Челябинские автомобилисты начнут платить за роскошь проехаться по выделенке

В Челябинске начали тестировать камеры контроля за выделенными полосами. В ближайшее время любителям «прикинуться автобусом» начнут приходить штрафы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выделенные полосы на городских магистралях призваны создать приоритет общественного транспорта. В Челябинске долгое время существовала единственная выделенная полоса на улице Тимирязева (от улицы Свободы до улицы Воровского): по ней с вокзала на АМЗ двигался троллейбус №5. Осенью 2019 года в городе появилась еще одна выделенка: от проспекта Ленина по улицам Энгельса, Труда и Северо-Крымской до улицы Братьев Кашириных. Опыт оказался неудачным: многие автомобилисты без зазрения совести пользовались полосой, а зимой дорожники превращали ее в склад снега.

Однако процесс продолжился – выделенные полосы появились на Комсомольском проспекте. Это вызвало волну критики со стороны автомобилистов. Тем более, что при устройстве спецполос было допущено много недочетов. Однако со временем челябинцы к выделенкам на Комсомольском проспекте привыкли, но некоторые водители по-прежнему их игнорируют, точнее – считают, что им тоже можно пользоваться полосами, предназначенными исключительно для общественного транспорта.

В ближайшее время ситуацию на выделенках начнут фиксировать камеры видеонаблюдения6 тестирование оборудования уже идет на улицах Энгельса и Труда, на следующей неделе камеры начнут подключать на Комсомольском проспекте.

Напомним, передвигаться по спецполосам имеют право общественный транспорт, школьные автобусы, а также маршрутные и легковые такси, внесенные в реестр. Всех остальных будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей за каждый факт выезда на полосу.

Когда конкретно автомобилисты начнут получать уведомления о штрафах, в миндортрансе Челябинской области не уточняют, заявляя лишь, что система точно заработает до конца года.

Челябинск, Павел Зварзин

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