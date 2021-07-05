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Понедельник, 5 июля 2021, 13:20 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске трамвайные пути станут недоступны для автомобилистов

В Челябинске начинается процесс обособления трамвая от другого транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем в трех автомобилях едут всего четыре человека (то есть на один авто приходится 1,3 человека), а современный трамвай вмещает более 100 пассажиров.

«Сегодня города по всему миру делают упор на трамвай – благодаря его провозной способности и цене: он дешевле и легче, чем метро, зато точно так же может исполнять роль магистрального транспорта и формировать каркас города с запасом на будущее», – отмечает известный блогер-урбанист Аркадий Гершман.

Для того чтобы трамвай двигался без пробок, и нужно отделитьение его от остального транспорта, то есть обособить.

«Обособление трамвайных путей на территории города будет реализовано несколькими способами: при помощи дорожной разметки, знаков, дорожных столбиков и бортового камня, – сообщили в миндортрансе региона. – Это позволит повысить скорость и регулярность движения трамвая, исключит выезд на трамвайные пути личного автотранспорта и снизит аварийность на трамвайных путях.

По данным ГИБДД, в 2020 году было совершено 163 ДТП с участием трамваев, за первые 6 месяцев 2021 – уже 77. Средняя скорость движения трамваев в городе составляет 17-19 , а в часы – пик снижается до 8-12 км/ч. Особенно это характерно для улиц Труда, Свободы, Российской, Карла Маркса, Цвиллинга, проспекта Победы.

При помощи дорожной разметки будут обособлены 12 участков уличной сети (далее – УДС).

  • Карла Маркса ул. от ул. Цвиллинга до ул. Российская
  • Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до пр-та Победы
  • Победы пр-т от Свердловского пр-та до ул. Кирова
  • Победы ул. от ул. Российская до ул. Горького
  • Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан
  • Свердловский пр-т от ул. Блюхера до ул. Труда
  • Труда ул. от Свердловского пр-та до ул. Красная (в одну сторону)
  • Труда ул. от ул. Красная до ул. Кирова
  • Труда ул. от ул. Цвиллинга до ул. Братьев Кашириных
  • Труда ул. от ул. Российская до а/д Меридиан
  • Цвиллинга ул. от ул. Труда до пр-та Ленина

11 участков будут обособлены при помощи дорожных столбиков

  • Каслинская ул. перед пр-м Победы при движении с севера
  • Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до Кожзаводской ул.
  • Победы пр-т от Каслинской до Кирова
  • Победы пр-т от Попова до Горького
  • Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан
  • Труда ул. перед ул. Красная при движении с востока
  • Труда ул. от Елькина до Кирова
  • Свердловский пр-т, д.48 (от кругового перекрёстка до въезда ко дворцу Пионеров)Свердловский пр-т от Ленина до Сони Кривой
  • Свердловский пр-т перед Воровского при движении на юг
  • Свердловский пр-т на пересечении с Курчатова

9 участков обособляются бортовым камнем

  • Блюхера ул. от ул. Салтыкова до ул.Курчатова
  • Гагарина ул. от ул. Дзержинского до сквера у Копейского ш.
  • Горького ул. от остановки «Ул. 5-е декабря» до пр-та Победы (в одну сторону, на север)
  • Дзержинского ул. от ул. Лизы Чайкиной до ул. Машиностроителей (с одной стороны)
  • Победы пр-т от ул. Кирова до ул. Болейко
  • Рождественского ул. от пр-та Ленина до ул. Малогрузовая
  • Первой Пятилетки ул. от а/д Меридиан до ул. Горького
  • Победы пр-т от ул. Болейко до Российской ул
  • Цвиллинга ул. от ул. Тимирязева до ул. Торговой

На 43 участках будут установлены знаки.

Комплекс мероприятий по обособлению трамвайных путей сократит время проезда пассажиров по следующим маршрутам:

  • № 3 «Завод имени Колющенко – ЧМК»
  • № 5 «Завод имени Колющенко – ЧЭМК»
  • № 6 «ЧГРЭС – ЧТЗ»
  • № 7 «Завод имени Колющенко – ЧГРЭС»
  • № 8 «Завод имени Колющенко – Чистопольская»
  • № 14 «Чичерина – ЦХП»
  • № 15 «Чичерина – ЧТЗ»
  • № 16 «Чичерина – Завод имени Колющенко»
  • –№ 17 «Чичерина – Медгородок»
  • № 18 «ЧМК – Чистопольская»
  • № 19 «Чичерина – Коксохим»
  • № 20 «Медгородок – ЧМК»
  • № 22 «Чичерина – Чистопольская»

Напомним, общая протяжённость трамвайных путей мегаполиса на сегодняшний день составляет 124,7 километров в однопутном исчислении, обособить собираются 30 км.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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