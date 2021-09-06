Самые крутые слухи недели: катарсис

Дилеммка для губернатора

Говорят, Текслер, Котова и К разочарованы реакцией населения на новую набережную речки Миасс в областном центре. Если верить инсайдерам, положительные отзывы региональные топ- менеджеры тоже записали себе в актив (а таких немало), «но слишком много критики, а чего все хотели – никогда воплощение не бывает точной копией проекта…» Оно, конечно, можно возразить: «А как же Версаль – тютелька в тютельку реализованный проект «садистов» и архитектора?!», но вопрос-то риторический, как, впрочем, и все вопросы к российским чиновникам.

Еще больше напрягает власти желание электората, то есть горожан, видеть речку чистой. Потому что они уже знают, что ни один из нынешних мостов через Миасс (за исключением того, что у филармонии) не позволит соорудить современные очистные. Точнее позволит, но, если запланировать еще и полный мостовой апгрейд. А об этом АЛТ и К даже думать боятся – и в плане финансов, и в плане сроков возведения.

Вип-загрязнители, они же – очистители?!

К тому же, губернатору с соратниками в ближайшее время придется решать куда более щекотливый «очистной» вопрос: касательно загрязнения озерной «жемчужины» Южного Урала – Увильдов. Поскольку глава местной администрации «наразрешал» в свое время построить в курортной зоне виллы и виллочки для всякого рода элиты – от Юревича до Вайнштейнов и далее, то на сегодняшний день не абы кем, а государственными водниками выявлены нарушения в части слива загрязнений этими частными застройщиками в озеро.

Ну, с опальным Юревичем нынешние вершители южноуральских судеб еще бы справились и даже бы очко у смотрителей заработали. А как быть с Вайнштейнами – одной их денежных и проектных палочек – выручалочек той же мэрии Челябинска?! Если верить инсайдерам, реальной проблемой очистки Миасса нынешняя региональная власть даже заморачиваться не намерена: разве что из пиаровской повестки этот вопрос не выйдет. А вот новой системе очистки и контроля за сбросами на Увильдах – быть. Благодаря частным инвесторам, которые пока выступают в роли загрязнителей чудесного водоёма.

Покупка века

Кстати, о Вайнштейнах. Именно они собираются купить у живущего между Хайфой и Лондоном Ивана Сорокуна санаторий на озере Кисегач. Многолетнюю здравницу для «сердечников» и гипертоников региона. Как папа нынешнего собственника – советский главврач – коммунист Валерий Сорокун стал собственником этого оздоровительно-лечебного парадиза – история из времен правления другого экс-коммуниста – губернатора ЧО Петра Сумина. Но факт остается фактом – это безусловное курортно-медицинское достижение советской и постсоветской эпохи продается и покупается частными лицами, и не факт, что новые собственники не перепрофилируют санаторий под свои нужды и свое видение. Ибо «Кичегач» уже давно требует серьезных вложений – для сохранения прежнего медицинско-социального назначения. Младшему Сорокуну такой бизнес – обуза (хотя он тоже врач по основной профессии), да и договорных возможностей папы у него нет – после «медицинского дела» в правление Юревича, дотации санаторию из регионального бюджета сильно ограничили, а стареющий Валерий Сорокун, после ухода Сумина не мог обеспечить «Кисегачу» стабильные и щедрые вливания из бюджета. Поэтому на данный момент санаторий является не слишком продвинутым заведением с очень многих точек зрения. Но его исключительное расположение в экологической зоне ЮУ сохраняет активу статус привлекательного и перспективного.

Возвращение к истокам

Однако среди груды неоптимистичных сплетен есть и вселяющие надежду. Авиакомпания, родом из Сибири, намерена вернуть Челябинскому аэропорту статус транзитного центра, как это было три десятилетия – до развала СССР. Собственно, именно так, ввиду своего более привлекательного положения, чем «северный» свердловский аэропорт, челябинский изначально проектировали и затем эксплуатировали. Но в новейшие ( не путать с архиновейшими) времена команда челябинского руководителя аэропорта Осинцева не смогла сохранить главную ценность ЧА как транзитного узла, чем и воспользовалась команда свердловчан под руководством ровно такого же, как Осинцев пилота, Скуратова. Конечно, можно много говорить о том, что свердловчан было преимущество в лоббировании: Россель, аэрофтоловский зять Ельцина, сам Ельцин, но нельзя забывать, что и челябинские люди с возможностями – Христенко, Соловьем, Сумин даже не предпринимали попытки сохранить удачное расположение региона как перспективный бизнес воздушных перевозок. Сейчас советскую схему намерена возродить в реалиях современности S7 Group, создавая свой лоукостер. Разумеется, Челябинск не единственный аэропорт, попавший в новую схему. Но реализация этого проекта способна изменить к лучшему мобильность южноуральцев. Это, если не говорить о бизнес-целях самой компании – застрельщика проекта.

пИчалька

Говорят, в резиденции АЛТ обеспокоены социологическими данными, что в ряде городов области – Челябинске, Миассе, Златоусте, Троицке и других – народ, осатаневший от качелей пандемии и снижения уровня жизни, намерен пройти и проголосовать. Ну, не всем электоратом, но явка может быть больше аж на 10%, и вряд ли эти голоса отойдут «пулу правящих в ГД фракций». И до конца непонятен ни размер этого протестного процента, ни последствия для команды нынешнего губернатора.

Мэр Котова в этой связи, говорят, успокаивает коллег: мол, на фоне праздников – Дня города, суеты последних садовых работ и забот, связанных с началом нового учебного года, – выборы не являются главным интересом для большинства населения, а стабильное голосующее (около четверти процентов электората) большинство – пенсионеры, военные и силовики – с недавним денежным «допингом» от партии власти и правительства – с удовольствием проголосуют «за стабильность». А прочие бюджетники, которые тоже входят в число аккуратно голосующих, могут и не отдать свой голос за главную партию, но их выбор также предсказуем: КПРФ, ЛДПР и т.п Так что волноваться из-за выборных сюрпризов осени 2021 не стоит.

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Челябинск. Другие новости 05.09.21

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