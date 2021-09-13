Самые крутые слухи недели: утром – деньги, вечером – стулья

Непотопляемый

Говорят, Сергей Обертас сохранит свой пост и после истечения нынешнего срока полномочий. Как адекватного председателя региональной избирательной комиссии его воспринимает и федеральное начальство, и коллеги по УрФО, а главное – все участники выборного процесса. Обертас, как шутят бывалые, умудрился наладить контакт даже с конфликтным, вспыхивающим как спичка, Гартунгом. Ну, а госдеп Бурматов – вообще один из его лоббистов на следующий председательский срок.

Правда, ходят слухи, что губернатор все-таки подыскивал на смену СО более «своего», что ли юриста. Но … не нашел. Поэтому с декабря в челябинском областном избиркоме будет новый, он же старый начальник.

Ротации – комбинации

Говорят, что в ЗакСО уже начали делить освобождающиеся «портфели» претендующих на госдумовский мандат депутатов. Точнее, один портфель делят, к другому присматриваются. Голиковское вице-спикерство уже согласовали для ректора ЧелГУ Сергея Таскаева. А вот за мандат Владимира Павлова (если он таки пройдет в нижнюю палату парламента) на довыборы планирует заявиться Андрей Барышев. Барышева, говорят, никто не хочет особо видеть в парламенте – ни из депутатов текслеровского призыва, ни их старожилов ЗакСО, поэтому альтернативой Барышеву хотят выдвинуть какого-нибудь симпатичного «зеленого». Сейчас согласовывают: какой из экоактивистов менее «токсичен» для власти разных ветвей. Среди номинантов есть даже нынешний министр экологии: мол, все равно, дедушку нужно смещать, а тут будет не смещение, а удачная кадровая комбинация.

Нужно делиться

Говорят, неслыханное – миллиардное проявление щедрости со стороны владельца алкобизнеса «Красное и Белое» на строительство теннисного центра в областном центре – это вариант все той же многоходовки региональных и федеральных властей по отношению к бизнесу, не совсем подходящему для ведения россиянами «здорового образа жизни». Мол, господа, зарабатываете колоссальную прибыль на зависимостях – таки вкладывайтесь благотворительным образом в национальную программу по поддержке спорта и физкультуры как основы здорового образа жизни. Говорят, Сергей Студенников, которого ближнее окружение называет «Миком Джаггером» или « Эбенизером Скруджем» за несклонность к меценатству, сильно не хотел вкладываться в любую благотворительность. Но, поразмыслив, решил одним щедрым жестом избавить себя от «проблем» с пожертвованиями навсегда.

Спортивно-мобилизационный

Активно «содействовать спорту» намерены и корпорации (свердловско – мирового масштаба), бизнес-интересы которых в последнее десятилетие широко представлены в регионе, да не одним активом. В их планах: мини- футбол, продолжение гольф-линии (в память о коллеге Федорове и при участии семейства Голиковой – Христенко), строительство горнолыжных курортов, щедрое финансирование волейбола, хоккея и дзюдо плюс замах на проведение в Челябинске ( и частично – в Магнитке) национальной Спартакиады. По очереди с соседними регионами, конечно.

Если прибавить к эти планам амбиции губернатора вернуть в регион разнообразное военное образование – от детско-кадетского до училищ различного профиля, то картина вырисовывается однозначная: региону маячит светлое будущее из недавнего советского спортивно – мобилизационного прошлого.

Стройными рядами

Говорят, на выборах в Госдуму в Челябинске опробуют новую технологию обеспечения явки и необходимых результатов. Якобы, сотрудникам очень важным для государства структур велено в обязательном порядке взять открепительные талоны по месту жительства: голосовать они будут все в один день (скорее всего, в пятницу) и на одном (или нескольких – в зависимости от численности личного состава) определенном участке. Начальство объясняет это заботой о подчиненных: выходные большинству их них придется провести «на боевом посту», обеспечивая порядок в выбирающей Госдуму стране, и они могут не беспокоиться, что не успеют сами проголосовать.

На самом деле, утверждают инсайдеры, подобным образом собираются убить сразу 3 зайцев: обеспечить 100%-ную явку по структуре, проанализировать, как голосует ведомство, ну, и получить соответствующий разнорядке результат. Правда, с последним может выйти закавыка: как голосовать, сотрудникам не диктуют, подразумевая, что они, как и прежде, сделают все правильно. Но не учитывают, что прежде за «все правильно» выписывали солидные премии, а теперь лафа закончилась и далеко не всех это устраивает.

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