«Никому не выезжать, все машины – к военкоматам»: в Челябинске расклеили фейковый «приказ» о мобилизации

Челябинцев переполошил поддельный «приказ» о мобилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о документе, якобы подписанном военным комиссаром Челябинской области Андреем Максуровым, жители Челябинска стали сообщать в первой половине дня 22 сентября.

Почти сразу появились фотографии «приказа». По словам горожан, документ якобы вывесили на входной группе военного комиссариата Курчатовского и Калининского районов Челябинска, а также на некоторых остановках общественного транспорта.

В «документе» говорилось о запрете резервистам, не имеющим мобилизационных предписаний и не получившим повестки, выезжать за пределы муниципальных образований, а также предписывалось работодателям освободить от работы призываемых и «произвести с ними полный расчет», а владельцам транспортных средств – доставить последние в исправном состоянии «согласно нарядам военных комиссариатов».

Впрочем, уже при ближайшем рассмотрении текст «приказа» мог вызвать сомнения. Так, ряд пунктов документа относился к «офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса». Между тем, в российской армии нет звания «солдат».

В военном комиссариате Челябинской области заявили, что никаких приказов не издавали. От дальнейших комментариев в военкомате отказались, подчеркнув, что действуют четко в соответствии с указом президента России Владимира Путина, подписанным 21 сентября. На вопрос о возможности выезда мужчин за пределы региона не ответили.

Напомним, вчера, 21 сентября, Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, подписав соответствующий указ. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. По его словам, их будут использовать, прежде всего, для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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