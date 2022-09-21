В Челябинской области объявили мобилизацию. Чиновникам запретили уходить в отпуск

Власти Южного Урала отчитались о начале мобилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о начале подготовки к частичной мобилизации заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Правительству региона и муниципалитетам необходимо мобилизовать свои усилия и ресурсы. Скорректировать свои планы, отменить отпуска и сосредоточиться на выполнении ключевых задач: это оказание всей необходимой помощи военным комиссариатам и призывным комиссиям, эта работа уже началась; и обеспечение бесперебойной работы стратегических предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса», – рассказал глава региона.

Напомним, объявил о частичной мобилизации. По его словам, соответствующий указ уже подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября.

Чуть позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. По его словам, их будут использовать, прежде всего, для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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