, то есть обособить.

«Обособление трамвайных путей на территории города будет реализовано несколькими способами: при помощи дорожной разметки, знаков, дорожных столбиков и бортового камня, – сообщили в миндортрансе региона. – Это позволит повысить скорость и регулярность движения трамвая, исключит выезд на трамвайные пути личного автотранспорта и снизит аварийность на трамвайных путях.

По данным ГИБДД, в 2020 году было совершено 163 ДТП с участием трамваев, за первые 6 месяцев 2021 – уже 77. Средняя скорость движения трамваев в городе составляет 17-19 , а в часы – пик снижается до 8-12 км/ч. Особенно это характерно для улиц Труда, Свободы, Российской, Карла Маркса, Цвиллинга, проспекта Победы.

При помощи дорожной разметки будут обособлены 12 участков уличной сети (далее – УДС).

Карла Маркса ул. от ул. Цвиллинга до ул. Российская

Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до пр-та Победы

Победы пр-т от Свердловского пр-та до ул. Кирова

Победы ул. от ул. Российская до ул. Горького

Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан

Свердловский пр-т от ул. Блюхера до ул. Труда

Труда ул. от Свердловского пр-та до ул. Красная (в одну сторону)

Труда ул. от ул. Красная до ул. Кирова

Труда ул. от ул. Цвиллинга до ул. Братьев Кашириных

Труда ул. от ул. Российская до а/д Меридиан

Цвиллинга ул. от ул. Труда до пр-та Ленина

11 участков будут обособлены при помощи дорожных столбиков

Каслинская ул. перед пр-м Победы при движении с севера

Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до Кожзаводской ул.

Победы пр-т от Каслинской до Кирова

Победы пр-т от Попова до Горького

Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан

Труда ул. перед ул. Красная при движении с востока

Труда ул. от Елькина до Кирова

Свердловский пр-т, д.48 (от кругового перекрёстка до въезда ко дворцу Пионеров)Свердловский пр-т от Ленина до Сони Кривой

Свердловский пр-т перед Воровского при движении на юг

Свердловский пр-т на пересечении с Курчатова

9 участков обособляются бортовым камнем

Блюхера ул. от ул. Салтыкова до ул.Курчатова

Гагарина ул. от ул. Дзержинского до сквера у Копейского ш.

Горького ул. от остановки «Ул. 5-е декабря» до пр-та Победы (в одну сторону, на север)

Дзержинского ул. от ул. Лизы Чайкиной до ул. Машиностроителей (с одной стороны)

Победы пр-т от ул. Кирова до ул. Болейко

Рождественского ул. от пр-та Ленина до ул. Малогрузовая

Первой Пятилетки ул. от а/д Меридиан до ул. Горького

Победы пр-т от ул. Болейко до Российской ул

Цвиллинга ул. от ул. Тимирязева до ул. Торговой

На 43 участках будут установлены знаки.

Комплекс мероприятий по обособлению трамвайных путей сократит время проезда пассажиров по следующим маршрутам:

№ 3 «Завод имени Колющенко – ЧМК»

№ 5 «Завод имени Колющенко – ЧЭМК»

№ 6 «ЧГРЭС – ЧТЗ»

№ 7 «Завод имени Колющенко – ЧГРЭС»

№ 8 «Завод имени Колющенко – Чистопольская»

№ 14 «Чичерина – ЦХП»

№ 15 «Чичерина – ЧТЗ»

№ 16 «Чичерина – Завод имени Колющенко»

–№ 17 «Чичерина – Медгородок»

№ 18 «ЧМК – Чистопольская»

№ 19 «Чичерина – Коксохим»

№ 20 «Медгородок – ЧМК»

№ 22 «Чичерина – Чистопольская»

Напомним, общая протяжённость трамвайных путей мегаполиса на сегодняшний день составляет 124,7 километров в однопутном исчислении, обособить собираются 30 км.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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