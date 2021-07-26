Самые крутые слухи недели: не в бровь, а в глаз

Последний парад наступает?!

Говорят, что задержание главы регионального пенсионного фонда Виктора Чернобровина – это не только очередное свидетельство смены региональных элит и изменений в силовой южно-уральской парадигме. Это, в том числе, и конец разборок оппонентов Аристова с представителями распавшейся империи, условно обозначаемой «Ариант» или «калининская семья».

Почувствовавшие себя более сильными, нежели Аристов и Антипов, остатки клана Юревича, команда Гартунга и даже бывшие младшие соратники АА выщелкивают членов калининской семьи одного за другим – Барышев, Чернобровин… К новому году, как говорят, на ЧЭМК будет новый директор – вместо нынешнего «многолетнего» Павла Ходоровского.

Кстати, как это ни смешно, но оба Ходоровских (отец и сын) – в шорт-листе на соискание должности директора ПФР по области: если возраст не позволит занять это теплейшее место Павлу Яковлевичу (в этом году он разменяет восьмой десяток), то директором могут согласовать (механизмы разных уровней уже задействованы) Евгения Павловича.

А еще до нового года, как болтают, сковырнут нынешнего главу Калининского района. Тоже – «птенца гнезда Ариант».

Впрочем, к должности, пока еще занимаемой Чернобровиным, присматриваются и Наталья Котова (которую тяготит нынешняя роль), и Ирина Гехт, и Илья Мительман, а больше всего интересуют возможности этого фонда Бориса Видгофа – он бы хотел сделать «Чернобровиным» своего старшего сына. А клан Христенко размышляет: не поставить ли на эту «вечную» должность Павла Рыжего.

Воля … силы народа

За самого же новоиспеченного арестанта больше всего переживают его собратья по депутатскому корпусу – действующий спикер ЗакСо Владимир Мякуш и давно отставленный вице-спикер челябинского регионального парламента Владимир Мазуль, а также, как это ни странно, экс- прокурор ЧО Анатолий Брагин. И эта троица, и старший Мительман, как говорили, в старину, «хлопочут» по всем направлениям – поднимают все свои связи, чтобы помочь товарищу.

Вообще, как считают некоторые источники, близкие к ряду местных бизнесменов, Чернобровину симпатизирует довольно много бывших коллег – и по ЧЭМК (когда он был одним из топ-менеджеров Аристова), и по деятельности в ЗакСо, и в ПФР он не имел врагов.

Товарищи полагают, что Чернобровин, всегда игравший по правилам (даже если правилами были откаты госфонда охранным фирмам – от 12%) просто «попал под лошадь», потеряв чуйку и ориентацию в моменте. И, мол, на данном этапе, прав его многолетний патрон Александр Аристов: ситуацию не нужно педалировать, не нужно раздражать СК – у них, мол, свое начальство. Нужно планировать выход по УДО – рассматривая самый драматичный вариант развития событий (если дело дойдет до суда и реального срока).

Как говорят, сам Чернобровин, при всей первоначальной растерянности и обескураженности от происходящего (он уже полагал себя кем-то вроде небожителя, неподсудного и нерядового), намерен бороться за свою свободу до конца. Его близкие сейчас определяются с командой адвокатов, решая нанять ли местных юристов, имеющих выход на Генриха Резника, (и пользоваться его консультациями при необходимости) или привлечь к защите спецов из столичного адвокатского бюро «Падва и партнеры».

Ну, а немногочисленная общественность, что еще помнит Виктора Чернобровина как видного партийца и руководителя – до его последнего места работы в ПФР – вспоминает, что персонажем он был сугубо местным – со всеми «кандибоберами», присущими энергичным людям его времени: карьерой комсомольского, затем профсоюзного функционера; в один миг ставшего мелким бизнесменом, а потом и топ-менеджером чужого крупного бизнеса с политическими амбициями, которые вошли в новейшую историю региона слоганом предвыборной компании ВЧ в ГД «воля силы народ», придуманным некой пермской лингво- шаманкой.

Двадцать лет назад за эту околесицу коллега-предприниматель и едросс Валерий Панов прозвал Виктора Павловича «Наш Черномырдин», и все последующие «ляпы» ВЧ с легкой руки Панова элиты называли «чернобровинками». Теперь ветераны тех битв качают головой: чернобровинки переросли в чистую чертовщину с реально замаячившим сроком сибариту и чиновнику со стажем. А сбежать, как «весельчак» Панов, Чернобровин не успел – подвела самоуверенность.

За компанию

Как ни странно, и «наезд» силовиков на замминистра региональной экологии – это тоже определенный удар по разрозненным членам команды Аристова – Антипова. Потому что именно они были лоббистами нынешнего дедушки – министра на эту должность. Теперь расклад меняется. Экология становится деятельностью приоритетной и хорошо финансируемой, поэтому за министерство началась битва. На данном этапе – это еще и битва за лакомые курортные зоны региона. Соискателей на такие должности – по своей воле – нет. За это место началась возня между корпорациями, что присутствуют в различной (индустриальной) степени в регионе. Поэтому, увы, кадры на замену Лихачеву и его команде – сплошь неместные.

Кто следующий?

Как ни печально, но разоблачением коррупционеров в региональном отделении ПФР нынешний «уголовный» сезон не закончится. Говорят, что теперь будет раскручиваться маховик правосудия, связанный с недостроем – Конгресс-холлом. Сплетники судачат, что вслед за «семейным» строителем Дубровских Павлюком, неприятности будут у действующего топ-менеджера семьи Салеевой, а дальше нити потянутся к обоим Дубровским – Борису и Александру. И нити, говорят, очень крепкие, прямо вощеные, чтобы не сказать – стальные.

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