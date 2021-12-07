«Бессмысленное и беспощадное»: сквер в центре Челябинска покрылся мертвенными пятнами

Челябинцев возмутила вредная и уродливая подсветка, ради которой в сквере покалечили десятки деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сквере на улице Кирова в центре Челябинска администрация Калининского района установила фонари, не только оскорбляющие эстетическое чувство горожан, но и вредные для их здоровья. Об этом заявил челябинский урбанист Лев Владов.

«Бессмысленное и беспощадное от команды Котовой, – написал общественник в телеграм-канале «Челябинский урбанист». – Помните, недавно в Калининском районе разрубили корни по всему скверу вдоль Кирова? Вот ради таких «эффективных» фонарей. Ну и, конечно, поставили лампы холодного света, самые вредные для здоровья горожан».

Telegram: Ради этого угробили деревья

Напомним, в середине октября челябинцы с возмущением сообщили о том, что подрядчики перерыли сквер, расположенный вдоль улицы Кирова недалеко от храма Святой Троицы.

«Ради создания освещения в сквере за Троицким храмом решили прокопать траншеи, чтобы проложить кабель. Естественно, отрезали корневую систему у всех деревьев, попавшихся на пути, – рассказал тогда Лев Владов. – То же произошло и в сквере на «Сельмаше». Тогда команда Котовой невозмутимо дала официальное заключение – «корни лиственниц имеют способность к регенерации», и никто не пострадал. Кроме деревьев».

Итог стремления челябинских чиновников «благоустроить» центр города, каких бы жертв это ни стоило Челябинску и его жителям, горожан, мягко говоря, шокировал. Теперь каждый вечер по скверу в самом центре столицы Южного Урала расползаются мертвенно бледные пятна, которые порождают в обращающих на них внимание южноуральцах отнюдь не праздничные ощущения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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