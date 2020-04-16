Fox News заявил о создании Covid-19 в китайской лаборатории

Местом происхождения коронавируса нового типа Covid-19 является Уханьская лаборатория, работник которой стал так называемым «нулевым пациентом». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По их данным, Китай рассчитывал показать США свои высокие успехи и даже превосходство в борьбе с вирусами. Изначально коронавирус якобы лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, после чего инфекция начала распространение по Уханю, сообщает телеканал.

Источники Fox News также утверждают, что на рынке, откуда, как считается, началось распространение инфекции, никогда не торговали летучими мышами, а дезинформация была специально устроена властями КНР, чтобы отвлечь внимание от лаборатории.

Ранее газета Washington Post писала, что американские дипломаты еще в январе 2018 года предупреждали о недостаточной безопасности в лаборатории Уханьского института вирусологии, а также сообщали, что там идут опасные эксперименты с вирусами, передаваемыми от летучих мышей.

Между тем, в начале текущей недели председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США считают, что коронавирус Covid-19 имеет естественное происхождение, однако окончательных выводов американская разведка по данному поводу еще не сделала.

В конце января сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в китайском Ухане, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заражения Covid-19, находится «единственная в КНР суперлаборатория, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире». Таким образом он намекнул на искусственное происхождение коронавируса нового типа.

В ответ на это высказывание посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай сказал, что любые теории, связывающие появление коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие».

Как писал «Новый День», в первой половине марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Covid-19 в Ухань могли занести американские военные. «Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить», – написал китайский дипломат в Twitter.

Это высказывание стало ответом на слова руководителя американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было выявлено несколько случаев коронавирусной инфекции уже после смерти пациентов, заразившихся, как изначально считалось, гриппом.

Отвечая на выпад представителя дипломатического ведомства Китая, президент США Дональд Трамп заявил: «Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это вирус. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда вирус пришел. Он действительно пришел из Китая», – сказал Трамп.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.04.20

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