Популярные гуманитарные: куда поступить с ЕГЭ по обществознанию?

Самыми популярными ЕГЭ по выбору в России в текущем году стали обществознание, информатика и биология. Так, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, почти 44% выпускников отдали предпочтение обществознанию. Это значит, что около половины абитуриентов намерены поступать в вузы на гуманитарные специальности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области ЕГЭ по обществознанию сдавали более 5,5 тысяч человек.

В Челябинском государственном университете с результатами этого экзамена можно поступить более чем на 30 гуманитарных программ, чтобы быть востребованным у работодателей.

Отметим, что ЧелГУ славится сильными гуманитарными факультетами и научными школами, ряд которых университет открыл первым в регионе. Вуз готовит педагогов, историков, филологов, лингвистов, журналистов, дипломатов, философов, религиоведов, политологов, социологов, психологов, юристов, управленцев, экономистов. Большинство этих направлений имеет бюджетные места.

Лидером бюджетного набора сред гуманитарных программ в ЧелГУ в последние годы является блок педагогических направлений, которые реализуют на историко-филологическом факультете, в институте образования и практической психологии и экономическом факультете. Это «Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образование», а также «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), где готовят преподавателей русского языка и литературы, английского и немецкого языка, истории и обществознания, экономики и информатики, безопасности жизнедеятельности и физической культуры.

Весьма перспективна работа с нейросетями и обработкой больших объемов данных. Для тех, кому интересно это направление, институт образования и практической психологии ЧелГУ предлагает программу «Искусственный интеллект в образовании» – на русском и английском языках. Ее выпускники будут специалистами в педагогическом дизайне, разработчиками образовательных проектов, специалистами по внедрению систем искусственного интеллекта, гибридному обучению и нейросетям.

Фото Ильи Бархатова

Для тех, кто готов применять методы психологической диагностики, коррекции, реабилитации, профилактики, открыты программы «Психология» и «Клиническая психология».

Программы «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика» и «Экономическая безопасность» разработаны для увлекающихся анализом и процессами управления в самых разных сферах: от бюджетных организаций до IT-компаний.

Еще одно перспективное направление – «Инноватика»: оно междисциплинарное и входит в топ-10 востребованных специальностей. Это подготовка управленцев, отвечающих за развитие инноваций на предприятиях: бизнес-аналитиков, специалистов по развитию регионов, технических директоров. Здесь тоже есть бюджетные места.

«Социология » и «Социальная работа » будут интересны тем, кто хочет исследовать общественное мнение, отношение людей к социальным, политическим и экономическим системам и процессам, а также готов создавать и реализовывать социальные проекты, изучать законодательство в области социальных услуг и защиты прав.

Не снижается интерес абитуриентов ЧелГУ к направлениям и специальностям института права, где педагоги-практики учат понимать и применять нормы различных областей права: «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», «Судебная и прокурорская деятельность».

Разбираться в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности научат на «Таможенном деле» в Институте экономики отраслей, бизнеса и администрирования.

Понимать логику международных процессов в их исторической, экономической и правовой связи обучают на «Политологии», «Международных отношениях», а также «Истории».

Факультет журналистики готовит первоклассных пиарщиков, умеющих создавать рекламные проекты различных жанров и форматов, на направлении «Реклама» и связи с общественностью, и гуру медиапродукта самых разных платформ – на направлении «Журналистика».

На факультете создана первоклассная техническая база: есть лаборатория медиакоммуникаций для создания креативного электронного контента, продакшена и постпродакшена, а так же лаборатория аудиовизуальных решений, оснащенная видеостудией Джалинга, оборудованая всем необходимым для трансляции презентаций, фото- и видеоматериалов, 3D-моделей и так далее.

У абитуриентов, мечтающих стать мастерами перевода и сопровождения международного сотрудничества, есть возможность поступить на «Лингвистику» или «Перевод и переводоведение » .

Актуальные и перспективные специальности можно получить на факультете Евразии и Востока. Освоившие магистерскую программу подготовки с изучением китайского языка получат сразу два диплома: Челябинского государственного университета и Шэньянского педагогического университета. А для тех, кто изучает персидский язык, совместно с Мешхедским университетом Республики Иран будут организовываться языковые стажировки и летние школы, а также проекты в рамках союза БРИКС.

Разбираться в основах государственно-конфессиональных отношений смогут выпускники направления «Религиоведение». Направление «Философия» для тех, кто готов серьезно погружаться в анализ различных событий. Кстати, в вузе есть свой диссертационный совет по философии – единственный на Южном Урале.

Подробную по каждому направлению информацию, включая трудоустройство, можно найти на сайте для абитуриентов.

Фото Ильи Бархатова

Челябинск, Софья Артемьева

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