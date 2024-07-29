Выгодный контракт: в ЧелГУ талантливые абитуриенты могут получить скидку до 50 процентов

В Челябинском государственном университете предложили уникальную дисконтную программу – скидку на оплату обучения до половины стоимости – для тех, кто набрал относительно высокие баллы на выпускных экзаменах, но их не хватило для поступления на бюджет.

Претендовать на скидку от 10% до 50% могут все абитуриенты, поступающие на очное обучение на бакалавриат, специалитет, в магистратуру и аспирантуру. Дисконт сохранится и на последующие семестры при своевременной оплате и отсутствии академических задолженностей.

Для будущих бакалавров и специалистов размер скидки основан на результатах ЕГЭ. На 10% меньше будут платить те, кто набрал в сумме двух ЕГЭ от 120 баллов, а за три экзамена – от 180 баллов (в зависимости от специальности). Абитуриент со 160 баллами (два экзамена) или от 220 до 260 (три экзамена) получит скидку в 30%. Можно платить и половину стоимости, если за два ЕГЭ выходит 180 баллов, а за три – 250-290 (в зависимости от специальности).

Скидка на программы магистратуры будет сделана исходя из среднего балла диплома о предыдущем образовании, который должен быть не ниже четырех. «Хорошисты»-магистранты сэкономят 30%, те, кто может похвастаться средним показателем от 4,2 до 4,5, заплатят всего 50%.

Поступающие в аспирантуру могут получить скидку до 40%. Она будет начислена автоматически при предъявлении документа о высшем образовании со средним баллом выше 4,0.

Абитуриент ЧелГУ вправе получить рассрочку, оплачивая обучение помесячно, поквартально или раз в полугодие. Также существует целый ряд категорий граждан, которые могут претендовать на льготы.

Действует в вузе отсрочка и рассрочка платежа, когда будущий студент вначале вносит только половину стоимости, а вторым платежом – остальные 50%. Можно воспользоваться материнским капиталом. Есть льготы, которые распространяются на медалистов, призёров олимпиад, детей из многодетных семей, детей-сирот и другие категории.

Подать документы на контракт в Челябинский госуниверситет можно до 20 августа. Подробнее – на сайте вуза.

Фото Ильи Бархатова

Челябинск, Софья Артемьева

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