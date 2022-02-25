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Пятница, 25 февраля 2022, 09:05 мск

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В Челябинске разработали первый вариант велостратегии – можно высказать замечания

26 февраля в Челябинске будут обсуждать проект велостратегии. Мероприятие пройдет в необычном для города формате – соучастного проектирования.

Немногочисленные предыдущие попытки использовать такой формат к соучастному проектированию имели столь же мало отношения как пресловутые общественные слушания к влиянию граждан на политику муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз организаторы заранее провели опрос, какой челябинцы хотят видеть велоинфраструктуру. Принять участие могли все желающие – не нужно было нигде регистрироваться и иметь аккаунт на «госуслугах». В опросе приняли участие около 4 тысяч человек. Это достаточно много и позволяет сделать вывод, что вопрос для города весьма актуален.

Далее всех желающих пригласили познакомиться с первым вариантом велостратегии и обсудить, как будет развиваться велодвижение в Челябинске (это мероприятие начнется завтра в 13 часов в Доме Архитектора, вход свободный, нужно лишь будет предъявить QR-код).

Особо заинтересованные смогут принять участие в воркшопе по определению основных веломаршрутов Челябинска (на эту часть нужно было регистрироваться заранее).

«Участники смогут дать рекомендации по улучшению карты веломаршрутов, которые будут включены разработчиками в финальную версию карты», – заявляют организаторы. Это тоже мало похоже на соучастное проектирование, но что из этого выйдет, станет ясно завтра.

Челябинск, Оксана Азарова

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Метки / городская среда

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