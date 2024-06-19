Шаг в будущее: ЧелГУ начинает приемную кампанию, увеличив число бюджетных мест

В России стартует приемная кампания в высшие учебные заведения. 20 июня начнет принимать документы абитуриентов Челябинский государственный университет – один из немногих вузов страны, завершивших прошлогоднюю кампанию без дополнительного набора, а в этом году значительно увеличивших число бюджетных мест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стать студентами ЧелГУ смогут более 7 тысяч 800 абитуриентов, из них 1 тысяча 421 будут получать образование бесплатно.

Университет реализует более 240 программ среднего и высшего профессионального образования и каждый год открывает новые.

Так, в колледже ЧелГУ начинается набор по программе «Операционная деятельность в логистике».

Операционный логист занимается организацией и координацией грузоперевозок, составлением маршрутов перемещения грузов, управлением складскими запасами, координацией работы водителей, мониторингом и анализом расходов, связанных с логистикой, обработкой и размещением заказов, формированием сопровождающего пакета документов, переговорами с клиентами.

Эта профессия становится все более актуальной в современных рыночных условиях, так как логистика является одним из самых эффективных инструментов бизнеса, позволяющим экономить ресурсы компании.

Обучение будет проходить с привлечением преподавателей экономического факультета ЧелГУ​. Поступить на новую специальность можно школьникам, окончившим 9 классов. Срок освоения программы – 2 года 10 месяцев. Обучение ведется на внебюджетной основе.

Еще одна новая специальность в колледже ЧелГУ – «Оператор беспилотных летательных аппаратов». БПЛА активно используются на предприятиях нефтегазового сектора, в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, картографии, геодезии и других сферах – как гражданских, так и военных.

Обучение будет проходить в колледже, а также на физическом факультете ЧелГУ, где размещены учебные и тренажерные комплексы по управлению, сборке и программированию БПЛА. Студенты будут осваивать аэродинамику, физику, материаловедение, научатся разбираться в устройстве и принципах работы беспилотников, работать со специальными программами.

Срок освоение программы – 3 года 10 месяцев на базе 9 классов и 2 года 10 месяцев на базе 11 классов.

Наибольшее количество бюджетных мест по программам высшего профессионального образования выделено для поступающих на математический, физический, историко-филологический, биологический факультеты, а также в институт образования и практической психологии и институт информационных технологий.

Так, математический факультет примет на бюджетной основе без малого 200 человек для обучения по таким направлениям, как математика и компьютерные науки, прикладная математика и информатика, фундаментальная информатика и информационные технологии, компьютерная безопасность.

Еще 68 человек смогут бесплатно получить специальности «Прикладная информатика» (ИТ-решения и технологии обработки данных в экономике) или «Программная инженерия» (образовательные программы «Разработка программно-информационных систем» или «Инженерия информационных и интеллектуальных систем») в Институте информационных технологий.

Напомним, что айтишники сегодня входят в том наиболее востребованных специалистов не только в России, но и во всем мире. Трудоустраиваются студенты IT-направлений ЧелГУ еще во время обучения: им предоставляют места крупные федеральные организации («Яндекс», «РЖД», «Сбербанк»), промышленные предприятия, в том числе оборонные, ведущие IT-компании. При этом ​Челябинский государственный университет входит в топ вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере IT.

Получить востребованную IT-специальность можно и на физическом факультете ЧелГУ: на направление подготовки «Информационная безопасность автоматизированных систем» выделено 40 бюджетных мест. Не менее перспективно направление «Наноинженерия». Весьма востребованы сейчас физики и специалисты в области телекоммуникационных систем, технологии материалов. Освоить эти специальности в ЧелГу тоже можно бесплатно – мест достаточно.

Фото Ильи Бархатова

Факультет экологии в текущем году наберет 60 бюджетников. Напомним, что в рамках направления «Экология и живые системы» в межуниверситетском кампусе, который строится рядом с ЧелГУ, создается лабораторная база мирового уровня для исследований в области генетики, генной инженерии и клеточных биотехнологий, микробиологии, нейробиологии, экологии водных сообществ, цитофлуориметрии, клинической диагностики. Там же будут работать учебно-научный лабораторный биологический кластер, отдел клеточных культур, ПЦР лаборатория.

​В 2024 году университет открывает новый факультет индустрии спорта и туризма, который сразу получил 34 бюджетных места.

Абитуриенты могут выбрать направление подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» по двум профилям: «Менеджмент спортивной индустрии и туризма» и «Экскурсионная и инструкторская деятельность».

Выпускники факультета смогут работать руководителями учреждений, организаций и предприятий спортивной и туриндустрии, тренерами и инструкторами-методистами по физкультуре и спорту, в туристских клубах, учебных и спортивных учреждениях, тренерами команд, фитнес-тренерами.

Несмотря на то, что факультет только открывается, у него уже имеются обширные партнерские связи. Например, договоры о совместной деятельности заключены с хоккейным клубом «Трактор», федерацией спортивной гимнастики Челябинска, областной футбольной спортшколой, футбольным клубом «Челябинск», спортшколой олимпийского резерва и ватерпольным клубом «Уралочка», женским волейбольным клубом «Динамо-Метар», федерацией баскетбола Челябинской области и др.​

Факультет индустрии спорта и туризма расположился в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, графики обучения будут составляться с учетом предсезонной подготовки спортсменов.

Бюджетные места на новом направлении – инноватика – открывает факультет управления. Инноватика входит в топ-10 востребованных специальностей и подразумевает подготовку специалистов, способных осуществлять поиск идеи, продуктов и услуг, которые можно вывести на рынок, на основе информации об инновациях в мире; определять насколько окупаем и нужен обществу тот или иной продукт. Специалисты-инноваторы учатся видеть риски и затраты, определять ликвидность, находить источники необходимого финансирования на разработку проекта, а также осуществлять планирование, бизнес-планирование, проектирование, организацию продвижения продукта или услуги с научной точки зрения.

По сути, это бизнес-лидеры нового поколения, интеллектуалы с глубокой междисциплинарной подготовкой, знанием основ информационных систем, государственного и муниципального управления, системного анализа, экономики, менеджмента. Сегодня такие специалисты востребованы на производстве, развивающемся в соответствии с глобальными технологическими трендами.

Профессия подойдет тем, кто интересуется как технологиями, так и гуманитарными науками, способен генерировать новые идеи, хочет научиться эффективно продвигать новые продукты и проекты. Открыто 11 бюджетных мест. Для обучающих по контракту есть возможность получить сразу два диплома за четыре года.

Кстати, для поступивших в ЧелГУ на контрактной основе по любой образовательной программе действует уникальная дисконтная схема, которая предусматривает скидки от 10% до 50% для поступающих с высокими баллами ЕГЭ. Льготы и скидки предоставляются студентам на весь срок обучения, а не только в течение первого года.

Что же касается магистратуры, то прирост бюджетных мест в текущем году составил рекордные 38%. В лидерах такие укрупненные группы специальностей, как «науки о земле», «управление в технических системах», «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «психологические науки», «социология и социальная работа», «образование и педагогические науки», «языкознание и литературоведение» и «история и археология».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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