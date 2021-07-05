В Челябинске трамвайные пути станут недоступны для автомобилистов

В Челябинске начинается процесс обособления трамвая от другого транспорта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем в трех автомобилях едут всего четыре человека (то есть на один авто приходится 1,3 человека), а современный трамвай вмещает более 100 пассажиров.
«Сегодня города по всему миру делают упор на трамвай – благодаря его провозной способности и цене: он дешевле и легче, чем метро, зато точно так же может исполнять роль магистрального транспорта и формировать каркас города с запасом на будущее», – отмечает известный блогер-урбанист Аркадий Гершман.
Для того чтобы трамвай двигался без пробок, и нужно отделитьение его от остального транспорта, то есть обособить.
«Обособление трамвайных путей на территории города будет реализовано несколькими способами: при помощи дорожной разметки, знаков, дорожных столбиков и бортового камня, – сообщили в миндортрансе региона. – Это позволит повысить скорость и регулярность движения трамвая, исключит выезд на трамвайные пути личного автотранспорта и снизит аварийность на трамвайных путях.
По данным ГИБДД, в 2020 году было совершено 163 ДТП с участием трамваев, за первые 6 месяцев 2021 – уже 77. Средняя скорость движения трамваев в городе составляет 17-19 , а в часы – пик снижается до 8-12 км/ч. Особенно это характерно для улиц Труда, Свободы, Российской, Карла Маркса, Цвиллинга, проспекта Победы.
При помощи дорожной разметки будут обособлены 12 участков уличной сети (далее – УДС).
- Карла Маркса ул. от ул. Цвиллинга до ул. Российская
- Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до пр-та Победы
- Победы пр-т от Свердловского пр-та до ул. Кирова
- Победы ул. от ул. Российская до ул. Горького
- Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан
- Свердловский пр-т от ул. Блюхера до ул. Труда
- Труда ул. от Свердловского пр-та до ул. Красная (в одну сторону)
- Труда ул. от ул. Красная до ул. Кирова
- Труда ул. от ул. Цвиллинга до ул. Братьев Кашириных
- Труда ул. от ул. Российская до а/д Меридиан
- Цвиллинга ул. от ул. Труда до пр-та Ленина
11 участков будут обособлены при помощи дорожных столбиков
- Каслинская ул. перед пр-м Победы при движении с севера
- Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до Кожзаводской ул.
- Победы пр-т от Каслинской до Кирова
- Победы пр-т от Попова до Горького
- Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан
- Труда ул. перед ул. Красная при движении с востока
- Труда ул. от Елькина до Кирова
- Свердловский пр-т, д.48 (от кругового перекрёстка до въезда ко дворцу Пионеров)Свердловский пр-т от Ленина до Сони Кривой
- Свердловский пр-т перед Воровского при движении на юг
- Свердловский пр-т на пересечении с Курчатова
9 участков обособляются бортовым камнем
- Блюхера ул. от ул. Салтыкова до ул.Курчатова
- Гагарина ул. от ул. Дзержинского до сквера у Копейского ш.
- Горького ул. от остановки «Ул. 5-е декабря» до пр-та Победы (в одну сторону, на север)
- Дзержинского ул. от ул. Лизы Чайкиной до ул. Машиностроителей (с одной стороны)
- Победы пр-т от ул. Кирова до ул. Болейко
- Рождественского ул. от пр-та Ленина до ул. Малогрузовая
- Первой Пятилетки ул. от а/д Меридиан до ул. Горького
- Победы пр-т от ул. Болейко до Российской ул
- Цвиллинга ул. от ул. Тимирязева до ул. Торговой
На 43 участках будут установлены знаки.
Комплекс мероприятий по обособлению трамвайных путей сократит время проезда пассажиров по следующим маршрутам:
- № 3 «Завод имени Колющенко – ЧМК»
- № 5 «Завод имени Колющенко – ЧЭМК»
- № 6 «ЧГРЭС – ЧТЗ»
- № 7 «Завод имени Колющенко – ЧГРЭС»
- № 8 «Завод имени Колющенко – Чистопольская»
- № 14 «Чичерина – ЦХП»
- № 15 «Чичерина – ЧТЗ»
- № 16 «Чичерина – Завод имени Колющенко»
- –№ 17 «Чичерина – Медгородок»
- № 18 «ЧМК – Чистопольская»
- № 19 «Чичерина – Коксохим»
- № 20 «Медгородок – ЧМК»
- № 22 «Чичерина – Чистопольская»
Напомним, общая протяжённость трамвайных путей мегаполиса на сегодняшний день составляет 124,7 километров в однопутном исчислении, обособить собираются 30 км.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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